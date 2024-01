Qatar Airways presenta la Privilege Club Collection

Qatar Airways informa: “Qatar Airways Privilege Club ha migliorato il suo programma con la nuova Privilege Club Collection platform, disponibile per tutti i suoi membri. Questa piattaforma innovativa migliorerà lo stile di vita dei membri dando loro accesso a eventi ed esperienze unici.

La piattaforma è destinata a trasformare il modo in cui i membri spendono i propri Avios, offrendo loro entusiasmanti opportunità di fare offerte da una selezione di pacchetti selezionati.

La Privilege Club Collection platform consentirà ai membri di fare offerte per esperienze esclusive, incluso l’accesso a biglietti VIP presso la O2 Arena per concerti con artisti leggendari come Depeche Mode, John Mayer, Liam Gallagher e The Jonas Brothers; oltre a biglietti VIP per le partite dell’FC Internazionale Milano, biglietti VIP e a bordo campo per le partite del Paris Saint-Germain, maglie autografate e altro ancora”.

Il portavoce del Privilege Club di Qatar Airways ha dichiarato: “La nostra visione per il Privilege Club è quella di costruire una proposta di fidelizzazione che offra valore e ispiri i nostri membri. Nell’ultimo anno, Privilege Club ha visto l’adozione degli Avios e la creazione di partnership globali con banche e hotel leader. L’ultima evoluzione del nostro approccio incentrato sui membri è la Privilege Club Collection, che non solo aumenta le opportunità di spesa degli Avios, ma offre anche esperienze eccezionali e irripetibili”.

“I membri possono anche amplificare il proprio saldo con la possibilità di acquistare Avios, comodamente disponibile sulla piattaforma. È possibile accumulare ulteriormente Avios volando con Qatar Airways, oneworld® e altre compagnie aeree partner, facendo acquisti e cenando presso Qatar Duty Free o prenotando pacchetti vacanza con Qatar Airways Holidays. Possono inoltre guadagnare Avios quando utilizzano le carte di pagamento in co-branding o quando collegano le carte di pagamento al proprio account Privilege Club per spendere quando fanno acquisti in negozio e online con i nostri partner in Qatar. Qatar Airways Privilege Club ha una vasta gamma di partner nei settori bancario e finanziario, hotel, noleggio auto e segmenti di vendita al dettaglio e lifestyle”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)