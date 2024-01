Air France-KLM prende in consegna il suo primo Airbus A320neo, che sarà operato da Transavia France

Dopo la consegna del primo Airbus A321neo a Transavia Netherlands il 19 dicembre 2023 (leggi anche qui), Air France-KLM continua l’introduzione della famiglia di aeromobili A320neo nella sua flotta.

“Il 10 gennaio 2024 il Gruppo ha preso in consegna il primo aeromobile Airbus A320neo (marche di registrazione F-GNEO), che sarà operato da Transavia France. Equipaggiato con motori CFM International LEAP-1A e dotato di 186 posti in configurazione a classe singola, l’aereo sarà basato all’aeroporto di Parigi-Orly, base principale di Transavia France.

Il primo volo commerciale dell’aereo è previsto per il 15 gennaio 2024, con servizio verso Porto Airport (Portogallo), destinazione inaugurale di Transavia France quando la compagnia aerea iniziò ad operare nel 2007. In futuro l’A320neo servirà l’intera rete della compagnia aerea, coprendo oltre 200 rotte verso 120 destinazioni”, afferma Air France-KLM Group.

“La consegna di questo primo Airbus A320neo rappresenta un passo fondamentale nella storia di Transavia France. Segna il passaggio alla all-Airbus fleet di Transavia e incarna il nostro impegno a sviluppare ulteriormente le operazioni del nostro brand low cost. Fa parte dei nostri grandi investimenti a lungo termine sulla flotta, progettati per migliorare le performance economiche e ambientali del nostro Gruppo”, ha affermato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM. “Abbiamo grandi ambizioni per Transavia France, che è già il principale vettore low cost in partenza dai Paris area airports. La crescita della sua flotta è uno dei pilastri della nostra strategia, da qui la nostra decisione di portare questi aerei più silenziosi, meno inquinanti e più efficienti nei consumi, perfettamente adatti alle esigenze del nostro network. I nostri clienti potranno inoltre aspettarsi un’esperienza di bordo nuova e migliorata, in linea con il nostro impegno ‘making low cost feel good’”.

“Questa consegna fa seguito all’evolutionary order effettuato da Air France-KLM nel 2021 per 100 aeromobili Airbus A320neo Family – con diritti di acquisto per ulteriori 60 aeromobili – per rinnovare le flotte di KLM e Transavia Netherlands e per rinnovare ed espandere la flotta di Transavia France.

Entro la fine del 2024, Transavia France prevede di operare 13 aeromobili Airbus A320neo, insieme alla sua flotta di quasi 70 Boeing 737-800.

Beneficiando delle più recenti innovazioni tecnologiche, gli aeromobili della A320neo Family offrono le migliori performance della loro categoria per le esigenze di rete delle compagnie aeree del Gruppo. Rispetto agli aerei della generazione precedente, offrono una riduzione del rumore del 50%, nonché una riduzione del 15% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. Permettono inoltre una unit cost reduction superiore al 10%.

Il rinnovo della flotta è la prima leva per ridurre le emissioni di CO2 e di rumore, con effetto immediato. Oltre all’uso di sustainable aviation fuel e a misure operative come l’ecopilotaggio, è uno dei pilastri del percorso di decarbonizzazione del Gruppo, che mira a ridurre del 30% le emissioni di CO2 per passeggero/km entro il 2030 rispetto al 2019. Negli anni 2000, Air France-KLM ha già ridotto la propria impronta acustica del 40%.

Entro il 2030, la quota di aeromobili di nuova generazione nella flotta del Gruppo dovrebbe raggiungere l’81%, rispetto al 21% nel 2023″, conclude Air France-KLM Group.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)