OnFlight riceve l’approvazione come Authorized Service Center per Embraer Executive Jets aircraft

OnFlight, Inc. (OnFlight) di Cincinnati, Ohio, ha annunciato oggi l’approvazione e l’autorizzazione come Embraer Authorized Service Center da Embraer Executive Jets. In questa veste, OnFlight espande ulteriormente l’Embraer strategic network per MRO services, diventando un Embraer Authorized Service Center focalizzato sugli aeromobili Embraer.

OnFlight, Part 135 Charter Operator dal 2000, opera aeromobili Embraer dal 2011, con un focus esclusivo su Embraer dal 2016. Con questo annuncio, la strategia di OnFlight si espande ulteriormente per includere Part 145 Repair Station Operations dedicate interamente agli aeromobili Embraer. Le operazioni dovrebbero iniziare all’inizio del primo trimestre 2024 presso il Cincinnati Lunken Airport.

David Crocket, OnFlight’s President, ha spiegato: “Abbiamo scelto di concentrarci intenzionalmente esclusivamente sulla Embraer product line, sulla base di una vasta conoscenza di questi velivoli, della tecnologia all’avanguardia di Embraer e della qualità complessiva della progettazione e della produzione. Questo focus unico garantisce un elevato livello di competenza ed efficienza rispetto ad altre alternative indipendenti che offrono un servizio generalizzato su numerosi tipi e modelli di aeromobili, ciascuno dei quali presenta complesse sfide di assistenza clienti”.

“Siamo molto lieti di approfondire il nostro rapporto con OnFlight. Questa nuova approvazione ci consentirà di soddisfare l’elevata domanda in tutto l’Executive Jets network. L’espansione della nostra capacità e del nostro impatto è un passo importante per continuare a portare valore ai nostri clienti”, afferma Frank Stevens, Vice President MRO Services, Embraer Services and Support.

(Ufficio Stampa Embraer)