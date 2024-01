IATA: gli air travel raggiungono il 99% dei livelli del 2019 mentre la ripresa continua a novembre

IATA ha pubblicato i dati relativi alle air travel performance di novembre 2023, indicando che la domanda di viaggi aerei ha superato il 99% dei livelli del 2019.

Il traffico totale a novembre 2023 (misurato in revenue passenger kilometers o RPK) è aumentato del 29,7% rispetto a novembre 2022. A livello globale il traffico è ora al 99,1% dei livelli di novembre 2019.

Il traffico internazionale è aumentato del 26,4% rispetto a novembre 2022. La regione Asia-Pacifico ha continuato a riportare i migliori risultati anno su anno (+63,8%) con tutte le regioni che hanno mostrato miglioramenti rispetto all’anno precedente. Gli RPK internazionali a novembre 2023 hanno raggiunto il 94,5% dei livelli di novembre 2019.

Il traffico domestico a novembre 2023 è aumentato del 34,8% rispetto a novembre 2022. Il traffico domestico totale a novembre 2023 è stato del 6,7% superiore al livello di novembre 2019. La crescita è stata particolarmente forte in Cina (+272%), che si è ripresa dalle restrizioni sui viaggi dovute al Covid che erano ancora in vigore un anno fa. I viaggi domestici negli Stati Uniti, beneficiando della forte domanda per le festività del Ringraziamento, hanno raggiunto un nuovo massimo, espandendosi del +9,1% rispetto a novembre 2019.

“Ci stiamo avvicinando sempre di più al superamento dell’anno di punta del 2019 per i viaggi aerei. I venti contrari economici non scoraggiano le persone dal prendere il volo. I viaggi internazionali rimangono del 5,5% al di sotto dei livelli pre-pandemia, ma questo divario si sta rapidamente riducendo. I mercati domestici sono stati costantemente al di sopra dei livelli pre-pandemia da aprile”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 63,8% nel traffico a novembre rispetto a novembre 2022, il tasso anno su anno più forte tra le regioni. La capacità è aumentata del 58,0% e il load factor è aumentato di 2,9 punti percentuali, all’82,6%.

Il traffico a novembre dei vettori europei è aumentato del 14,8% rispetto a novembre 2022. La capacità è aumentata del 15,2% e il load factor è sceso di 0,3 punti percentuali, all’83,3%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del traffico del 18,6% a novembre 2023 rispetto a novembre 2022. La capacità a novembre è aumentata del 19,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e il load factor è sceso di 0,2 punti percentuali, al 77,4%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 14,3% a novembre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. La capacità è aumentata del 16,3% e il load factor è sceso di 1,4 punti percentuali, all’80,0%.

Il traffico a novembre delle compagnie aeree dell’America Latina è aumentato del 20,0% rispetto allo stesso mese del 2022. La capacità a novembre è aumentata del 17,7% e il load factor è aumentato di 1,7 punti percentuali, all’84,9%, il più alto di qualsiasi regione.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento del 22,1% negli RPK a novembre rispetto a un anno fa. La capacità a novembre 2023 è aumentata del 29,6% e il load factor è sceso di 4,3 punti percentuali, al 69,7%, il più basso tra le regioni.

“La rapida ripresa dal COVID dimostra quanto sia importante volare per le persone e per le imprese. Parallelamente alla ripresa dell’aviazione, i governi hanno riconosciuto l’urgenza della transizione dal jet fuel al Sustainable Aviation Fuel (SAF) per la decarbonizzazione dell’aviazione. La Third Conference on Aviation Alternative Fuels (CAAF/3) di novembre ha visto i governi concordare sulla necessità di ottenere un risparmio di carbonio del 5% entro il 2030 grazie ai SAF. A ciò ha fatto seguito la COP28 di dicembre, dove i governi hanno convenuto che è necessaria un’ampia transizione dai combustibili fossili per evitare gli effetti peggiori del cambiamento climatico. Le compagnie aeree non hanno bisogno di essere convincenti. Hanno concordato di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 e ogni goccia di SAF prodotta in questo sforzo è stata acquistata e utilizzata. Semplicemente non viene prodotto abbastanza SAF. Guardiamo quindi al 2024 come l’anno in cui i governi daranno seguito alle proprie dichiarazioni e finalmente attueranno misure politiche globali per incentivare il rapido aumento della produzione di SAF”, ha concluso Walsh.

