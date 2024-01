ACI World dà il benvenuto al suo primo woman Chair

Airports Council International (ACI) World dà il benvenuto alla sua prima woman Chair, Ms. Candace McGraw, CEO of Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG), che porterà la sua vasta conoscenza del settore alla guida dell’associazione di categoria degli aeroporti del mondo.

La signora McGraw presiederà l’ACI World Governing Board (WGB), composto da 28 importanti airport CEO nominati dai consigli regionali di ACI, più l’immediato ex presidente. L’ACI WGB dirige l’organizzazione attraverso discussioni strategiche su argomenti chiave per gli operatori aeroportuali, che riflettono le preoccupazioni e gli interessi dei membri ACI a beneficio dei viaggiatori e delle comunità di tutto il mondo.

La nomina di McGraw è stata approvata dall’ACI World Annual General Assembly nel giugno 2023 e il suo mandato biennale durerà fino a dicembre 2025. McGraw è coinvolta nell’ACI WGB dal 2018 ed è ACI World Vice Chair da gennaio 2022, succedendo allo sceicco Aimen bin Al Hosni, CEO di Oman Airports.

La signora McGraw è diventata CEO di CVG nel luglio 2011 e vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, degli affari legali e della pubblica amministrazione. Da quando è entrata in CVG, la signora McGraw si è concentrata sul posizionamento dell’aeroporto per il futuro completando uno studio del piano generale per il 2035; consolidando le operazioni in un terminal rinnovato; diversificando le entrate attraverso miglioramenti mirati; finalizzando degli accordi di utilizzo modernizzati; introducendo diversi nuovi vettori aerei; creando uno dei cargo airports più efficienti e in più rapida crescita al mondo, sede sia del principale hub statunitense di Amazon Air che del Global Superhub di DHL Express per le Americhe. Nel 2022 CVG ha assistito alla maggiore crescita dei cargo volume (+16,8%) tra i primi 20 aeroporti più trafficati per total cargo.

È attiva nella comunità locale e nel settore dell’aviazione, sostenendo questioni relative alla parità di genere, diversità, equità e inclusione (DEI), leadership e sviluppo della forza lavoro.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto al nuovo ACI World chair, la signora Candace McGraw. Guidati dalla sua visione, siamo fiduciosi che la nostra organizzazione traccerà la rotta verso un futuro luminoso e aprirà nuovi orizzonti nella nostra missione di elevare gli interessi degli aeroporti di tutto il mondo. Il nostro settore si trova ad affrontare un bivio, un atto di equilibrio tra la crescente domanda di viaggi aerei e l’urgente necessità di un’aviazione sostenibile. La signora McGraw fa parte dell’ACI World Governing Board dal 2018 ed è la nostra Vice Chair da gennaio 2022. E’ la prima donna a presiedere ACI World e ne siamo molto orgogliosi considerando la sua brillante carriera e il suo contributo ad ACI. Con la grazia della leadership della signora McGraw, siamo pronti a emergere, fermi nella nostra ricerca del successo”.

Candace McGraw, ACI World Chair and CEO of CVG, ha dichiarato: “Sono onorata di ricoprire la carica di Chair of the ACI World Governing Board. Ringrazio Sheik Aimen bin Al Hosni, il nostro Immediate Past Chair, per la sua leadership in questi ultimi anni. Niente è più importante per me del futuro di questo settore. Sia che si pensi alle esigenze a lungo termine dell’ACI, a come possiamo essere un partner forte nel settore dell’aviazione globale o a cosa possiamo fare per accelerare l’adozione di pratiche per garantire un’aviazione sostenibile, siamo più forti come una cosa sola. Mi impegno a guidare il nostro World Governing Board con senso di scopo e collaborazione e apprezzo la fiducia che è stata riposta in me”.

A partire da gennaio 2024, Jost Lammers, CEO of Munich Airport, succede alla signora McGraw come nuovo ACI World Vice Chair, per un mandato di due anni fino a dicembre 2025. Il signor Lammers è attivo nell’ACI WGB dal 2019.

(Ufficio Stampa ACI World)