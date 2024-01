Turkka Kuusisto nominato CEO di Finnair

Finnair, la compagnia aerea della Finlandia, ha nominato come suo CEO Turkka Kuusisto e il suo incarico avrà inizio entro l’11 luglio 2024. Kuusisto arriva in Finnair dopo aver lasciato Posti Group Corporation, dove ha ricoperto il ruolo di CEO dal 2020. Prima ancora, Kuusisto ha rivestito posizioni dirigenziali in Posti Group Corporation e in Lindorff Group.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Turkka Kuusisto alla guida di Finnair e delle prossime fasi della strategia della compagnia aerea. Finnair ha ripristinato la sua produttività dopo una duplice crisi a livello storico e il vettore si trova in una posizione ottimale per continuare a costruire un futuro sostenibile, offrendo eccellenti collegamenti attraverso il suo hub di Helsinki sia ai finlandesi che ai passeggeri che viaggiano tra l’Europa e l’Asia, il Medio Oriente e le Americhe”, ha dichiarato Sanna Suvanto-Harsaae, Chair of the Board of Directors di Finnair.

“Turkka apporta in Finnair la sua solida conoscenza di un settore produttivo complesso e le sue comprovate capacità strategiche e di leadership nei confronti del personale, che andranno a vantaggio di Finnair che si sta avviando verso la fase successiva della propria strategia”, ha aggiunto Suvanto-Harsaae.

“Finnair rappresenta per me lo spirito finlandese e i collegamenti con il mondo, oltre a vantare una tradizione unica in quanto operativa da 100 anni. Sono entusiasta e orgoglioso di assumere il ruolo di CEO in questa iconica compagnia. Lavorando fianco a fianco con tutti i colleghi di Finnair e ascoltando attentamente i nostri clienti, confido che il nostro viaggio insieme sarà un successo”, ha dichiarato Turkka Kuusisto.

L’attuale CEO di Finnair, Topi Manner, lascerà la compagnia il 15 gennaio 2024 per assumere successivamente il ruolo di CEO presso Elisa Corporation. Jaakko Schildt, Chief Operating Officer di Finnair, ricoprirà il ruolo di CEO ad interim nel periodo compreso tra il 15 gennaio e l’insediamento del nuovo CEO.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)