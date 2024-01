Delta Air Lines ordina 20 Airbus A350-1000

Delta Air Lines ha scelto Airbus per soddisfare le sue esigenze riguardo aeromobili widebody moderni ed efficienti, avendo effettuato un primo ordine per 20 aeromobili A350-1000. L’A350-1000 sarà un nuovo tipo di aeromobile nella flotta di Delta.

“Siamo grati per la continua fiducia di Delta nelle soluzioni Airbus per soddisfare le esigenze della sua flotta”, ha affermato Christian Scherer, Chief Executive Officer of the Commercial Aircraft business, Airbus. “Delta è stata la prima compagnia aerea statunitense a operare l’A350-900 e lo sta facendo con grande successo. Delta ora dà il benvenuto all’A350-1000, che aprirà ancora più opportunità per la compagnia aerea e i suoi clienti. Siamo orgogliosi che i nostri aerei servano l’intero imponente network globale di Delta, poiché questa compagnia aerea stellare porta l’efficienza della flotta a un livello superiore”.

“L’A350-1000 sarà l’aereo più grande e capace della flotta di Delta e rappresenta un importante passo avanti per la nostra espansione internazionale”, ha affermato Ed Bastian, Delta’s chief executive officer. “L’aereo completa la nostra flotta e offre un’esperienza cliente elevata, con più posti premium e servizi di prima classe, oltre a capacità cargo ampliate”.

“Delta Air Lines opera attualmente più di 450 aeromobili Airbus di tutte le famiglie di prodotti Airbus, dall’A220 all’A350-900, con oltre 200 ulteriori in ordine.

Una volta aggiunto alla flotta, Delta beneficerà dell’efficienza operativa dell’A350-1000, che si traduce in minori consumi di carburante ed emissioni e minori costi operativi e di manutenzione, mentre i passeggeri potranno godere del comfort della Airbus Airspace cabin con la sua cabina spaziosa e silenziosa, sedili ampi, soffitti alti e illuminazione ambientale personalizzabile progettata per ridurre l’affaticamento e il jet-lag sui voli lunghi”, afferma Airbus.

“L’A350 è l’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo e il long range leader nella categoria da 300-410 posti, volando in modo efficiente su qualsiasi settore, dalle rotte a corto raggio a quelle a lunghissimo raggio fino a 9.700 miglia nautiche. Il suo design pulito include tecnologie all’avanguardia, aerodinamica, materiali leggeri e motori di ultima generazione che insieme offrono un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di CO2, nonché una riduzione dell’impronta acustica del 50% rispetto agli aerei della generazione precedente.

L’A350 ha più di 1.206 ordini da 58 clienti da tutto il mondo”, conclude Airbus.

Delta aggiunge l’Airbus A350-1000 alla sua flotta widebody

Delta informa: “Delta aggiungerà 20 nuovi aeromobili Airbus A350-1000 widebody mentre continua a rinnovare e razionalizzare la sua flotta, migliorando al contempo la fuel efficiency e fornendo un’esperienza di volo di livello mondiale.

Delta attualmente opera 28 A350-900. A seguito dell’annuncio di oggi, Delta ha un portafoglio ordini per 36 aeromobili A350 di nuova generazione, portando la flotta A350 a oltre 60 entro la fine del decennio.

L’aereo sarà dotato di motori Rolls-Royce Trent XWB-97, una variante più potente del motore che opera sull’A350-900. Gli aerei sono più efficienti di oltre il 20% in termini di consumo di carburante rispetto agli aerei che sostituiscono, supportando gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine di Delta.

L’aereo sarà utilizzato principalmente nei mercati a lungo raggio e negli hub internazionali a sostegno dell’espansione internazionale di Delta, sostituendo aereomobili ritirati e alimentando la crescita. Delta continua a espandere la sua presenza globale e prevede di operare quest’anno il più grande international schedule della sua storia”.

“Il nuovo aereo sarà dotato di world-class amenities, con circa il 15% in più di posti premium rispetto agli aerei che sostituisce, tra cui Delta One Suites, Delta Premium Select e Delta Comfort+, oltre alla Main Cabin. Offrirà inoltre più di 1.000 ore di intrattenimento gratuito a bordo su Delta Studio; Wi-Fi veloce e gratuito a bordo; opzioni di cibo e bevande premium.

Inoltre, i clienti apprezzeranno la cabina spaziosa e silenziosa dell’A350-1000, i soffitti alti, l’ampio spazio nelle cappelliere e l’illuminazione ambientale personalizzata, progettata per ridurre l’affaticamento e il jet lag sui voli lunghi.

Delta ha inoltre stipulato un accordo con il produttore di motori Rolls-Royce per la manutenzione dei motori XWB-97.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti. L’ordine rientra negli obiettivi di spesa in conto capitale e di capacità precedentemente annunciati da Delta.

Con gli impegni annunciati oggi, Delta ha in ordine 284 aerei narrowbody e 48 widebody con consegna nei prossimi anni”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Airbus – Delta Air Lines – Photo Credits: Airbus)