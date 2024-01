News Brevi – 16.01.2024

WIZZ AIR: EMISSIONI DI CO2 PER PASSEGGERO/CHILOMETRO IN CALO DEL 6,8% ANNUO – Wizz Air comunica che le sue emissioni medie di carbonio per il 2023 sono state pari a 51,5 grammi per passeggero/km, il 6,8% in meno rispetto al 2022. “Questo traguardo, che rappresenta il miglior risultato mai registrato dalla compagnia aerea in un anno solare, non fa che rafforzare la sua leadership nella riduzione delle emissioni di CO2 tra le compagnie aeree concorrenti. Nel febbraio 2023, Wizz Air ha raggiunto il minimo storico di emissioni di carbonio per passeggero/km in un mese, pari a 48,9 grammi, con una riduzione dell’8,3% rispetto allo stesso mese del 2022. Wizz Air si è impegnata a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 del 25% entro il 2030. Un elemento cardine è il rinnovo della flotta: la compagnia aerea ha continuato a far crescere la propria flotta sostituendo gli aeromobili più vecchi con quelli di ultima generazione, aggiungendo alla flotta 32 Airbus A321neo, i più nuovi e sostenibili, nel 2023. Attualmente, Wizz Air opera con 195 aeromobili Airbus con un’età media di 4,3 anni, ben al di sotto dell’età media dell’industria aeronautica europea, che è di circa 10 anni”, afferma Wizz Air. “Nell’ambito della sua strategia di sostenibilità, Wizz Air ha stretto una partnership con due produttori di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) nel 2023: Neste e Cepsa. Per sostenere ulteriormente lo sviluppo del SAF, la compagnia aerea ha effettuato il suo primo investimento azionario di 5 milioni di sterline in Firefly Green Fuels, un’azienda britannica che produce biocarburanti, e ha partecipato a un investimento di 50 milioni di dollari nella start-up statunitense CleanJoule, che produce SAF. Nel maggio 2023, Wizz Air è stata la prima compagnia aerea in Ungheria a testare commercialmente la fornitura di SAF insieme a MOL, operando cinque voli dall’aeroporto di Budapest con una miscela di SAF al 35%. Nel corso del 2023, Wizz Air ha iniziato a effettuare turnaround completamente elettrici con Aviation Services all’aeroporto di Roma Fiumicino e Menzies Aviation all’aeroporto di Budapest, sostenendo gli sforzi più ampi dell’industria aeronautica per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Le iniziative consentono di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal processo di assistenza a terra fino all’80-85% per aeromobile rispetto all’utilizzo di attrezzature alimentate a diesel”, conclude Wizz Air.

CONDOR AIRLINES: 32 DESTINAZIONI LUNGO RAGGIO NELLA PROGRAMMAZIONE ESTIVA 2024 – Durante l’estate 2024, Condor decollerà verso 32 destinazioni a lungo raggio tra Stati Uniti, Canada, America Centrale, Caraibi, Africa e Oceano Indiano. I voli a lungo raggio per l’estate 2024 sono già prenotabili.

AERONAUTICA MILITARE: CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ PER IL 61° STORMO – Dopo un articolato periodo di valutazione, svoltosi interamente nel secondo semestre dell’anno scorso, il 61° Stormo ha ottenuto la certificazione ai sensi della norma europea ISO 9001:2015 per il settore IAF36 (pubblica amministrazione) nell’ambito dell’erogazione dei servizi amministrativi, di gestione del personale e consulenza giuridica per lo Stormo. Si tratta del primo Stormo di Forza Armata a essere certificato da AMiCERT, organismo di Certificazione dell’Aeronautica Militare, accreditato da ACCREDIA. Il personale di AMiCERT ha sottoposto gli organi interessati della Base salentina a un intenso audit articolato in due fasi, analizzando tutti i processi di gestione e le procedure interne ed esprimendo, al termine di accurate verifiche, un giudizio pienamente positivo di conformità. La norma ISO 9001 è oggi lo standard più conosciuto e utilizzato per i sistemi di gestione della qualità di tutto il mondo, applicabile a qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, indipendentemente dalla dimensione, dalla tipologia e dal settore di appartenenza. È un certificato il cui possesso dimostra che le attività dell’ente sono conformi ai requisiti previsti dalla norma ISO 9001, garantendo che i servizi corrispondono a determinate specifiche e che tutte le fasi relative alla loro realizzazione siano ripercorribili e verificabili. L’adozione della certificazione ISO 9001 sta diventando, per tutte le organizzazioni che intraprendono un percorso di qualità, un attributo indispensabile, del quale può ora fregiarsi anche il 61° Stormo, da sempre tappa fondamentale nella formazione professionale di un pilota militare e che oggi con l’International Fligh Training School (IFTS) rappresenta un punto di riferimento imprescindibile nel settore dell’addestramento al volo in campo internazionale. “Siamo felici che i nostri sforzi siano stati riconosciuti, motivandoci al rispetto degli standard stabiliti, con la volontà di continuare a migliorare la qualità dei nostri processi” ha espresso con grande soddisfazione il Comandante del 61° Stormo colonnello Vito Conserva (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LUFTHANSA PORTA IL TEAM GERMANY AI 4th WINTER YOUNG OLYMPIC GAMES 2024 IN SOUTH KOREA – Lufthansa informa: “Con grande entusiasmo e attesa per i Winter Youth Olympic Games (YOG) in Gangwon (South Korea), circa 30 atleti, allenatori e personale di supporto sono decollati oggi sul volo Lufthansa LH718 da Monaco a Seul (ICN). Per molti dei giovani Team D athletes a bordo, i giochi in Corea del Sud sono la prima competizione internazionale. I giochi si svolgeranno dal 19 gennaio al 1 febbraio nella provincia di Gangwon, nel nord-est del Paese asiatico. L’attenzione per i partecipanti non sarà solo sulla competizione sportiva. Oltre a lottare per ottenere i migliori risultati personali, i giovani atleti acquisiranno una preziosa esperienza degli ideali olimpici di competizione pacifica, amicizia e comprensione internazionale. Alle 15:45 sarà “all doors in flight” a Munich Airport per l’Airbus A350-900 “Erfurt” con marche di registrazione D-AIXJ. Un totale di 90 giovani atleti voleranno a Seul (ICN) con Lufthansa”. Chef de Mission for Gangwon 2024 and DOSB Director of Competitive Sports, Dr. Olaf Tabor: “Abbiamo un lungo viaggio davanti a noi. I Winter Youth Olympic Games si terranno per la prima volta fuori dall’Europa”. Il CEO di Lufthansa Airlines, Heiko Reitz, augura il meglio al team: “È una tradizione e un onore per Lufthansa portare il Team Germany ai Giochi Olimpici. In particolare, auguriamo al giovane Team Germany il meglio, tanto divertimento e grandi emozioni agli Youth Olympic Games in Corea del Sud”.

PERCORSI DI BENESSERE CON EMIRATES – Emirates informa: “Mentre molte persone dedicano il primo mese del nuovo anno a propositi, nuovi obiettivi, piani di viaggio e un rinnovato impegno per uno stile di vita più sano, Emirates condivide alcuni ottimi consigli su come “volare meglio” nel 2024, con il benessere in prima linea. Ridurre al minimo lo stress utilizzando la tecnologia; Mantieni leggero il tuo bagaglio a mano; Sintonizzati sui contenuti di Felicità e Benessere sul ice; Godetevi il cibo nutriente di Emirates, di provenienza locale; Bevi il tè Dilmah per aiutare la digestione; Idratati; Ricostituisci l’umidità della pelle; Respira consapevolmente; Mantieni una buona igiene; Concedetevi un massaggio”.

L’UNSW AVIATION FLEET SI ESPANDE CON NUOVI DIAMOND DA40 XLT – Diamond Aircraft insieme a Utility Air, distributore Diamond Aircraft per Australia e Nuova Zelanda, hanno annunciato che sei nuovi velivoli Diamond DA40 XLT sono stati venduti alla University of New South Wales’ School of Aviation (UNSW Aviation). Gli aerei, in livrea UNSW, saranno utilizzati per integrare gli otto aerei DA40 esistenti già di proprietà di UNSW Aviation. Come parte dell’accordo, Utility Air sponsorizzerà anche l’UNSW Aviation’s Electric Vehicle Racing Development team. John Oppenheim, Director of Utility Air, ha commentato: “L’University of New South Wales è un’organizzazione alla quale siamo orgogliosi di collaborare. La loro School of Aviation è un cliente eccellente e l’ulteriore espansione della flotta è una testimonianza della forza del prodotto Diamond e anche del nostro rapporto”. L’Utility Air’s Managing Director, Stephen Pembro, è entusiasta dell’accordo. “Poter vendere una flotta di aerei alla UNSW Aviation è meraviglioso e poter sponsorizzare lo sviluppo della Electric Propulsion presso l’Università migliora ulteriormente le nostre credenziali ecologiche, qualcosa che prendiamo molto sul serio in Utility Air”. Malcolm Good, Director of Flying Operations at UNSW, ha aggiunto: “UNSW Aviation è lieta di continuare il nostro forte rapporto con Utility Air e Diamond Aircraft Industries con l’acquisto di sei aeroplani DA40 XLT. Una fantastica aggiunta alla nostra flotta esistente di DA40 per consentire a UNSW Aviation di fornire un addestramento di volo sicuro ed efficace alla prossima generazione di leader dell’aviazione”. Il DA40 XLT vanta un all-composite airframe durevole ed aerodinamicamente efficiente, avionica Garmin G1000 NXi leader del settore ed è alimentato dal motore Lycoming IO-360 da 180 HP. L’aereo ha dimostrato di essere un training aircraft affidabile con una sicurezza e una affidabilità eccellenti. Quattro degli aerei saranno consegnati nel 2024 e due nel 2025.

QATAR AIRWAYS HOLIDAYS SOSTIENE I TIFOSI DELL’INTER CON NUOVI FAN TRAVEL PACKAGES – Qatar Airways informa: “Qatar Airways Holidays sta rendendo le partite dell’Internazionale Milano (Inter) più accessibili ai fan di tutto il mondo e consentendo ricordi indelebili per tutti i partecipanti con la creazione di nuovi pacchetti di viaggio per i fan. I pacchetti completi includono volo di andata e ritorno, alloggio e biglietti per la partita e sono disponibili per l’acquisto su qatarairways.com/inter. Qatar Airways è stata annunciata come Official Global Airline Partner of FC Internazionale Milano nel novembre 2023. L’accordo pluriennale promette diritti di branding, ospitalità e marketing, comprese soluzioni di viaggio su misura per tutti i tifosi dell’Inter”. Steven Reynolds, Senior Vice President, Qatar Airways Holidays, ha dichiarato: “Crediamo che i viaggi e lo sport siano due unificatori globali. Grazie alla nostra compagnia aerea di livello mondiale, ai convenienti pacchetti vacanza e al crescente portfolio calcistico, stiamo avvicinando i tifosi alle loro passioni e alle squadre che sostengono”. “Il lancio di questi pacchetti di viaggio internazionali per i tifosi dimostra l’impegno costante di Qatar Airways nel fornire esperienze eccezionali agli appassionati di calcio, così come la sua dedizione nel promuovere la partnership tra Qatar Airways e Inter. I 400 milioni di tifosi del club in tutto il mondo possono ora pianificare più facilmente una visita allo Stadio San Siro di Milano attraverso Qatar Airways Holidays”, conclude Qatar Airways.

LOCKHEED MARTIN: IN PRODUZIONE FLI F-16 BLOCK 70 PER LA BULGARIA – Il ministro della Difesa bulgaro Todor Tagarev, l’ambasciatore bulgaro Georgi Panayotov e l’ammiraglio capo della difesa bulgara Emil Eftimov hanno visitato la settimana scorsa la F-16 production facility di Lockheed Martin a Greenville, per verificare i progressi nella produzione della futura flotta bulgara di F-16 Block 70. Attualmente, sette F-16 bulgari sono in varie fasi di produzione e il volo inaugurale del primo F-16 Block 70 bulgaro è previsto per la fine dell’anno. OJ Sanchez, vice president and general manager of the Integrated Fighter Group at Lockheed Martin, ha dichiarato: “La Bulgaria sta acquisendo uno state-of-the-art fighter aircraft system che fornirà decenni di 21st Century Security capabilities and NATO interoperability. Siamo orgogliosi che l’F-16 più avanzato mai prodotto aiuterà la sicurezza nazionale della Bulgaria”. La Bulgaria sarà il secondo paese europeo a ricevere l’F-16 Block 70. La linea di produzione dell’F-16 a Greenville ha un backlog attuale di 135 jet.