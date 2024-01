Lufthansa lancia voli diretti da Hyderabad a Francoforte

Promuovendo il suo impegno in India e rafforzando la sua presenza nel subcontinente, Lufthansa German Airlines annuncia voli diretti tra Hyderabad, capitale dello stato indiano di Telangana e Francoforte, Germania.

“Un tempo conosciuta come la Città delle Perle per la sua importanza storica nel commercio di perle e diamanti, Hyderabad è stata a lungo un centro per mercanti e commercianti provenienti da tutto il mondo. Oggi, Hyderabad è la quarta città più grande dell’India, un polo tecnologico, aerospaziale e farmaceutico indiano emergente, con una forte presenza di importanti società multinazionali tra cui Google e Microsoft, nonché Boeing e Airbus.

Essendo una capitale in crescita in uno stato prospero, sia Hyderabad che lo Stato di Telangana hanno contribuito al successo economico dell’India odierna. Centro di investimenti e centro di innovazione, Hyderabad combina il fascino del vecchio mondo della sua ricca storia con il dinamismo dell’India del 21° secolo.

In qualità di vettore europeo leader in India, Lufthansa opera ora collegamenti diretti dalla Germania verso 5 destinazioni nel paese, con Hyderabad-Francoforte che è l’ultima aggiunta alla sua rete globale. Essendo il mercato principale in più rapida crescita per Lufthansa a livello globale, la crescita della capacità in India supera i livelli pre-pandemia”, afferma Lufthansa.

Secondo George Ettiyil, Senior Director – South Asia, Lufthansa Group: “Con il nostro nuovo servizio Hyderabad-Francoforte offriamo ora ai passeggeri indiani 64 voli settimanali verso i nostri hub in Europa e collegamenti successivi con la più grande rete del continente europeo. Con il lancio di Hyderabad, la nostra capacità verso l’India è aumentata del 14% (rispetto al 2019), rendendolo il mercato principale in più rapida crescita per Lufthansa. Con i servizi Bangalore-Monaco e ora Hyderabad-Francoforte, abbiamo lanciato 2 nuove rotte negli ultimi 3 mesi, riconoscendo la crescente rilevanza dell’India meridionale e dimostrando la forte importanza complessiva dell’India per Lufthansa Group”.

“Con oltre 700 dipendenti in India e un’eredità di oltre 60 anni nel Paese, Lufthansa continua a impegnarsi a svolgere un ruolo fondamentale nella continua storia di crescita dell’India“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)