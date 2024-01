Airbus: power on della prima ZEROe engine fuel cell

Airbus informa: “Alla fine del 2023, i team ZEROe hanno effettuato il power on di iron pod, il futuro hydrogen-propulsion system progettato per l’Airbus electric concept aircraft. Oltre all’hydrogen fuel cell system, iron pod contiene i motori elettrici necessari per far girare l’elica, oltre alle unità che li controllano e li mantengono raffreddati. La sua potenza di 1,2 megawatt rappresenta un passo fondamentale nella ZEROe roadmap di Airbus per mettere in servizio un hydrogen-propulsion aircraft entro il 2035.

Nel 2020 Airbus ha condiviso con il pubblico quattro hydrogen-powered aircraft concepts. Tre utilizzano hydrogen combustion and hybrid engines, il quarto è fully electric, utilizzando hydrogen fuel cells e un propeller propulsion system. Queste fuel cells funzionano trasformando l’idrogeno in elettricità attraverso una reazione chimica. Il sottoprodotto della reazione è semplice H2O, con emissioni quasi pari a zero”.

“L’enorme potenziale delle hydrogen fuel cells per decarbonizzare l’aviazione ne ha fatto una delle tecnologie chiave scelte per essere ulteriormente esplorata per lo ZEROe demonstrator, ma c’era una sfida. Sebbene le hydrogen fuel cells esistessero già sul mercato all’inizio del progetto, nessuna forniva l’energia necessaria per alimentare un aereo pur mantenendo un livello di peso accettabile. Così, nell’ottobre 2020, Airbus ha creato Aerostack, una joint venture con ElringKlinger, per sviluppare hydrogen fuel cell stacks che sarebbero al centro dell’electric propulsion system di uno ZEROe aircraft.

Test approfonditi sul fuel cell system si sono svolti a Ottobrunn, Germania, a soli 13 chilometri da Monaco, presso l’E-Aircraft System House (EAS). L’Airbus facility è la più grande test house for alternative propulsion systems and fuels in Europa, ed è qui che vengono testati i componenti principali del propulsion system che alimenterà le eliche del dimostratore.

Nel giugno 2023 Airbus ha annunciato il successo della campagna di test dell’hydrogen fuel cell system, che ha raggiunto il full-power level di 1,2 megawatt. È stato il test più potente mai realizzato nel settore aeronautico di una fuel cell progettata per large-scale aircraft e ha posto le basi per il prossimo grande passo del progetto: l’integrazione del full propulsion system con il motore elettrico.

Il grande giorno si è svolto alla fine del 2023, chiudendo l’anno alla grande per il team ZEROe. Dopo aver completato con successo i test del fuel cell system a 1,2 megawatt in giugno e del powertrain a 1 megawatt in ottobre, gli electric motors di iron pod sono stati alimentati per la prima volta con hydrogen fuel cells“, prosegue Airbus.

“È stato un momento enorme per noi perché l’architettura e i principi di progettazione del sistema sono gli stessi che vedremo nel progetto finale”, afferma Mathias Andriamisaina, Head of Testing and Demonstration on the ZEROe project. “Il complete power channel ha operato a 1,2 megawatt, la potenza che intendiamo testare sul nostro A380 demonstrator”.

Osservare come i numerosi sistemi interagiscono durante questi test è fondamentale per consentire le fasi successive del progetto. “Questo processo è il modo in cui apprendiamo quali cambiamenti devono essere apportati per rendere la tecnologia adatta al volo”, afferma Hauke Peer-Luedders, Head of Fuel Cell Propulsion System for ZEROe. “Misuriamo come funziona il propulsion system nel suo insieme testando la potenza necessaria per diverse fasi di volo, come il decollo, dove stiamo raggiungendo i maximum power levels, e la crociera, quando utilizziamo meno potenza ma per un periodo di tempo più lungo”.

“Sono passati tre anni da quando abbiamo rivelato un aircraft concept 100% powered by hydrogen fuel cells. Da allora, abbiamo rispettato la nostra roadmap iniziale e abbiamo fatto enormi progressi. Il recente successo del power on dell’iron pod system a 1,2 megawatt è un passo cruciale verso il nostro obiettivo di mettere in volo un aereo alimentato a idrogeno entro il 2035”, affeerma Glenn Llewellyn, Vice President of ZEROe Aircraft at Airbus.

“I test proseguiranno su questa prima versione dell’iron pod per tutto il 2024. Una volta completati, il passo successivo per il team ZEROe sarà quello di ottimizzare le dimensioni, la massa e le qualifiche del propulsion system per soddisfare le specifiche di volo. Le qualifiche includono, tra gli altri fattori, le reazioni del sistema alle vibrazioni, all’umidità e all’altitudine.

Una volta completate queste ottimizzazioni e i test, il fuel cell propulsion system sarà installato sulla ZEROe multimodal flight test platform, il primo A380 mai prodotto da Airbus, MSN001. Seguiranno i ground testing dei sistemi, prima della fase cruciale dei test in volo sull’A380, attualmente prevista per il 2026″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airrbus – Photo Credits: Airbus)