News Brevi – 19.01.2024

ENAC: PRESIDENTE DI PALMA A TORINO PER L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO AEROPORTO-CIRIE’-GERMAGNANO – Il Presidente Enac, Pierluigi Di Palma, ha partecipato oggi alla cerimonia di inaugurazione della nuova linea ferroviaria Torino-Aeroporto-Ciriè-Germagnano, che si è svolta alla presenza dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “La linea ferroviaria inaugurata oggi, creando collegamenti importanti tra aeroporto e città, rappresenta la concretizzazione della politica della decarbonizzazione, che supera il pregiudizio ideologico nei confronti dell’aviazione civile favorendo la riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente. In questo contesto va riconosciuta la grande capacità degli amministratori di Ferrovie che, attraverso l’implementazione di infrastrutture come quella inaugurata oggi, sta dando realtà e concretezza all’integrazione “aria-ferro”, il cui valore è un aspetto fortemente evidenziato anche dal Piano Nazionale degli Aeroporti”, ha dichiarato il Presidente Di Palma.

SAAB: LANCIO DI SUCCESSO PER MARCUS WANDT VERSO LA ISS – Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, Marcus Wandt, che lavora come Chief Test Pilot presso Saab, ha iniziato il suo viaggio dal Kennedy Space Center alla International Space Station, ISS. Saab è uno dei cofinanziatori del progetto, che mira a garantire che la Svezia rimanga all’avanguardia nella ricerca spaziale. Sulla ISS, Marcus Wandt condurrà ricerche sull’assenza di gravità e contribuirà a comprendere come gli esseri umani possano vivere e lavorare oltre la Terra. “Questo è un evento significativo e importante sia per la Svezia che per Saab. Lo spazio sta diventando un settore sempre più importante per la Svezia e per le nostre capacità di difesa. L’attenzione di Saab all’innovazione e alla tecnologia avanzata significa che ora stiamo contribuendo a importanti attività di ricerca e sviluppo nel campo spaziale. Siamo orgogliosi che uno dei nostri dipendenti sia ora il terzo svedese nello spazio e non vediamo l’ora di seguire il suo lavoro”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Nell’autunno del 2022, Marcus Wandt è stato selezionato per l’European Space Agency’s (ESA) space programme. Nella primavera del 2023 è stato confermato che avrebbe avuto luogo un viaggio nello spazio e Marcus Wandt sarebbe diventato il primo ESA project astronaut. Attualmente è in congedo dal suo ruolo di Chief Test Pilot for Gripen presso Saab.

KLM: STATEMENT SUL VOLO KL1152 A GOTHENBURG AIRPORT – KLM informa: “Mercoledì mattina, 17 gennaio, un aereo KLM operante con come volo KL1152 da Göteborg ad Amsterdam è uscito fuori dalla taxiway durante il rullaggio in condizioni invernali e si è fermato con la nose wheel nell’erba. L’aereo trasportava 124 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio non è stata compromessa e sono tutti scesi illesi tramite le aircraft stairs. Un altro aereo ha prelevato i passeggeri e li ha portati ad Amsterdam. I passeggeri in trasferimento che potrebbero aver perso i voli in coincidenza sono stati riprenotati sui successivi voli disponibili. Da allora l’aereo in questione è stato rimorchiato al terminal di Göteborg. KLM si rammarica di questo incidente e ha avviato un’indagine, come è consuetudine in tali circostanze”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI VERSO ISRAELE – ITA Airways sul suo sito informa: “Al fine di preservare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, alcuni voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino al 31 marzo 2024. La situazione è in continua evoluzione, vi preghiamo di verificare lo stato del volo sul sito e APP prima di recarvi in aeroporto”.

DELTA CANCELLA I VOLI VERSO TELO AVIV FINO AL 30 APRILE 2024 – Delta sta cancellando ulteriori voli tra gli Stati Uniti e Tel Aviv a causa del conflitto in corso nella regione. “Delta monitora costantemente l’ambiente di sicurezza in Israele per informare le cancellazioni del nostro programma di volo da e Ben Gurion Airport in Tel Aviv (TLV). I nostri cuori sono con tutti coloro che sono colpiti mentre il nostro personale lavora per trovare alternative sicure per i clienti. I voli Delta tra TLV e il New York John F. Kennedy International Airport (JFK) continueranno a essere cancellati fino al 30 aprile 2024. Le vendite di questi voli sono sospese. Delta a ottobre ha sospeso la prenotazione per i TLV flights da e per Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) e Boston Logan International Airport (BOS). Delta monitora continuamente l’ambiente di sicurezza in rapida evoluzione e valuta le nostre operazioni sulla base di linee guida sulla sicurezza e rapporti di intelligence, inclusi i più recenti avvisi di viaggio del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti”, informa Delta.

ICAO E L’HAMAD BIN KHALIFA UNIVERTITY SIGLANO ACCORDO PER L’AVIATION INNOVATION – Il President of the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO), Mr. Salvatore Sciacchitano, e il President of Hamad Bin Khalifa University (HBKU), Dr. Ahmed Hasnah, hanno firmato un accordo che mira a stabilire un quadro di collaborazione per lo scambio di conoscenze, competenze e migliori pratiche in materia di innovazione. Alla cerimonia di firma, avvenuta il 25 novembre 2023, ha partecipato il Minister of Transport of Qatar, H.E. Jassim bin Saif Al Sulaiti. In base all’accordo, l’ICAO e l’HBKU si impegneranno a cooperare su un’ampia gamma di temi legati all’aviazione, che comprendono priorità chiave come la risposta all’emergenza climatica, l’integrazione sicura e protetta delle tecnologie aeronautiche emergenti come i droni, la sicurezza informatica e la resilienza informatica, l’ottimizzazione del ruolo del trasporto aereo come catalizzatore dello sviluppo sostenibile. Si prevede che questa cooperazione comprenderà lo sviluppo di studi, eventi, formazione e altre attività di scambio di conoscenze e di sensibilizzazione.

DELTA PREPARA UN VASTO PROGRAMMA DI VOLO PER IL 2024 MASTER TOURNAMENT – Delta informa: “Delta è pronta a migliorare la Masters Tournament experience di quest’anno quasi raddoppiando la sua capacità di posti anno dopo anno all’Augusta Regional Airport (AGS) dal 7 al 15 aprile. L’ampio programma comprende nove rotte, sei nuove, e vanta oltre 1.300 posti al giorno per AGS, segnando un aumento sostanziale rispetto al 2023. L’ampio programma prevede nuove rotte da Washington, D.C., Boston e Austin, città in cui la domanda di passeggeri per un servizio diretto al Masters è elevata, insieme a voli da New York-JFK, Palm Beach e Orlando. Delta riprenderà anche i voli da LaGuardia e Detroit ed espanderà i servizi da Atlanta”.