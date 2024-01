News Brevi – 20.01.2024

IL DG ENAC NELLA SEDE DI JAA-TO PER IL PASSAGGIO DI CONSEGNE AL TERMINE DEL SUO MANDATO DI PRESIDENTE DELL’ORGANIZZAZIONE DI TRAINING AERONAUTICO – Enac informa: “Il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta era ieri ad Amsterdam per il passaggio di consegne al termine del suo mandato come Presidente JAA Training Organisation, ruolo ricoperto fino a novembre 2023 in questa organizzazione d’eccellenza nella formazione aeronautica, per oltre un decennio. Nel corso del suo mandato l’organizzazione, che fornisce corsi di formazione esclusivi e personalizzati agli operatori del comparto aeronautico, è diventata l’unico Trading Centre of Excellence in Europa e uno dei quattro centri di eccellenza Platinum al mondo, grazie all’ottenimento di importanti riconoscimenti, quali quello di primo ICAO Regional Training Centre of Excellence (RTCE) in Europa nel 2014 e, successivamente, di TRAINER PLUS Training Centre of Excellence – Platinum Member”. “Sostenere l’armonizzazione internazionale delle norme sull’aviazione civile e consentire a ogni Stato di applicare questi standard comuni garantisce un livello di sicurezza elevato e uniforme, coinvolgendo tutte le parti interessate, dalle autorità dell’aviazione civile agli operatori e alle imprese. È stato un onore per me far parte di questa straordinaria organizzazione. Guardo indietro con gratitudine ai momenti condivisi e agli obiettivi raggiunti insieme e ringrazio Paula Vieira de Almeida che, in qualità di CEO della JAA TO, ha saputo valorizzare l’organizzazione ed è stata un importante supporto. Faccio un grande in bocca al lupo al mio successore, Charles Pace, Direttore Generale dell’Autorità dell’aviazione civile di Malta, per il suo nuovo incarico. Sono certo sarà in grado di guidare l’organizzazione con dedizione, competenza e passione”, ha dichiarato il Direttore Generale Enac. “Negli anni di presidenza di Alessio Quaranta, la JAA TO ha ampliato la formazione in materia di security, fornendo percorsi di formazione facilitati per gli Stati membri di ECAC e affermando la propria presenza nelle organizzazioni internazionali del settore”, conclude Enac.

INAUGURATA LA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO – CERES – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato ieri all’inaugurazione della nuova linea ferroviaria Torino-Ceres. Il tratto servirà principalmente al collegamento tra la stazione di Torino Porta Susa e l’aeroporto di Caselle. Alla cerimonia presenti: Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, i sindaci dell’area, i vertici di ENAC, di SAGAT, di Trenitalia e di Rfi. L’opera inaugurata riguarda la nuova ferrovia Torino – Caselle – Ceres e il servizio di collegamento diretto tra il centro della città, l’aeroporto e le valli di Lanzo. Un intervento strategico, atteso da anni dal territorio. L’intera infrastruttura si estende per complessivi 81 chilometri ed è costata 230 milioni e consentirà di raggiungere l’aeroporto di Caselle dal centro cittadino in 31 minuti” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

DELTA CONTINUA A COSTRUIRE TALENT PIPELINES DIVERSIFICATE – Delta informa: “Nell’ambito della più ampia strategia di diversità, equità e inclusione di Delta, la compagnia aerea dà priorità alle partnership con organizzazioni che aiutano a costruire una pipeline diversificata di talenti di alto livello, compresi coloro che potrebbero essere stati storicamente lasciati indietro a causa di barriere sistemiche. Costruire canali di talenti diversificati è una componente chiave del viaggio di Delta per creare un’organizzazione resiliente ed equa, motivo per cui siamo entusiasti di collaborare con l’U.S. Army come parte del loro Army Partnership for Your Success program, così come HBCU e Delta-sponsored professional basketball teams che giocano ad Atlanta, Los Angeles, New York e Salt Lake City per il nuovo Delta Business Class program”. “Delta, a ogni livello della nostra organizzazione, si impegna a ricercare attivamente la diversità, a perseguire coraggiosamente l’equità e a promuovere consapevolmente l’inclusione; non semplicemente come percentuali di rappresentanza, ma come un imperativo aziendale necessario per guidare un cambiamento sistemico che promuova risultati equi per tutti. Nel 2020 Delta si è impegnata a diventare un’organizzazione antidiscriminazione e antirazzista. La compagnia aggiorna periodicamente i progressi in materia di equità razziale e si è concentrata sulla chiusura dei divari di diversità all’interno della sua forza lavoro. Inoltre Delta sta applicando uno “skills-first” talent mindset che si concentra su capacità, competenze ed esperienze rilevanti attraverso un programma di apprendistato e la Delta Analytics Academy, accelerando in definitiva la mobilità professionale e riducendo le barriere all’ingresso in determinati ruoli di carriera aziendale. In qualità di “Best Employer for Diversity”, Delta è stata riconosciuta da Forbes come “Best Employers for Veterans” e “Best Employers for Women” per tre anni consecutivi, uno degli “America’s Greatest Workplaces for LGBTQ+” da Newsweek e “World’s Most Admired Airline” da Fortune”, conclude Delta.

I LEADER DI DELTA SUL PALCO DI CES 2024 – La settimana scorsa, Delta è tornata ancora una volta a Las Vegas per il CES 2024. “Alicia Tillman, Chief Marketing Officer, Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer e Julieta McCurry, VP In-Flight Entertainment & Connectivity, sono salite sul palco della più grande conferenza mondiale sulla tecnologia di consumo per condividere la storia di Delta e le loro prospettive su ciò che sarà l’industry-leading journey della compagnia aerea. Dalla modernizzazione del concetto di membership alla costruzione di partnership strategiche, fino al modo migliore per attirare i clienti della generazione Z, una cosa è chiara: Delta è più di una semplice compagnia aerea. È un leading consumer brand con la missione di connettersi profondamente con i propri clienti. Ciascuno di questi leader ha condiviso le informazioni chiave che illustrano come il loro lavoro sta aiutando Delta a rimanere all’avanguardia nel settore”, afferma Delta.