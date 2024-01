Pratt & Whitney Canada presenta una high voltage bidirectional mobile charging unit per l’hybrid-electric flight demonstrator

Pratt & Whitney Canada ha annunciato oggi lo sviluppo di una advanced mobile charging unit (MCU) in grado di caricare high-power batteries fino a 1.500 volt, rendendola compatibile con i Megawatt Charging System standards che il settore sta sviluppando per high voltage power applications. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

L’MCU è stato sviluppato in collaborazione con il National Research Council of Canada (NRC) e l’Innovative Vehicle Institute (IVI), come parte dell’RTX hybrid-electric flight demonstrator project.

“Questo è l’ultimo esempio del nostro hybrid-electric flight demonstrator project, che guida la collaborazione e l’innovazione all’interno dell’ecosistema aerospaziale canadese per consentire un futuro più sostenibile per l’aviazione”, ha affermato Alexandre Gagnon, vice president of corporate affairs, Pratt & Whitney Canada. “Gli high voltage, bidirectional charging systems saranno fondamentali per un numero crescente di electric and hybrid-electric systems, compresi gli aeromobili e altre transport applications”.

L’MCU è assemblata con componenti disponibili in commercio e può fornire fino a 280 kW e 1.500 volt. In collaborazione con IVI, Pratt & Whitney Canada ha sviluppato una distributed control and protection strategy. L’NRC si è concentrato sulla progettazione dell’hardware, sull’assemblaggio, sui test e sulla consegna di due charger units, che verranno utilizzate nell’hybrid-electric flight demonstrator project. La bidirectional capability del charger consente sia di caricare che di scaricare le batterie, creando l’opportunità di riciclare l’energia inutilizzata nella rete elettrica.

Pratt & Whitney Canada continua a progredire nel testare il propulsion system per l’RTX hybrid-electric demonstrator, che mira a un miglioramento del 30% nella fuel efficiency e nella riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai regional turboprop più avanzati di oggi. Nel 2024 il propulsion system sarà collegato alle batterie sviluppate da H55 S.A., che verranno caricate utilizzando il nuovo charger.

La hybrid-electric propulsion è una componente fondamentale della strategia di RTX per consentire un’aviazione più sostenibile e supportare l’obiettivo del settore di raggiungere net-zero CO2 emissions entro il 2050.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney Canada)