Wizz Air: 60,3 milioni di passeggeri trasportati nel 2023

Wizz Air informa: “Wizz Air è orgogliosa di aver concluso il 2023 battendo ancora una volta il suo stesso record: oltre 60 milioni di passeggeri hanno scelto di viaggiare con la compagnia aerea lo scorso anno. Un nuovo apice raggiunto da Wizz Air nel traffico annuale di passeggeri, con un significativo aumento del 32% rispetto al 2022. Nel 2023 Wizz Air ha lanciato quasi una trentina di nuove rotte, ha preso in consegna 32 nuovi aeromobili Airbus A321neo e ha volato per 263 milioni di chilometri complessivi.

Lo scorso anno la compagnia aerea ha completato il 99,31% dei voli programmati, che è il terzo miglior risultato tra tutte le compagnie aeree europee e ben al di sopra della media del settore. Wizz Air si è inoltre classificata tra le prime tre compagnie aeree in Europa per la percentuale di voli operati in orario.

È stato, dunque, un anno di record per Wizz Air: le sue emissioni medie di carbonio per il 2023 sono state pari a 51,5 grammi per passeggero/km, il 6,8% in meno rispetto al 2022. Questo traguardo, che rappresenta il miglior risultato mai registrato dalla compagnia aerea in un anno solare, rafforza la sua leadership nella riduzione delle emissioni di CO2 tra le compagnie aeree concorrenti”.

“Nel 2023 Wizz Air ha aumentato la capacità del 20% e ha introdotto oltre 15 nuove rotte in Italia, operando da 26 aeroporti, tra cui 5 basi – Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Catania e Napoli. La compagnia ha operato oltre 80 mila voli da e per l’Italia, il 17% in più rispetto al 2022, migliorando le performance operative e riducendo il numero di voli cancellati del 25% rispetto allo scorso anno. Mantenendo il suo impegno verso gli obiettivi di sostenibilità, Wizz Air ha effettuato il suo primo turnaround completamente elettrico all’aeroporto di Roma Fiumicino. La compagnia aerea ha inoltre sponsorizzato il primo evento podistico in Italia – Wizz Air Venicemarathon – e ha annunciato una partnership con la Milano Marathon nel 2024″, prosegue Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi e felici di aver chiuso il 2023 con un’affluenza record di passeggeri, un network in continua evoluzione, una flotta avanzata e migliori prestazioni operative. Il tutto mantenendo i più alti standard di sostenibilità del settore. L’Italia è uno dei mercati chiave della rete di Wizz Air e confermiamo il nostro impegno sul mercato con ulteriori investimenti e nuove rotte che verranno lanciate nel 2024. Il prossimo anno festeggeremo 20 anni di attività e non vediamo l’ora di condividere con i nostri passeggeri tutte le emozionanti avventure e i momenti indimenticabili che verranno”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)