ITA Airways: al via la campagna di comunicazione per il mercato nordamericano

ITA Airways continua ad investire sul proprio network intercontinentale e dà il via nelle catchment area di New York e Miami alla campagna di comunicazione dedicata al mercato americano. “Sarà on air nelle due città fino al 18 febbraio con l’obiettivo di sostenere le vendite e continuare a far crescere l’awareness verso il marchio ITA Airways in Nordamerica, il primo mercato per importanza dopo quello italiano.

A partire da oggi la campagna debutterà a Chicago per promuovere il nuovo volo diretto Chicago O’Hare – Roma Fiumicino, operativo dal 7 aprile con 6 frequenze settimanali (tutti i giorni tranne il mercoledì) che diventeranno giornaliere da giugno. L’operativo prevede partenza da Chicago alle ore 15:10 e arrivo a Roma alle ore 7:30 del giorno successivo. Il ritorno da Roma è previsto alle ore 9:20 con atterraggio a Chicago alle 13:10 local time. La nuova destinazione sarà operata con l’Airbus A330neo e l’Airbus A330-200.

Da un punto di vista mediatico la campagna avrà una declinazione multicanale, che coinvolge location digitali out-of-home di grande impatto e visibilità, oltre ad una significativa presenza data dall’utilizzo della connected TV e del web. In particolare, a Chicago il marchio ITA Airways e il lancio del nuovo volo diretto saranno promossi attraverso la personalizzazione di un autobus a due piani e la presenza sul grande videowall della stazione di Clarke-Lake e su diversi schermi digitali in tutta la città”, afferma ITA Airways.

“La campagna utilizzerà la creatività “A Sky full of Italy”, basata sulla piattaforma di comunicazione lanciata alcuni mesi fa, e ideata per sottolineare il legame tra il meglio dell’Italia e i prodotti e i servizi di ITA Airways e promuovere il concetto che “quando cerchi l’Italia, trovi ITA Airways”. Per far questo, la “search bar”, simbolo iconico e universalmente riconosciuto come il luogo dove le persone cercano informazioni, diventa elemento fondamentale e creativo. I passeggeri possono infatti trovare a bordo degli aeromobili ITA Airways “l’Italia che stanno cercando, prima ancora di toccare terra”, che si tratti di cibo, stile o design e godersi l’esperienza italiana a 360 gradi, scoprendo l’Italia ancor prima di atterrare.

Gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per ITA Airways e il più strategico dopo l’Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana. Nella stagione winter in corso, la Compagnia opera 43 frequenze settimanali tra i due Paesi. Tutti i voli della Compagnia permettono ai passeggeri provenienti dalle destinazioni nordamericane di volare sull’intero network di ITA Airways, grazie alle comode connessioni disponibili dall’hub di Roma Fiumicino“, prosegue ITA Airways.

“Con collegamenti diretti da New York, Miami, Boston, Los Angeles, Washington, San Francisco verso Roma Fiumicino, a cui si aggiungeranno quelli da Chicago e Toronto al debutto nella prossima stagione estiva, ITA Airways punta a diventare il vettore di riferimento tra il Nord America e l’Italia e, via Roma, verso l’Europa e il Mediterraneo.

Le informazioni sui voli ITA Airways sono disponibili sul sito ita-airways.com, oppure tramite il contact center della compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)