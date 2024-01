United Airlines annuncia i risultati finanziari dell’intero anno e del quarto trimestre 2023

United Airlines (UAL) ha riportato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2023. La compagnia ha conseguito un full-year diluted earnings per share di 7,89 dollari e un adjusted full-year diluted earnings per share di 10,05 dollari, raggiungendo il suo initial full-year target di 10-12 dollari fissato all’inizio del 2023.

“La strategia di ricavi diversificata di United si è rivelata, ancora una volta, un vantaggio competitivo fondamentale. La premium cabin di United ha registrato un aumento dei ricavi del 16% per il trimestre anno su anno, mentre la sua offerta Basic Economy ha registrato ancora una volta un sostanziale aumento dei ricavi del 20% per il trimestre anno su anno.

United ha inoltre beneficiato della convergenza dei costi in tutto il settore. In combinazione con una domanda durevole di viaggi e una crescente preferenza per le performance operative affidabili e le offerte premium di United, la compagnia ha mantenuto le previsioni iniziali sugli utili per azione per l’intero anno 2023, nonostante un’ampia gamma di fattori contrari”, afferma United.

“I nostri piani si sono davvero concretizzati nel 2023 e voglio ringraziare il team United per tutto il duro lavoro necessario per portarci lì. Nonostante gli imprevedibili venti contrari, abbiamo raggiunto il nostro ambizioso EPS target che pochi pensavano possibile e stabilito nuovi record operativi per i nostri clienti”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United Airlines. “Guardando al futuro, ci aspettiamo che queste tendenze continuino e United è incredibilmente ben posizionata per trarne vantaggio e per raggiungere i nostri obiettivi finanziari a breve e lungo termine”.

Risultati finanziari del quarto trimestre

Capacità in aumento del 14,7% rispetto al quarto trimestre 2022.

Total operating revenue pari a 13,6 miliardi di dollari, in crescita del 9,9% rispetto al quarto trimestre 2022.

Pre-tax income di 0,8 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 5,7%; adjusted pre-tax income di 0,8 miliardi di dollari, con adjusted pre-tax margin del 6,2%.

Net income di 0,6 miliardi di dollari; adjusted net income di 0,7 miliardi di dollari.

Diluted earnings per share pari a $1,81; adjusted diluted earnings per share di $2,00.

Risultati finanziari per l’intero anno

Total operating revenue pari a 53,7 miliardi di dollari, in crescita del 19,5% rispetto al 2022.

Net income di 2,6 miliardi di dollari; adjusted net income di 3,3 miliardi di dollari.

Pre-tax income di 3,4 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 6,3%; adjusted pre-tax income di 4,3 miliardi di dollari, con adjusted pre-tax margin dell’8,0%.

Diluted earnings per share pari a $7,89; adjusted diluted earnings per share di $10,05.

Liquidità disponibile pari a 16,1 miliardi di dollari.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)