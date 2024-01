easyJet effettua un engine order con CFM per i motori LEAP-1A

CFM International informa: “easyJet ha ordinato i motori CFM LEAP-1A per equipaggiare una flotta di 157 aeromobili Airbus A320neo Family, tra cui 56 A320neo e 101 A321neo, che saranno consegnati a partire dal 2029, insieme a motori di riserva e un multi-year services agreement. L’ aircraft order è stato annunciato a dicembre 2023 (leggi anche qui).

L’ordine di oggi rafforza una partnership di successo di oltre 25 anni tra le due società. easyJet attualmente opera 257 Airbus A320ceo con motori CFM56-5B e 69 A320neo con motori LEAP-1A“.

“Siamo molto lieti di aver siglato un accordo con CFM, a seguito di un processo di selezione competitivo. Questo accordo per più di 300 motori fornirà importanti benefici ambientali attraverso un significativo miglioramento della fuel efficiency e una riduzione del rumore, oltre a consentire a easyJet di continuare ad affermare la propria posizione di leader nei principali aeroporti europei. easyJet ha una lunga storia di collaborazione con CFM e non vediamo l’ora di continuare a lavorare in partnership negli anni a venire”, ha affermato Johan Lundgren, CEO di easyJet.

“Siamo orgogliosi di intraprendere un nuovo viaggio con easyJet, un partner di fiducia che condivide la nostra ambizione di costruire viaggi aerei più sostenibili”, ha affermato Gaël Méheust, president and CEO of CFM International. “Rimaniamo impegnati a fornire il meglio che CFM ha da offrire in termini di efficienza, affidabilità e world-class customer support”.

“L’avanzata famiglia di motori CFM LEAP offre un consumo di carburante migliore dal 15 al 20% e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento del rumore rispetto ai motori della generazione precedente. Dalla sua entrata in servizio nel 2016, il motore LEAP ha consentito ai nostri clienti di risparmiare più di 30 milioni di tonnellate di CO2″, conclude CFM International.

“easyJet ha annunciato che, a seguito di un processo di selezione altamente competitivo, ha selezionato CFM come engine supplier per 314 motori per equipaggiare il suo ordine fermo di 157 aerei Airbus, insieme a motori di riserva e prezzi garantiti per 200 motori per i 100 diritti di acquisto. Questo nuovo accordo continua la partnership di lunga data tra easyJet e CFM che esiste dal 1995. La sua intera flotta attuale è equipaggiata con motori CFM.

Gli accordi per nuovi aeromobili e motori fanno parte del piano di rinnovamento e ammodernamento della flotta di easyJet, ma portano con sé anche vantaggi in termini di costi e miglioramenti in termini di sostenibilità per la compagnia. L’aircraft order, composto da 56 A320neo e 101 A321neo, è previsto in consegna tra l’anno fiscale 2029 e l’anno fiscale 2034 a seguito di un accordo tra gli azionisti nel dicembre 2023″, afferma easyJet.

“Gli A320neo e A321neo saranno dotati di motori CFM LEAP-1A. L’adozione di aeromobili e motori di nuova tecnologia più efficienti è anche una componente fondamentale del percorso di easyJet verso l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio. L’accordo sui nuovi motori è una componente chiave nella modernizzazione in corso della flotta easyJet e garantisce un miglioramento della unit fuel burn efficiency compreso tra il 13% e il 30%, a seconda di quale aeromobile viene sostituito. Oltre a ciò, i nuovi aerei sono significativamente più silenziosi, con un’impronta acustica pari alla metà di quella degli aerei più vecchi che stanno sostituendo”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa CFM International – easyJet – Photo Credits: Airbus)