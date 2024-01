Il Ministero degli Interni francese ordina 42 elicotteri Airbus H145

A fine 2023 il French Armament General Directorate (DGA) ha ordinato 42 nuovi elicotteri H145 per conto del Ministero degli Interni, con consegne previste a partire dal 2024. Di questi 42 elicotteri, 36 sono destinati alla French rescue and emergency response agency, Sécurité Civile, mentre la Gendarmerie Nationale, la forza di polizia francese, ne utilizzerà sei. Il contratto include un’opzione per altri 22 H145 per la Gendarmerie Nationale e una serie di soluzioni di supporto e assistenza, dall’addestramento ai ricambi, oltre a un completo initial support package per gli aeromobili.

“Abbiamo un rapporto di lunga data con la Gendarmerie Nationale con e la Sécurité Civile e sono molto orgoglioso di aggiungere un ulteriore capitolo alla nostra collaborazione”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “L’H145 ha già dimostrato il suo valore con la Sécurité Civile effettuano molte missioni di soccorso nel difficile ambiente montano delle Alpi francesi. L’H145 è utilizzato da molte forze dell’ordine in tutto il mondo. La Gendarmerie beneficerà di un elicottero all’avanguardia dotato dei più recenti sistemi di missione”.

“La Sécurité Civile opera attualmente quattro five-bladed H145, ordinati nel 2020 e 2021. I 36 H145 sostituiranno progressivamente i 33 EC145 attualmente operativi per rescue and air medical transport services, in tutta la Francia.

I sei H145 daranno il via al rinnovo della flotta della Gendarmerie, composta da Ecureuil, EC135 ed EC145. Saranno dotati di un electro-optical system e di mission computer per svolgere le missioni di polizia più impegnative”, afferma Airbus.

“Certificata dall’European Union Aviation Safety Agency nel giugno 2020, questa nuova versione del best-selling H145 light twin-engine helicopter di Airbus presenta un nuovo e innovativo rotore a cinque pale, aumentando il carico utile di 150 kg e offrendo nuovi livelli di comfort, semplicità e connettività.

Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e della suite avionica digitale Helionix. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. L’impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della propria categoria.

Oggi Airbus conta oltre 1.675 elicotteri della Famiglia H145 in servizio in tutto il mondo, per un totale di oltre 7,6 milioni di ore di volo”, conclude Airbus.

