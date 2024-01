Lufthansa Group equipaggia più di 150 short and medium-haul aircraft con accesso Internet a banda larga

Lufthansa Group informa: “Chatta con i tuoi cari a 10.000 metri di altitudine, fai acquisti online mentre sei in viaggio o utilizza la VPN aziendale sopra le nuvole senza limiti: in futuro tutti i passeggeri che viaggiano sulle rotte europee avranno la possibilità di utilizzare il Wi-Fi a bordo. Lufthansa Group continuerà quindi quest’anno a dotare i suoi short and medium-haul aircraft di Internet a banda larga su tre delle sue compagnie aeree. Il piano è quello di equipaggiare completamente tutti gli aeromobili della famiglia Airbus A220/320 (A220, A319, A320ceo, A320neo, A321ceo, A321neo) operati da Lufthansa, Austrian Airlines e ora anche SWISS, in totale più di 150 aeromobili.

L’installazione del sistema inizierà presso tutte le compagnie aeree a partire dal quarto trimestre 2024 e sarà completata dopo circa due anni. Dopo Lufthansa, Austrian Airlines ed Eurowings, SWISS sarà quindi la prossima compagnia aerea di Lufthansa Group a introdurre Internet a bordo per i suoi passeggeri sugli aerei a corto e medio raggio (leggi anche qui). Dal 2017 Lufthansa, Austrian Airlines ed Eurowings offrono ai propri passeggeri Internet a banda larga su numerosi voli a corto e medio raggio”.

“La novità è che Lufthansa e Austrian Airlines offrono ora ai loro ospiti messaggistica gratuita e illimitata sugli aerei già dotati di accesso a Internet. I viaggiatori possono inviare e ricevere gratuitamente tutti i messaggi che desiderano sul proprio smartphone o tablet durante il volo. Il prerequisito per l’utilizzo di questo servizio è l’accesso a FlyNet con un Miles & More service card number o con un indirizzo e-mail registrato con il Lufthansa Group Travel ID. Per tutti gli altri pacchetti Internet a bordo, come ad esempio l’accesso Premium più veloce, ora disponibile a partire da soli sei euro, all’inizio dell’anno il prezzo è stato ridotto di quasi il 50%.

L’utilizzo delle Lufthansa Group Airlines apps e di molti servizi nel portale FlyNet di Lufthansa e Austrian Airlines, nel portale Wings Connect di Eurowings e in futuro anche nel portale SWISS Connect sono generalmente gratuiti su tutti gli aeromobili Airbus A220/A320 equipaggiati con Internet a banda larga. A seconda della compagnia aerea, gli ospiti possono seguire il loro volo in tempo reale sulla mappa in movimento, ricevere informazioni sui voli in coincidenza, utilizzare l’assistente chat per domande di servizio, scaricare e-journal, sfogliare il Worldshop o visualizzare il menu di bordo.

Internet a bordo viene utilizzato in molti casi dagli equipaggi anche per il loro lavoro quotidiano, ad esempio per ottimizzare le flight routes durante il volo. Ciò consente di ridurre il consumo di carburante e le relative emissioni di CO2″, prosegue Lufthansa Group.

“Lufthansa Group ha commissionato a Viasat la tecnologia e il servizio per equipaggiare più di 150 ulteriori aeromobili. Lufthansa Group collabora dal 2015 con l’azienda tecnologica Inmarsat, acquisita da Viasat. Finora l’accesso a Internet su oltre 200 aerei A320 Family di Lufthansa Group si basa esclusivamente su una connessione satellitare (Ka-band). Sugli aerei di nuova dotazione la connessione internet viene fornita utilizzando una tecnologia ibrida denominata EAN (European Aviation Network). Un S-band satellite garantisce una copertura a livello europeo, mentre i supplementary ground components di Deutsche Telekom, torri radio terrestri con tecnologia 4G LTE, forniscono capacità aggiuntiva.

La nuova tecnologia rappresenta anche un progresso soprattutto in termini di sostenibilità: grazie alle antenne molto più piccole e leggere rispetto alla tecnologia utilizzata in precedenza, il peso totale del sistema è inferiore a 60 chilogrammi, riducendo così significativamente il consumo e le emissioni di CO2″, conclude Lufthansa Group.

