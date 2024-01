SWISS fornirà accesso ad Internet sulla sua short-haul aircraft fleet

Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà presto ai suoi clienti l’accesso a Internet a banda larga in tutto il sistema. A partire dall’inverno 2024/2025, l’intera short-haul aircraft fleet di SWISS sarà gradualmente dotata della tecnologia necessaria. Il programma fa parte di un’implementazione più ampia in tutto Lufthansa Group. Presso SWISS si estenderà a 30 aeromobili Airbus A220 e 29 aeromobili della famiglia Airbus A320/A321. Già dal 2016 SWISS ha dotato la sua flotta a lungo raggio di Internet a banda larga.

Come per la sua long-haul fleet (leggi anche qui), SWISS offrirà ai viaggiatori sui servizi a corto raggio l’accesso gratuito a Internet per utilizzare servizi di chat e messenger come WhatsApp e Facebook Messenger, in modo che possano inviare e ricevere messaggi di testo e con immagini illimitati gratuitamente per tutto il tempo in volo. Gli ospiti a bordo potranno inoltre, a pagamento, navigare sul web e utilizzare piattaforme di posta elettronica o social media insieme a servizi di streaming e VPN.

“Apprezziamo quanto sia importante per i nostri clienti rimanere in contatto, per scopi professionali o privati, mentre sono in movimento, sia per chattare, per scambiare e-mail o semplicemente per tenersi aggiornati sulle ultime novità”, afferma Heike Birlenbach, SWISS’s Chief Commercial Officer. “Siamo quindi lieti di poter presto soddisfare questa esigenza anche sui nostri voli più brevi”.

Lo short-haul inflight internet access di SWISS sarà fornito utilizzando una nuova tecnologia ibrida nota come European Aviation Network o EAN, che combina un collegamento satellitare con la ground-based radio technology per fornire una connessione Internet a banda larga affidabile. La nuova tecnologia è all’avanguardia anche in termini di sostenibilità: il sistema di bordo pesa sostanzialmente meno delle tecnologie precedenti, il che si traduce in un minor consumo di carburante e, di conseguenza, in minori emissioni di anidride carbonica.

