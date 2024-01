Bombardier prosegue lo sviluppo dell’EcoJet Research Project

Bombardier ha presentato oggi la prima di numerose collaborazioni accademiche sul suo pionieristico pan-Canadian and sustainability-focused EcoJet Research Project. La partnership di lunga data di Bombardier con l’University of Victoria Centre for Aerospace Research (CfAR) e British Columbia’s SME Quaternion Aerospace è stata annunciata in una conferenza stampa ospitata dall’Università. “Le tre organizzazioni hanno presentato come la loro visione condivisa abbia portato a una fruttuosa collaborazione sul flight-testing program del Bombardier EcoJet Project.

Il multi-year EcoJet research project, che ha debuttato circa 15 anni fa, ha dato il via alla sua prima fase di test di volo nel 2017 con prototipi da 8 piedi e ora sta sfruttando un flight vehicle grande più del doppio. Le competenze di Bombardier come business aircraft OEM e di CfAR e Quaternion Aerospace con scale vehicles rafforzano le capacità di innovazione di tutte le parti, promuovendo al contempo nuove conoscenze sulla prossima generazione di aerei più sostenibili”, afferma Bombardier.

“Bombardier è orgogliosa di sostenere la ricerca aerospaziale lungimirante coinvolgendo al contempo un’ampia rete di istituzioni accademiche”, ha affermato Stephen McCullough, Senior Vice President of Engineering and Product Development, Bombardier. “Ora che abbiamo divulgato pubblicamente alcuni aspetti delle prime fasi dell’EcoJet flight-testing program, è importante per noi dare credito e condividere la risposta con i nostri partner, che sono determinanti in questa dimensione del progetto di ricerca. La collaborazione tra le imprese locali e le migliori istituzioni accademiche è fondamentale per coltivare un’industria aerospaziale canadese forte e fiorente. Il nostro lavoro di collaborazione con l’University of Victoria è un esempio significativo di tale percorso di innovazione che stimola il trasferimento di competenze da costa a costa e lo sviluppo dei talenti”.

“Per più di un decennio, il Centre for Aerospace Research è cresciuto sempre più e il nostro lavoro all’avanguardia con Bombardier rappresenta la partnership di ricerca più significativa della nostra storia”, ha affermato Afzal Suleman, Canada Research Chair, Director and Professor, Centre for Aerospace Research, University of Victoria. “Attraverso questa collaborazione, i nostri studenti e ricercatori stanno acquisendo competenze fondamentali nel mondo reale, contribuendo allo stesso tempo a spingere in avanti le frontiere della sostenibilità e a ridefinire i confini di ciò che è possibile per il futuro dell’industria aeronautica globale”.

“Guidato dalla visione di Bombardier per una futura generazione di velivoli, il lavoro collaborativo sulla progettazione e fabbricazione di EcoJet flight test vehicles coinvolge team multidisciplinari, composti da ingegneri e tecnici Bombardier con sede in Québec, insieme a ricercatori, ingegneri e studenti della British Columbia.

Tutte le flight campaigns su BWB (Blended Wing Body) scale test vehicles, che hanno esplorato il comportamento dei prototipi in volo libero e perfezionato le loro flight control laws radicalmente diverse, sono il frutto di questa stretta collaborazione”, prosegue Bombardier.

“Siamo entusiasti di contribuire con le competenze della nostra università al rivoluzionario EcoJet Research Project di Bombardier, un esempio tangibile dell’impegno di UVic per un futuro più luminoso per tutti attraverso l’innovazione”, ha affermato il Dr. Kevin Hall, President, University of Victoria. “Questa collaborazione segna un significativo passo avanti nel nostro impegno per la sostenibilità, un futuro più verde per l’industria aeronautica e lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia che avanzano le frontiere della scienza e dell’ingegneria proprio qui nella British Columbia e in tutto il Canada”.

“Collegando l’istruzione e la formazione universitaria con potenziali commercialized application, Bombardier continua a perseguire gli obiettivi del progetto EcoJet per creare velivoli significativamente più sostenibili e maturare potenti tecnologie che ridefiniranno il futuro dell’aviazione. Il Bombardier EcoJet Research Project esplora Blended Wing Body (BWB) aircraft configuration e nuove tecnologie per dirurre le business jets emission fino al 50%”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)