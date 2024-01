American Airlines accoglie con favore l’approvazione provvisoria per avviare un servizio diretto da New York a Tokyo

American Airlines accoglie con favore l’approvazione provvisoria dell’United States Department of Transportation (DOT) per iniziare il servizio diretto tra New York (JFK) e Tokyo Haneda Airport (HND). American sarà l’unico vettore statunitense ad operare un servizio tra New York JFK e Tokyo, integrando il servizio esistente operato dal suo Joint business partner Japan Airlines.

“American non vede l’ora di iniziare il servizio diretto per Haneda Airport da JFK”, afferma il CEO di American, Robert Isom. “Siamo grati al DOT e grati al nostro partner Japan Airlines per aver supportato la nostra richiesta. Insieme, siamo ben posizionati per offrire ai clienti una rete completa tra due delle economie più robuste del mondo. Questo nuovo servizio aggiungerà quasi 200.000 posti aggiuntivi di andata e ritorno ogni anno tra gli Stati Uniti e il Giappone, offrendo ai clienti più modi per condurre affari nel mercato globale o connettersi con familiari e amici”.

American prevede di iniziare un servizio non-stop per HND nei prossimi mesi. Il nuovo servizio JFK-HND sarà il quarto volo giornaliero diretto di American per HND, unendosi al servizio giornaliero esistente da Dallas-Fort Worth (DFW) e a due voli giornalieri da Los Angeles (LAX).

“American ringrazia il DOT per aver approvato provvisoriamente la nostra richiesta di operare l’unico nonstop U.S. carrier service tra JFK e Haneda Airport”, afferma Molly Wilkinson, American’s Vice President of Regulatory and International Government Affairs. “Apprezziamo il forte sostegno bipartisan da parte dei funzionari eletti in New York, tra cui l’U.S. Senate Majority Leader Schumer, l’U.S. Congressman Meeks, l’U.S. House Democratic Leader Jeffries, l’U.S. Congressman LaLota, l’U.S. Congressman D’Esposito, il New York City Mayor Adams, il Governor Hochul, il New York State Assembly Speaker Heastie, il New York State Senate Majority Leader Stewart-Cousins e il Queens Borough President Richards, durante tutto il processo di candidatura”.

Il nuovo servizio di American integra i servizi esistenti tra JFK e HND operati da Japan Airlines, offrendo ai clienti più opzioni e orari di volo convenienti durante tutto il giorno.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)