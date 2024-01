News Brevi – 27.01.2024

DELTA NOMINATA TOP U.S. AIRLINE DAL WALL STREET JOURNAL – Delta informa: “Delta Air Lines è stata nominata Top U.S. Airline of 2023 dal Wall Street Journal, nella classifica annuale delle compagnie aeree pubblicata mercoledì. Il Journal tiene traccia di sette parametri per nove compagnie aeree statunitensi, per classificarle in base alla loro esperienza nella fornitura di un servizio affidabile e incentrato sul cliente. La rete di Delta si è classificata al primo posto per il terzo anno consecutivo e ha conquistato il primo posto per sei degli ultimi sette anni”. “Operazioni sicure e affidabili guidate da persone premurose: è così che guadagniamo ogni giorno la fiducia dei nostri clienti”, ha affermato il COO, Mike Spanos. “Grazie a tutti i 100.000 dipendenti Delta in tutto il mondo per aver raggiunto le migliori prestazioni del settore nel 2023”. “Inoltre, The Journal ha riferito che Delta ha il tasso di reclami più basso e ha ridotto il tasso di cancellazione dei voli all’1,2%, da quasi il 2%”, conclude Delta.

AMERICAN AIRLINES E WEST LOS ANGELES COLLEGE UNISCONO LE FORZE PER FORMARE IFUTURI AVIATION MAINTENANCE PROFESSIONALS – American informa: “Gli studenti del West Los Angeles College’s aviation maintenance technician program hanno nuovi strumenti. Grazie a una nuova partnership con American Airlines, gli studenti ora hanno accesso diretto agli airline’s Los Angeles-based aviation maintenance technicians (AMTs), attraverso opportunità di coinvolgimento continue e colloqui garantiti per gli studenti con i migliori risultati”. “American è entusiasta di collaborare con il West Los Angeles College per formare la prossima generazione di professionisti della manutenzione aeronautica”, ha affermato Evie Garces, American’s Vice President of Line Maintenance. “Gli AMT ben formati sono molto richiesti e West prepara gli studenti per carriere redditizie e di successo. Il nostro team di AMT con sede a livello locale è desideroso di lavorare fianco a fianco con gli studenti, fornendo tutoraggio continuo ed esperienza nel mondo reale. American serve con orgoglio Los Angeles da oltre 75 anni e questo è solo un altro modo in cui continuiamo a sostenere la comunità in cui vivono e lavorano i nostri clienti e i membri del nostro team”. “Il West Los Angeles College serve la comunità di Los Angeles dal 1969. American e le sue compagnie aeree interamente controllate impiegano quasi 7.000 team members a Los Angeles International Airport (LAX), di cui 468 nell’airline’s line maintenance team, che aiuta a mantenere la airline’s mainline fleet di oltre 950 aerei”, conclude American.

DELTA AIR LINES E DELTA FOUNDATION IMPEGNATE VERSO LE COMUNITA’ SERVITE DALLA COMPAGNIA – Delta ha organzizato molti eventi in tutto il paese in occasione del MLK Day. “Sede degli hub LGA e JFK di Delta, New York ospita oltre 6.000 persone di Delta che svolgono un ruolo essenziale nel collegare milioni di persone allo stato ogni anno. Delta è impegnata a restituire qualcosa alle comunità che serve in vari modi, dalle opportunità di volontariato dei dipendenti al sostegno delle organizzazioni attraverso la Delta Foundation. Nel 2023, Delta Air Lines e The Delta Air Lines Foundation hanno contribuito con 60 milioni di dollari a sostegno delle comunità di tutto il mondo attraverso le partnership comunitarie e i nostri dipendenti hanno raccolto oltre 8 milioni di dollari per una serie di cause attraverso gli sforzi di raccolta fondi”, afferma Delta.