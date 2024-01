Tornano in servizio i primi 737-9 MAX

Alaska Airlines: i nostri primi 737-9 MAX tornano in servizio, mentre continuano le ispezioni

Alaska Airlines informa: “Alaska Airlines ha completato le final inspections sul primo gruppo di aerei 737-9 MAX, mentre procediamo per riportare la flotta in servizio commerciale. Riprenderemo a volare sul 737-9 MAX con il Flight 1146 da Seattle a San Diego venerdì pomeriggio, 26 gennaio.

Il 24 gennaio la Federal Aviation Administration (FAA) ha approvato il detailed inspection and maintenance process affinché il 737-9 MAX possa tornare a volare. I tecnici di Alaska hanno iniziato le ispezioni quella notte. Prevediamo che le ispezioni sui nostri 737-9 MAX saranno completate entro la fine della prossima settimana, consentendoci di operare con il nostro full flight schedule”.

“Ciascuno dei nostri 737-9 MAX tornerà in servizio solo dopo che le rigorose ispezioni saranno state completate e ogni aereo sarà ritenuto idoneo al volo secondo i requisiti FAA. Si prevede che le singole ispezioni dureranno fino a 12 ore per aeromobile.

Rimaniamo estremamente grati al nostro qualificato team di manutenzione e ingegneria che si sta assumendo il lavoro di ispezione e sta rimettendo in servizio in sicurezza gli aerei, insieme alla gratitudine a tutti i nostri dipendenti che continuano ad aiutare i nostri ospiti”, conclude Alaska Airlines.

Boeing assiste i clienti nel ripristinare le operazioni con il 737-9 e fornisce quality action aggiornate e migliorate

In un messaggio rivolto ai dipendenti venerdì 26 gennaio, Stan Deal, Boeing Commercial Airplanes President and CEO, ha parlato del ritorno in servizio del 737-9 e ha fornito un aggiornamento sulle quality actions dell’azienda.

“Questo pomeriggio Alaska Airlines ha iniziato a rimettere in servizio in sicurezza i suoi 737-9 dopo un fermo di tre settimane, unendosi a Copa Airlines che ha effettuato i suoi primi voli ieri. Nei prossimi giorni, anche United Airlines, Aeromexico e Turkish Airlines porteranno i loro 737-9 di nuovo in linea.

Il nostro compito a breve termine è stato aiutare questi clienti a ripristinare le loro operazioni. Il nostro team ha lavorato diligentemente per finalizzare il detailed inspection protocol per il mid-exit door plug, che la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha approvato mercoledì”, ha affermato Stan Deal, Boeing Commercial Airplanes President and CEO.



“Il nostro obiettivo a lungo termine è quello di migliorare la nostra qualità in modo da poter riconquistare la fiducia dei nostri clienti, del nostro regolatore e del pubblico volante. Francamente, li abbiamo delusi. Siamo profondamente dispiaciuti per i notevoli disagi e la frustrazione dei nostri clienti, alcuni dei quali sono stati criticati pubblicamente e ingiustamente. Abbiamo sentito il nostro regolatore, che ha annunciato che non consentirà aumenti di produzione del 737 MAX finché non saranno soddisfatti del fatto che abbiamo migliorato il nostro quality control. Conosciamo questi problemi e li risolveremo.

Nel corso dell’ultimo secolo, le persone di Boeing hanno affrontato e superato sfide significative. Questa è una di quelle volte. Dobbiamo essere migliori. Dobbiamo consegnare ogni volta aerei perfetti”, ha proseguito Stan Deal.

“Come ho condiviso due settimane fa, stiamo intraprendendo azioni immediate per rafforzare la garanzia della qualità e i controlli nei nostri stabilimenti. I nostri team hanno fatto progressi e ciò include:

– L’istiuzione di controlli aggiuntivi presso Boeing e Spirit AeroSystems per eliminare quality escapes per mid-exit door plug e strutture e assemblaggi simili.

– L’ispezione e l’approvazione delle prime 737 fuselages da Spirit per la spedizione a Boeing dopo l’incidente.

– Sono stati emessi due bollettini ai fornitori per rafforzare l’attenzione sulla conformità e ridurre i rischi di perdite di qualità.

– Abbiamo ospitato rappresentanti di diversi 737 operators per esaminare direttamente le nostre procedure di produzione e qualità.

– Abbiamo nominato un leader riconosciuto in materia di sicurezza e qualità, l’ammiraglio Kirkland Donald, per completare una valutazione indipendente del nostro Quality Management System (leggi anche qui).

Il 25 gennaio abbiamo sospeso 737 production and delivery activities per la giornata, poiché più di 10.000 colleghi di Renton, Seattle e Moses Lake si sono fermati per concentrarsi nuovamente sulla sicurezza e discutere su come migliorare le nostre pratiche. Si tratta di un quality stand down su una scala che non abbiamo mai fatto prima e apprezzo molto il fatto che i nostri dipendenti siano aperti e onesti.

Quando mi sono unito alle discussioni nella 737 factory, ho sentito un feedback schietto da parte dei compagni di team, che hanno avanzato idee per chiarire le work instructions, rafforzare i training programs e migliorare altre pratiche”, ha continuato Stan Deal.

“Elizabeth Lund e l’Airplane Programs team stanno esaminando le centinaia di opportunità e dando priorità ai miglioramenti che dovrebbero essere implementati per primi. Nelle prossime settimane manterremo questi quality stand downs in tutti i programmi e siti di Commercial Airplanes.

Continuate a sollevare preoccupazioni e a condividere idee tramite la vostra leadership o utilizzando il nostro Speak Up portal. Non vedo l’ora di condividere un altro aggiornamento sulle nostre azioni.

Grazie per esservi assunti la responsabilità personale e per aver ribadito il nostro impegno verso i nostri valori fondamentali di sicurezza, qualità e trasparenza, mentre lavoriamo per fornire ai nostri clienti e ai loro passeggeri la completa fiducia negli aerei Boeing“, conclude Stan Deal, Boeing Commercial Airplanes President and CEO.



(Ufficio Stampa Alaska Airlines – Boeing – Photo Credits: Ingrid Barrentine / Alaska Airlines)