JetBlue annuncia i risultati del quarto trimestre 2023

JetBlue Airways Corporation ha reso noti i risultati finanziari per il quarto trimestre 2023.

“Abbiamo chiuso l’anno in modo positivo, grazie al duro lavoro e alla continua esecuzione del nostro team, poiché i ricavi e i costi del quarto trimestre hanno superato le nostre aspettative”, ha affermato Robin Hayes, JetBlue’s chief executive officer. “Guardando al futuro, sono fiducioso che il prossimo capitolo di JetBlue, sotto la guida di Joanna, offrirà una rinnovata attenzione ai nostri clienti, maggiori opportunità per i nostri membri dell’equipaggio e un ritorno allo storico potere di guadagno di JetBlue per i nostri azionisti”.

“Il 2024 è un importante anno di cambiamento per JetBlue e stiamo intraprendendo azioni aggressive, incluso il lancio di revenue initiatives da 300 milioni di dollari, per tornare alla redditività e offrire valore ai nostri azionisti. Ci stiamo muovendo con rinnovato rigore e disciplina mentre concentriamo la nostra energia e sfruttiamo i nostri punti di forza, approfondendo ulteriormente il nostro posizionamento competitivo unico”, ha affermato Joanna Geraghty, JetBlue’s president and chief operating officer.

Net loss per il quarto trimestre 2023 secondo GAAP di 104 milioni di dollari, o (0,31) dollari per azione. Escludendo gli special items, adjusted net loss per il quarto trimestre 2023 di 63 milioni di dollari, o (0,19) dollari per azione.

Nel quarto trimestre 2023 la capacità è aumentata del 3,3% su base annua.

Operating revenue pari a 2,3 miliardi di dollari per il quarto trimestre 2023, in calo del 3,7% su base annua.

Operating expense per available seat mile (“CASM”) per il quarto trimestre 2023 diminuite del 2,4% su base annua. Operating expense per available seat mile, escluso il fuel e altri elementi, in aumento del 7,6% su base annua.

“JetBlue ha ottenuto un risparmio sui costi di 70 milioni di dollari nell’ambito del suo structural cost program nel 2023, mantenendo JetBlue sulla buona strada per ottenere risparmi sui costi operativi da 175 milioni di dollari a 200 milioni di dollari entro la fine del 2024. Abbiamo realizzato 55 milioni di dollari di risparmi cumulativi sui costi grazie al nostro programma di modernizzazione della flotta, che si prevede porterà 75 milioni di dollari di risparmi sui costi fino al 2024.

Ottime performance operative nel quarto trimestre con un completion factor del 99,8%, il miglior fourth quarter completion factor di JetBlue dal 2004.

Abbiamo aggiunto nuove destinazioni transatlantiche, con servizio giornaliero tra JFK e Parigi Charles de Gaulle, JFK e Amsterdam Schiphol (AMS), BOS e AMS, oltre all’annuncio di due nuove rotte stagionali per Dublino ed Edimburgo, entrambe lanciate nella primavera del 2024.

Riduzione delle nostre emissioni di carbonio del 2023 del 6% rispetto ai livelli del 2019 grazie agli aggiornamenti della flotta, al raddoppio del nostro utilizzo di SAF rispetto al 2022 e agli sforzi di ottimizzazione dei consumi”, afferma JetBlue.

“Guardando al 2024, stiamo assistendo a uno slancio positivo nella crescita dei nostri ricavi. La domanda durante i periodi di punta rimane forte e continuiamo a gestire la nostra capacità durante i periodi non di punta per riflettere le tendenze in evoluzione della domanda. Intendiamo continuare a perfezionare la nostra rete e la nostra offerta di prodotti per servire meglio i nostri clienti leisure, diversificando al tempo stesso i ricavi con iniziative di aumento dei margini”, ha continuato Geraghty.

“Rimaniamo fortemente concentrati sul ripristino della redditività, adottando misure per garantire che ogni dollaro che investiamo abbia un impatto. Nell’ambito di questi sforzi, stiamo valutando attentamente tagli più profondi ai nostri costi controllabili, oltre ai fleet modernization and structural cost programs in corso. Attraverso queste iniziative, insieme all’evoluzione della nostra rete e dell’offerta di prodotti, ho fiducia nella nostra capacità di ristabilire la redditività, posizionando JetBlue per ripristinare gli utili”, ha affermato Ursula Hurley, JetBlue’s chief financial officer.

JetBlue nomina Warren Christie come Chief Operating Officer

JetBlue Airways ha inoltre annunciato la promozione di Warren Christie a chief operating office a partire dal 12 febbraio 2024, in concomitanza con la transizione precedentemente annunciata dell’attuale president and chief operating officer Joanna Geraghty al ruolo di chief executive officer.

“Sono entusiasta che il mio primo incarico di leadership sia quello di promuovere Warren nel ruolo di chief operating officer, dove aiuterà a guidare i nostri team nel nostro impegno per migliorare l’affidabilità e ripristinare la redditività della nostra compagnia aerea”, ha affermato Geraghty. “Con 35 anni di esperienza nel settore dell’aviazione – 21 dei quali presso JetBlue – è ben posizionato per aiutarci ad affrontare le sfide uniche che affrontiamo, continuando a guidare la sicurezza come elemento centrale della nostra cultura”.

“Christie attualmente ricopre il ruolo di head of safety, security, fleet operations, airports and JetBlue University. Nel suo ruolo recentemente ampliato, Christie guiderà le performance operative quotidiane della compagnia aerea assumendosi la responsabilità per operazioni sicure e affidabili, supervisionando JetBlue airports, flight ops, inflight experience, safety, security, system operations, technical operations functions, così come la JetBlue University training academy”, afferma JetBlue.

Christie ha dichiarato: “JetBlue ha un brand e una cultura amati e per far sì che i clienti ritornino dobbiamo gestire un’operazione affidabile e fornire costantemente il pluripremiato servizio JetBlue. Lavorerò per garantire che i nostri membri dell’equipaggio in prima linea dispongano dei sistemi, delle risorse e degli strumenti giusti per supportare il loro continuo successo”.

“Christie ha una solida carriera nel settore aeronautico che dura da oltre 30 anni. Dopo la laurea presso la University of Notre Dame nel 1988, è stato incaricato come ufficiale della Marina degli Stati Uniti, dove ha pilotato l’F/A-18 Hornet. Ha prestato servizio come Naval Aviator e ha insegnato presso la Navy Fighter Weapons School (TOPGUN), dove ha guidato la formazione del personale e degli studenti ed è stato responsabile del design del graduate level strike-fighter tactics training curriculum.

Christie è entrato in JetBlue nel 2003 ricoprendo diversi ruoli di crescente responsabilità, tra cui vice president, operations planning and training; vice president, JetBlue University; senior vice president, safety, security, and air operations; senior vice president, regulatory and training; senior vice president, safety, security, fleet operations, airports and JetBlue University”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)