News Brevi – 31.01.2024

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO A PRATICA DI MARE IL 4° CORSO OPERATORE SST/SSA PER IL CONTROLLO DELL’AMBIENTE SPAZIALE – Lo scorso 19 gennaio, presso il RACSA (Reparto addestramento Controllo Spazio Aereo) di Pratica di Mare, con il supporto del Gruppo Ingegneria per l’AeroSpazio di RSV/DASAS (Reparto Sperimentale Volo/Divisone Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale), si è concluso il 4° Corso operatore SST/SSA (Space Surveillance Tracking/Space Situational Awareness). L’Aeronautica Militare si è infatti dotata di una propria capacità SSA per il controllo dell’ambiente spaziale per la difesa delle infrastrutture e degli assetti spaziali nazionali. La SSA si articola in tre sotto-ambiti, di derivazione civile: Space Surveillance and Tracking, argomento del corso appena concluso, Space Weather e controllo dei Near Earth Objects. Il corso ha rappresentato la prima attività formativa a favore del personale VFI (Volontari Ferma Iniziale), denominato “Space Guardian”, destinato all’impiego nel dominio spazio. Durante le due settimane di corso i 15 frequentatori hanno completato il piano di studi previsto: dalle dinamiche orbitali, all’uso di sensori e all’impiego del sistema di comando e controllo ISOC (Italian SST Operation Center). La cerimonia si è poi conclusa presso l’Aula Magna del Reparto con la consueta consegna degli attestati da parte del Colonnello Emidio Salmè, Comandante del RACSA. Gli avieri così formati saranno impiegati presso i seguenti enti – Centro Space Situational Awareness del COA (Comando Operazioni Aerospaziali) di Poggio Renatico, dove contribuiranno all’esercizio di funzioni quali l’identificazione degli oggetti presenti in orbita e al monitoraggio dei detriti spaziali, “debris”, dovuti anche a collisioni nello spazio tra vari tipi di assetti (in questo caso si parla di “Fragmentation”). Tra gli altri compiti, anche la cosiddetta “Collision Avoidance”, ovvero la previsione di possibili collisioni tra satelliti o con detriti, al fine di manovrare gli assetti in caso di alta probabilità di impatto; ed il cosiddetto “Re-entry”, ovvero la previsione di impatto a terra, orario e luogo, di oggetti in caduta dallo spazio – PISQ (Poligono Interforze Salto di Quirra), dove si adopereranno nell’impiego dei sensori radar per l’avvistamento di oggetti in orbita, al fine di consentire le successive azioni di aggiornamento da parte del C-SSA dei parametri orbitali degli oggetti avvistati o l’inserimento di nuovi – GIAS (Gruppo Ingegneria per l’AeroSpazio) per supportare le attività di sviluppo dei sistemi di comando e controllo per finalità di Space Situation Awareness nonché operare sui sistemi sperimentali di Space Surveillance in uso al Reparto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PRIMA RIUNIONE DEI NUOVI ORGANI ANSV – L’ANSV informa: “L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) informa che il 30 gennaio 2024, si è tenuta la prima riunione dei nuovi organi di indirizzo politico-amministrativo. Gli organi sono così costituiti: Presidente: Gen. D.A. Luca Valeriani; Collegio: Gen. D.A. Antonio Maurizio Agrusti, Dott. Costantino Fiorillo, Prof.ssa Avv. Anna Masutti. Alla riunione hanno partecipato i membri del Collegio dei revisori dei conti Dott. Marco Ciaffi (Presidente), Dott.ssa Maria Rosaria Febbraro ed il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo, Cons. Roberto Rizzi. Ha partecipato, altresì, il Direttore generale dell’ANSV, Dott.ssa Maria Grazia Salamino. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del dPR n. 189 del 5 ottobre 2010, il Presidente e i membri del Collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo. Rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri del Collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell’interno e uno del Ministro della giustizia. Il Presidente e i membri del Collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari”.

L’OPERA TIME SCULPTURE #SEED ESPOSTA NELLA MARCONI LOUNGE – Nell’ambito dell’edizione 2024 di Arte Fiera, la kermesse dedicata all’arte moderna e contemporanea di Bologna, l’Aeroporto Guglielmo Marconi ospiterà, da oggi 31 gennaio fino al 28 febbraio 2024, un’opera del duo artistico Simoncini.Tangi, selezionata dalle curatrici Manuela Valentini ed Olivia Spatola. Si tratta di “Time Sculpture #Seed”, una scultura che propone una riflessione sull’intelligenza delle piante e sulla loro capacità di risolvere in modo semplice problemi complessi. L’opera sarà esposta all’interno della Marconi Business Lounge (al primo piano del Terminal Passeggeri) e sarà visibile tutti i giorni, dalle ore 5.00 alle 21.00, anche a coloro che non sono in partenza. Sabato 3 febbraio, in occasione della Art White Night, la Marconi Business Lounge sarà eccezionalmente aperta sino alle ore 24.00 per consentire al pubblico dell’arte e ai passeggeri di vedere la scultura. Quest’opera mostra la connessione tra mondo minerale e vegetale: la durezza e freddezza del metallo si intrecciano al calore e alla solidità del legno, alla fragilità delle foglie, ai ricami intricati delle radici. La natura è un designer organico che trasforma i semi (capsule del tempo), in forme viventi mediante la relazione con tutti gli elementi della materia. Nei suoi scritti il naturalista inglese Roger Deakin paragona il legno al “Quinto elemento” e spiega come gli alberi siano capaci di trattenere il tempo, in quanto veri e propri archivi vegetali della nostra storia. Time Sculpture #Seed è un’opera che ci parla del viaggio, dell’attesa, della crescita e metamorfosi degli elementi; ci ricorda che la nostra vita è un viaggio nel tempo della natura.

L’UAS AEROSONDE® DI TEXTRON SYSTEMS EFFETTUA IL PRIMO VOLO A BORDO DELLA LITORAL COMBATI SHIP – Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato che l’Aerosonde® Uncrewed Aircraft System (UAS) ha effettuato il suo inaugural operational flight dalla sua prima Littoral Combat Ship (LCS), la LCS-28 USS Savannah. A giugno Textron Systems si è aggiudicata un contratto con il Naval Air Systems Command Center (NAVAIR) della U.S. Navy per fornire UAS operational support a una Freedom Class e due Independence Class LCS variants. L’UAS Aerosonde supporterà LCS missions di presenza avanzata, sicurezza marittima, controllo del mare e deterrenza con overwatch and extended intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) services, con payload migliorati. La Independence Class LCS rappresenta la quinta classe e la settima nave in totale che l’Aerosonde System è stato incaricato di supportare. L’UAS Aerosonde offre capacità multi-missione basate su una famiglia di sistemi che hanno accumulato oltre 650.000 ore di volo in più di 10 anni. Il sistema è attrezzato per molteplici payload configuration, con vertical takeoff and landing (VTOL) and fixed-wing options.

PRIMO TBO SYMPOSIUM A BRUXELLES DAL 4 AL 6 GIUGNO – L’European Commission, l’European Union Aviation Safety Agency (EASA), EUROCONTROL, SESAR Deployment Manager e SESAR 3 Joint Undertaking stanno organizzando congiuntamente il primo trajectory-based operations (TBO) symposium, per presentare i vantaggi delle TBO e i progressi compiuti nella realizzazione del global TBO concept. L’evento si svolgerà dal 4 al 6 giugno presso la sede di EUROCONTROL a Bruxelles.

ENAC: INCONTRO A BRUXELLES SUI DIRITTI DEL PASSEGGERO E LO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO COME PROPULSORE TURISTICO – Enac informa: “In occasione della sua visita a Bruxelles, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato l’On. Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega all’interno del gruppo politico Identità e Democrazia e membro della Commissione per i trasporti e il turismo al Parlamento Europeo. L’incontro ha avuto ad oggetto la centralità del trasporto aereo e lo sviluppo del settore, principale via di ingresso in Italia, per la connettività e il benessere socio economico del nostro Paese quale propulsore turistico di interi territori. In particolare, assumono rilievo i concetti di sistema e di reti aeroportuali, sia tra i maggiori scali nazionali, sia tra gli aeroporti minori per realizzare la piena connettività del nostro territorio. In tale contesto, l’interazione tra i settori pubblico e privato gioca un ruolo fondamentale. Esso rappresenta il principale strumento attraverso il quale concretizzare quegli investimenti infrastrutturali sostenibili che permettono di riconciliare il trasporto aereo con l’ambiente e di realizzare un sistema trasportistico italiano innovativo, intermodale ed efficiente”.

IL PRESIDENTE ENAC A BRUXELLES AL CONVEGNO ORGANIZZATO DA AEROPORTI 2030 E AMBASCIATA D’ITALIA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma alla conferenza “Il sistema aeroportuale italiano: investimenti green, innovazioni digitali e qualità del servizio” organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Bruxelles e Aeroporti 2030 con il patrocinio Enac. “Negli ultimi 25 anni, grazie al processo di liberalizzazione e privatizzazione avviato da Enac nel rispetto dell’interesse pubblico, il settore aereo in Italia ha avuto uno sviluppo importante che ci porta ogni anno ad essere presenti con i nostri aeroporti nelle classifiche degli scali migliori in UE. La riconciliazione trasporto aereo-ambiente è necessaria sia per quanto riguarda le infrastrutture di terra sia per il volo ed è alla base del Piano Nazionale Aeroporti elaborato da Enac e ora in approvazione dal MIT. In merito ai velivoli si sta andando verso l’impiego di biocarburanti per garantire al meglio la sostenibilità del trasporto aereo e raggiungere il traguardo zero emissioni”. “Come sancito anche dalla Conferenza ICAO-CAAF/3 sui carburanti alternativi di Dubai – ha aggiunto il Di Palma – una delle soluzioni da percorrere è la produzione di Sustainable Aviation Fuels SAF anche da biomasse, avviando una cooperazione con i cosiddetti Third Countries, secondo i principi guida ICAO del “No Country Left Behind”, che si coniugano anche con la visione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano contenuta nel Piano Mattei. Il comparto è in evoluzione e l’anno prossimo cominceremo a vedere collegamenti con droni che portano passeggeri iniziando con tragitti brevi. Questo è il futuro che ci attende già domani. 40 anni fa il telefonino sembrava qualcosa di estraneo alla nostra quotidianità e oggi è impossibile uscire di casa senza il cellulare. Non va dimenticato, però, che, in questo percorso virtuoso di riconciliazione con l’ambiente, paghiamo lo scotto di un pregiudizio ideologico che ci vede anche come fonte di inquinamento e che ha escluso il comparto dai fondi del PNRR. Confidiamo quindi che il nuovo Parlamento UE possa sviluppare una revisione critica di tale penalizzazione del trasporto aereo e nel necessario “tagliando” del processo di privatizzazione e liberalizzazione del comparto valorizzare il settore”.

MIX MULTINAZIONALE DI F-35 ALL’ESERCITAZIONE RED FLAG – Gli F-35 americani, britannici e australiani si stanno addestrando insieme durante la prima high-end training exercise dell’U.S. Air Force. “Gli alleati si sono riuniti questo mese per Red Flag 24-1 presso la base aeronautica di Nellis, Nevada. In testa al gruppo c’erano gli F-35 del 388th Fighter Wing della Hill Air Force Base, Utah, che fungeva da core wing, dell’esercitazione responsabile dell’integrazione e del supporto della forza internazionale di F-35A, F-35B e F-22 e altri aerei alleati. Questa è stata anche la prima volta che gli F-35A della Royal Australian Air Force hanno partecipato all’evento. L’integrazione e l’interoperabilità sono fondamentali. L’esercitazione su larga scala fornisce una formazione realistica in un ambiente simulato di minacce contestate, dando luogo a un aperto scambio di idee e lezioni apprese tra le forze alleate”, afferma il comunicato.

ANA HOLDINGS: I RISULTATI FINANZIARI DEI PRIMI NOVE MESI, CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2023 – ANA HOLDINGS INC. comunica i risultati finanziari per i nove mesi chiusi al 31 dicembre 2023. Nei primi nove mesi del FY2023 (1 aprile 2023 – 31 dicembre 2023), guidata dalla forte inbound demand and leisure demand, la domanda complessiva di passeggeri ha continuato a riprendersi costantemente, nonostante i continui rischi geopolitici globali. Inoltre, mentre si è verificato un aumento dei costi variabili a causa dell’ampliamento della portata delle operazioni, l’utile ha prodotto un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie alla continua gestione dei costi. In queste condizioni, ANA HD ha registrato un operating income di 210,1 miliardi di yen, un ordinary income di 207,1 miliardi di yen e un net income attribuibile ai proprietari della società madre pari a 148,9 miliardi di yen. Mentre i ricavi sono aumentati di 284,9 miliardi di yen, le spese operative sono state limitate ad un aumento di 173,7 miliardi di yen, grazie ai continui sforzi di gestione dei costi. “I risultati finanziari positivi di ANA Group indicano un’espansione delle operazioni internazionali, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella redditività complessiva della compagnia aerea rispetto ai nove mesi precedenti”, ha affermato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Officer of ANA HD. “Questo successo sottolinea l’impatto della portata globale estesa sulla performance finanziaria di ANA Group, sull’impegno di tutti i membri del team del Gruppo e sulla continua gestione dei costi”. In queste condizioni, ANA HD sta rivedendo le sue previsioni finanziarie consolidate per il FY2023, riflettendo i risultati finanziari del terzo trimestre.

ROLLS-ROCYE AGGIORNA LA MTU SERIES 1600 – La nuova generazione di 12-cylinder mtu Series 1600 Gx1 diesel engine stabilisce lo standard in termini di performance, flessibilità, costi del ciclo di vita e minori emissioni di carbonio. “Con questa nuova generazione di motori diesel nella gamma di potenza fino a quasi 1.000 kilowatt, continuiamo a investire nel nostro portafoglio di motori MTU e offriamo ai nostri clienti in tutto il mondo una tecnologia all’avanguardia per la generazione di energia affidabile e sostenibile in applicazioni critiche”, ha spiegato il Dr Jörg Stratmann, CEO della business unit Power Systems di Rolls-Royce. “Rolls-Royce ha recentemente presentato il suo nuovo quadro strategico, in cui l’attenzione su soluzioni di propulsione ed energetiche leader di mercato con prestazioni più elevate, in gran parte sviluppate e prodotte internamente, è una componente chiave. Rolls-Royce ha aumentato le performance del motore fino al 49% rispetto al modello precedente. Di conseguenza, il 12V1600 Gx1 offre la più alta power density nella sua power class e un’eccezionale load acceptance, oltre alla consueta robustezza e affidabilità. Per raggiungere questo obiettivo non solo è stata aumentata la cilindrata, ma è stato utilizzato anche un nuovo turbocharger system ed è stato rinnovato il sistema di iniezione. I motori erogano la massima potenza anche a temperature ambiente elevate, elevata umidità e nelle condizioni ambientali più difficili. Rolls-Royce ha inoltre sviluppato una nuova soluzione di revisione per i motori esistenti 10V and 12V mtu Series 1600 engines, che estende la durata del motore fino a 6.000 ore di funzionamento a un costo inferiore e offre lo stesso livello di sicurezza delle offerte convenzionali. Non è necessario rimuovere e reinstallare il motore, ma solo sostituire alcuni componenti, con tempi di inattività sono minimi”, conclude Rolls-Royce.

COLLINS AEROSPACE PROSEGUE LO SVILUPPO DELLA NEXT-GENERATION SPACESUIT – Collins Aerospace, una società RTX, con i partner ILC Dover e Oceaneering, ha completato il Crew Capability Assessment test, un passo chiave nel processo di progettazione della sua next-generation spacesuit per la International Space Station (ISS), nell’ambito del NASA Exploration Extravehicular Activity Services, o xEVAS, contract. Il team di Collins ha convalidato le prestazioni della tuta in un ambiente artificiale a gravità zero a bordo di un aereo, eseguendo una serie di dimostrazioni eseguite da ex astronauti esperti della NASA. Gli obiettivi primari del test di volo includevano la valutazione dell’idoneità e della funzionalità del suit’s pressure garment system fit, l’uso degli strumenti e delle interfacce della ISS e la revisione delle prestazioni della nuova Extravehicular Mobility Unit, o EMU, rispetto al design attuale. La tuta di nuova generazione di Collins è più leggera e ha un volume inferiore rispetto all’attuale spacesuit della NASA. Il suo design ad architettura aperta consentirà di modificare facilmente la tuta man mano che le missioni cambiano o la tecnologia diventa più avanzata. L’azienda ha collaborato con astronauti attuali ed ex astronauti per guidare le scelte ingegneristiche e di progettazione. Prima di una revisione critica del progetto, sono previste ulteriori valutazioni, tra cui un vacuum test e un underwater test, che si terranno presso il Neutral Buoyancy Lab della NASA in Texas.

LOCKHEED MARTIN E NVIDIA DIMOSTRANO UN AI-DRIVEN DIGITAL TWIN PER ADVANCE PREDICTIVE FORECASTING – In un anno in cui la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha registrato temperature oceaniche record, un progetto innovativo di Lockheed Martin, realizzato in collaborazione con NVIDIA, sta mostrando come l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per fondere i dati e rilevare anomalie nelle attuali condizioni ambientali. Dal 2022, Lockheed Martin collabora con NVIDIA per costruire un AI-driven Earth and Space Observing Digital Twin per l’osservazione della Terra e dello spazio basato sull’intelligenza artificiale in grado di elaborare flussi live di dati meteorologici in arrivo, applicando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per analizzare i dati; visualizzare le attuali condizioni ambientali globali dalle osservazioni satellitari e terrestri e i risultati dei modelli di previsione meteorologica. Il progetto utilizza il software OpenRosetta3D di Lockheed Martin e la piattaforma di sviluppo NVIDIA Omniverse per creare applicazioni che aggregano dati in tempo reale. Il Digital Twin utilizza queste tecnologie per far avanzare le visualizzazioni 4D e visualizzare queste informazioni.

LO STATE OF CAROLINA DICHIARA IL 30 GENNAIO F-16 FIGHTING FALCON DAY – Il governatore della Carolina del Sud, Henry McMaster, ha letto un proclama formale della Camera dei rappresentanti e del Senato della Carolina del Sud che dichiara il 30 gennaio come l’F-16 Fighting Falcon Day. Il proclama è stato creato quest’anno in onore del cinquantesimo anniversario dell’F-16. Il jet, che ha volato fuori dalle basi dell’aeronautica della Carolina del Sud per decenni, è ora costruito a Greenville, Carolina del Sud. “La linea di produzione dell’F-16 a Greenville è davvero una risorsa per la sicurezza nazionale, poiché fornisce le capacità di sicurezza del 21° secolo agli alleati di tutto il mondo che fanno affidamento su questa piattaforma per missioni di mantenimento della pace e di difesa all’interno dei propri confini e di quelli dei loro partner”, ha affermato Trish Pagan, vice president, F-16 Program and Greenville Site Lead, Lockheed Martin. “Le profonde radici e le partnership che abbiamo nella Carolina del Sud hanno permesso a Lockheed Martin di produrre e consegnare con successo gli F-16 a questi alleati. Siamo orgogliosi e onorati di far parte del tessuto di questo Stato”. Ad oggi, Lockheed Martin ha consegnato sei F-16 Block 70 dall’impianto di produzione di Greenville ai partner internazionali Bahrein e Slovacchia. Attualmente ci sono 134 F-16 per sei paesi nel portafoglio di produzione e la Bulgaria ha firmato una lettera di offerta e accettazione per ulteriori otto jet per la sua flotta.

SAAB E MBDA RAFFORZANO LA LORO COOPERAZIONE – La Svezia e la Francia hanno espresso il desiderio di rafforzare la loro cooperazione in materia di difesa nell’ambito di una nuova partnership strategica firmato il 30 gennaio nell’ambito della visita di Stato del presidente francese Emmanuel Macron in Svezia. In questo contesto, è stato compiuto un nuovo importante passo nelle relazioni tra i due paesi. Il 31 gennaio, Micael Johansson ed Eric Béranger, CEO of Saab and MBDA, hanno espresso la loro volontà di sostenere questo processo nei settori dell’anti-tank and air defence, due capacità identificate come particolarmente critiche per le forze armate di entrambi i paesi. Hanno firmato lettere di intenti per rafforzare la cooperazione tra le loro aziende in questi due settori, in occasione del Business Forum organizzato alla presenza delle massime autorità francesi e svedesi. “La vicinanza tra Saab e MBDA si riflette nella nostra cooperazione pluriennale e il suo approfondimento e ampliamento attraverso queste lettere di intenti è molto gradito. Farlo qui a Stoccolma durante la visita di Stato del presidente Macron in Svezia è il simbolo di come due governi europei che lavorano insieme possano aiutare l’industria a rafforzare la nostra sicurezza collettiva”, ha affermato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Eric Béranger, CEO di MBDA, ha dichiarato: “Questo è un nuovo entusiasmante passo nella nostra partnership di lunga data con Saab. Siamo entrambi leader mondiali e uniremo le nostre competenze per fornire le migliori capacità. La firma di queste lettere di intenti è un’ulteriore prova che la cooperazione è al centro dei valori di MBDA”.

DELTA RICONOSCIUTA DA FORTUNE CON L’11° POSTO NEL RANKING – Delta è stata riconosciuta da Fortune all’11° posto nell’elenco delle 50 aziende più ammirate di Fortune. Il forte management e l’impegno dell’azienda nel fornire esperienze elevate e prodotti premium hanno inoltre assicurato il primo posto tra le otto compagnie aeree presenti nell’elenco. “Per 11 anni consecutivi, il team Delta si è guadagnato un posto di rilievo nella classifica delle aziende più ammirate stilata da Fortune”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Questo riconoscimento è incredibilmente meritato per la più grande squadra del mondo che continua a crescere indipendentemente dalle sfide che incontra quotidianamente”.

DELTA PROSEGUE IL RINNOVAMENTO DELLE SUE CABINE – I clienti Delta potranno presto godere di un’esperienza di viaggio premium migliorata poiché il nuovo First Class seat della compagnia aerea inizierà ad essere disponibile questo mese su alcuni aerei Boeing 737-800 rinnovati. Questi nuovi sedili innovativi, che hanno debuttato nel 2022 sull’A321neo di Delta, offrono ai clienti maggiore privacy, ulteriore spazio di stivaggio per gli oggetti personali e un tavolino più robusto, oltre a un maggiore comfort. “Delta si impegna a creare un’esperienza cliente coerente ed elevata in tutti i punti di contatto del viaggio, inclusa l’offerta dei migliori prodotti per i nostri clienti durante il volo”, ha affermato Mauricio Parise, Vice President of Brand Experience. “Migliorare gli interni dei nostri aerei con retrofit selezionati offrirà ai clienti più opzioni premium tra cui scegliere”. Delta rinnoverà inoltre Delta Comfort+ e Main Cabin su selezionati Boeing 737-800, dove gli schermi Panasonic da 10 pollici aggiornati sugli schienali dei sedili consentiranno un ulteriore godimento delle oltre 1.000 ore di intrattenimento premium gratuito disponibili su Delta Studio. All’esterno della cabina, Delta sta anche installando split-scimitar winglets. Questo miglioramento renderà l’aereo più efficiente nei consumi, risparmiando quasi 3,3 milioni di galloni di carburante all’anno. Negli ultimi anni, Delta ha completato il rinnovamento delle dei suoi Boeing 767-400ER e di altri aerei widebody installando a bordo le cabine Delta Premium Select. Nel prossimo futuro sono in arrivo ulteriori aggiornamenti di cabina per alcuni Boeing 757 e altri aerei widebody. Poiché i clienti cercano sempre più esperienze di viaggio premium, Delta sta anche espandendo la cabina Delta One sulla sua flotta Airbus A350-900. Con queste modifiche, l’A350-900 sarà presto dotato di 40 Delta One Suite, 40 posti nella cabina Delta Premium Select, 36 posti con spazio extra per le gambe in Delta Comfort+ e 159 posti in Main Cabin. Si prevede che il primo aereo A350-900 modificato in questa nuova configurazione entrerà in servizio nell’estate 2024.