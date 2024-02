Boeing riporta i risultati del quarto trimestre 2023 e dell’intero anno

The Boeing Company ha registrato un fatturato nel quarto trimestre pari a 22,0 miliardi di dollari (77,7 miliardi di dollari per l’intero anno, +17%), una perdita GAAP per azione di (0,04 dollari) e una perdita core per azione (non GAAP) di (0,47 dollari). Per l’intero anno, perdita GAAP per azione di (3,67 dollari) e perdita core per azione (non GAAP) di (5,81 dollari).

Boeing ha riportato un operating cash flow di 3,4 miliardi di dollari e un free cash flow di 3,0 miliardi di dollari (non GAAP). I risultati sono migliorati grazie all’aumento del volume commerciale e delle performance.

“Mentre oggi riportiamo i nostri risultati finanziari, la nostra attenzione è rivolta a intraprendere azioni globali per rafforzare la qualità di Boeing, compreso l’ascolto dei suggerimenti dei nostri 737 employees che svolgono questo lavoro ogni giorno”, ha affermato Dave Calhoun, Boeing president and chief executive officer. “Mentre andiamo avanti, supporteremo i nostri clienti, lavoreremo in modo trasparente con il nostro regolatore e ci assicureremo di completare tutte le azioni per guadagnare la fiducia dei nostri stakeholder”.

La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili sono ammontati a 16,0 miliardi di dollari, rispetto ai 13,4 miliardi di dollari dell’inizio del trimestre. La società ha accesso a linee di credito per 10 miliardi di dollari, che rimangono non utilizzate.

Il total backlog dell’azienda alla fine del trimestre ammontava a 520 miliardi di dollari.

Commercial Airplanes

I ricavi del quarto trimestre di Commercial Airplanes sono aumentati a 10,5 miliardi di dollari, grazie all’aumento delle consegne e al mix favorevole. Il margine operativo dello 0,4% riflette anche il miglioramento delle prestazioni e la riduzione dei costi.

La compagnia continua a collaborare in modo trasparente con la FAA in seguito all’incidente del volo Alaska Airlines 1282 che ha coinvolto un 737-9. Commercial Airplanes sta intraprendendo azioni immediate per rafforzare la qualità del programma 737, inclusa la richiesta di ulteriori ispezioni all’interno della sua fabbrica e presso i principali fornitori, supportando una supervisione estesa da parte dei clienti delle compagnie aeree e sospendendo la produzione del 737 per un giorno per concentrare nuovamente i propri dipendenti sulla qualità. La società ha inoltre nominato un esperto esterno per condurre una valutazione approfondita e indipendente del sistema di gestione della qualità di Commercial Airplanes, con raccomandazioni fornite direttamente a Calhoun e all’Aerospace Safety Committee del Board of Directors di Boeing.

Il programma 737 continua a fornire aerei e il suo ritmo di produzione è ora pari a 38 al mese. Il ritmo di produzione del 787 program è ora di cinque al mese.

Durante il trimestre, Commercial Airplanes ha registrato 611 ordini netti, inclusi 411 737, 98 777X e 83 787, ha iniziato i certification flight testing sul 737-10 e ha ripreso la produzione del 777X program. Commercial Airplanes ha consegnato 157 aerei durante il trimestre e il portafoglio ordini comprendeva oltre 5.600 aerei, per un valore di 441 miliardi di dollari.

Defense, Space & Security

I ricavi del quarto trimestre per Defense, Space & Security sono stati di 6,7 miliardi di dollari. Il margine operativo del quarto trimestre è stato pari all’1,5%, determinato principalmente da perdite per 139 milioni di dollari su alcuni programmi di sviluppo a prezzo fisso. I risultati sono stati influenzati anche da performance sfavorevoli e mix su altri programmi.

Durante il trimestre, Defense, Space & Security si è aggiudicata un contratto da parte dell’U.S. Air Force per 15 KC-46A tanker, ha avviato l’U.S. Air Force developmental flight test program per il T-7A Red Hawk e il Canada ha selezionato il P-8A Poseidon come i suoi multi-mission aircraft. Il portafoglio ordini di Defense, Space & Security ammonta a 59 miliardi di dollari, di cui il 29% rappresenta ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Global Services

Il fatturato nel quarto trimestre di Global Services pari a 4,8 miliardi di dollari e il margine operativo del 17,4% riflettono un volume e un mix commerciale più elevati.

Durante il trimestre, Global Services ha aperto il suo primo centro di distribuzione di ricambi in India e ha ricevuto un’opzione contrattuale successiva per fornire supporto al C-17 Globemaster III.

Il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha condiviso il seguente messaggio con tutti i dipendenti, in occasione della comunicazione dei risultati di fine anno della società:

“Mentre oggi riportiamo i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno 2023, la mia attenzione rimane sull’incidente del volo Alaska Airlines 1282 e sulle azioni che stiamo intraprendendo come azienda per rafforzare la qualità in Boeing.

Nelle ultime settimane ho parlato con molti di voi e ho avuto conversazioni difficili e dirette con i nostri clienti, regolatori e legislatori. Sono delusi e abbiamo molto da dimostrare per guadagnare la fiducia dei nostri stakeholder. Non esiste alcun messaggio o slogan per farlo. Ci vorrà trasparenza e azione dimostrata, che inizia da ciascuno di noi insieme all’impegno ad ascoltarsi a vicenda e a parlare apertamente.

Negli ultimi anni abbiamo compiuto passi significativi per rafforzare i nostri processi di sicurezza e qualità, ma questo incidente rende assolutamente chiaro che abbiamo ancora molto lavoro da fare. A tal fine, abbiamo annunciato azioni immediate e globali per rafforzare la qualità nei nostri commercial airplanes programs e all’interno della nostra supply chain. Inoltre, il nostro regolatore ha condiviso nuove azioni significative per aumentare la propria supervisione, che sosterremo in modo completo e trasparente.

Questo maggiore controllo – da parte nostra, del nostro regolatore o di altri – ci renderà migliori. Mentre andiamo avanti insieme, chiedo a tutti i compagni di squadra di usare la propria voce per parlare apertamente mentre continuiamo a concentrarci su ogni dettaglio innanzitutto attraverso la lente della sicurezza e della qualità.

I nostri dipendenti in fabbrica sanno cosa dobbiamo fare per migliorare meglio di chiunque altro. Dovremmo tutti cercare il loro feedback, capire come aiutare e incoraggiare sempre qualsiasi membro del team che sollevi problemi che devono essere affrontati. Andremo piano, non affretteremo il sistema e ci prenderemo il nostro tempo per farlo bene.

Anche se utilizziamo spesso questo periodo dell’anno per condividere o aggiornare i nostri obiettivi finanziari e operativi, ora non è il momento per farlo. Ci concentreremo semplicemente su ogni prossimo aereo facendo tutto il possibile per supportare i nostri clienti, seguire l’esempio del nostro regolatore e garantire i più alti standard di sicurezza e qualità in tutto ciò che facciamo. In definitiva, questo è ciò che guiderà la nostra performance.

Mentre svolgiamo questo lavoro, voglio che sia chiaro che abbiamo ancora piena fiducia nella nostra ripresa. Abbiamo una sfida seria davanti a noi, ma so che questa squadra è all’altezza del compito”.

