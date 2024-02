Emirates: riapre la lounge appena rinnovata all’aeroporto di Brisbane

Emirates riaprirà la sua rinnovata Lounge all’aeroporto di Brisbane il 3 febbraio, dando un caloroso benvenuto ai viaggiatori di First e Business Class e ai membri di Emirates Skywards.

“Con un design nuovo e moderno e un arredamento con ispirazioni mediorientali, la lounge Emirates appena rinnovata offrirà ai passeggeri uno spazio visivamente sorprendente e confortevole. Su un’area di 1108 metri quadrati, la nuova lounge potrà ospitare fino a 183 viaggiatori alla volta, offrendo una varietà di posti a sedere, come sedie e divani accoglienti, per garantire ai passeggeri uno spazio confortevole per rilassarsi prima dei loro voli.

Grazie all’accesso esclusivo alle nuove strutture e ai servizi di first class, i viaggiatori potranno rilassarsi e godere di un’area ristoro rinnovata, docce, Wi-Fi gratuito e una sala di preghiera. I passeggeri Emirates potranno inoltre imbarcarsi direttamente dalla lounge per un viaggio senza interruzioni.

La lounge offre un’ampia scelta di cibi e bevande, tra cui un buffet di piatti locali, mediorientali, orientali ed europei come Blinis di salmone, Jalfrezi di verdure e Pollo alla Stroganoff, oltre a dessert classici come la Panna cotta alla vaniglia e la Crostata di meringa al limone”, afferma Emirates.

“I lavori di ristrutturazione della Lounge di Emirates hanno incluso anche aggiornamenti strutturali con l’installazione di sistemi fondamentali e rientrano nei continui investimenti globali di Emirates volti a migliorare in tutti gli aspetti l’esperienza del cliente. L’Emirates Lounge di Brisbane è una delle quattro lounge presenti in Australia, mentre Emirates gestisce 30 lounge in tutto il suo network globale”, prosegue Emirates.

Barry Brown, Divisional Vice President Australasia di Emirates, afferma: “Non vediamo l’ora di accogliere i clienti nella nostra Emirates Lounge appena rinnovata all’aeroporto di Brisbane. Da quando abbiamo iniziato le operazioni a Brisbane oltre 20 anni fa, ci siamo dedicati a servire gli abitanti del Queensland e a sostenere la domanda di viaggi e turismo all’estero. Il rinnovamento della lounge all’aeroporto di Brisbane fa parte dell’impegno di Emirates nell’offrire lounge aeroportuali eccezionali che estendono la nostra esperienza di volo di livello mondiale a terra e consentiranno ai passeggeri di Brisbane di iniziare il loro viaggio sentendosi rilassati e pronti a godersi il loro volo”.

Gert-Jan de Graaff, Chief Executive Officer dell’aeroporto di Brisbane, ha dichiarato: “L’aeroporto di Brisbane è entusiasta di vedere la riapertura della Emirates Lounge, una struttura di livello mondiale che collega senza interruzioni i viaggiatori al ponte superiore dell’A380, aumentando in modo significativo la capacità della lounge premium a Brisbane. Questo rinnovamento coincide con la trasformazione da 5 miliardi di dollari dell’aeroporto di Brisbane, che comprende gli aggiornamenti dei terminal nazionali e internazionali, nonché la pianificazione del terminal 3, rafforzando il nostro impegno a soddisfare le esigenze della popolazione in crescita del Queensland e l’interesse globale come destinazione privilegiata”.

“La lounge Emirates dell’aeroporto di Brisbane si trova al livello 4 del Terminal Internazionale ed è aperta ai viaggiatori di First e Business Class, nonché ai soci Emirates Skywards idonei, dalle 17:00 all’01:30 tutti i giorni. L’accesso a pagamento alla lounge è soggetto a disponibilità.

La riapertura della Emirates Lounge a Brisbane segue il recente annuncio di Emirates che, a partire dal 1° ottobre, intende aumentare le operazioni in Australia, con il suo secondo servizio giornaliero EK430/431 tra Dubai e Brisbane operato da un A380. Emirates opera attualmente due servizi giornalieri da Brisbane offrendo quasi 12.000 posti da e per la città ogni settimana, sostenendo il turismo nel Queensland, rinomato per le sue splendide spiagge, l’entroterra suggestivo e le vivaci città”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)