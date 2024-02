American Airlines volerà verso Brisbane il prossimo inverno

Il prossimo inverno American Airlines lancerà nuove rotte per Australia, Brasile, Hawaii e Messico.

Da Dallas-Fort Worth (DFW), American aggiungerà un nuovo servizio per Brisbane, Australia (BNE), a ottobre, e Veracruz, Messico (VER), a giugno. Inoltre, da DFW, American aggiungerà un nuovo servizio per Rio de Janeiro (GIG) e riprenderà il servizio per Kona, Hawaii (KOA), per l’inverno.

“American è entusiasta di far crescere la nostra rete internazionale per offrire ai clienti più modi per sfuggire al freddo del prossimo inverno”, ha affermato Brian Znotins, American’s Senior Vice President of Network and Schedule Planning. “Insieme a Qantas, i clienti possono godere di più modi per esplorare nuove destinazioni attraverso una delle reti più complete che collegano gli Stati Uniti e il Pacifico meridionale”.

“Nuovi luoghi da esplorare sono ancora più gratificanti come membro AAdvantage®, con l’opportunità di guadagnare miglia e punti fedeltà. I biglietti per queste nuove rotte saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 5 febbraio su aa.com e sull’app mobile di American.

American offrirà il primo servizio in assoluto tra DFW e BNE a partire da ottobre. Questo nuovo servizio, lanciato dal più grande hub di American, consentirà collegamenti one-stop a BNE da più di 100 destinazioni negli Stati Uniti, che attualmente richiedono almeno due stop. Quando inizierà il servizio stagionale di American, sarà il volo diretto più lungo nel network della compagnia aerea. Per ulteriore comfort, i clienti potranno migliorare la loro esperienza premium sull’aereo Boeing 787-9 di nuova concezione di American, dotato di 51 51 Flagship Suite® seats e 32 Premium Economy seats.

Il joint business tra American e Qantas continua ad offrire ai clienti una delle reti più complete che collegano il Nord America, l’Australia e la Nuova Zelanda. Il prossimo inverno la partnership offrirà servizi da Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO), New York (JFK) e Vancouver, Canada (YVR), verso quattro principali gateway in Australia e Nuova Zelanda: Auckland (AKL), Brisbane (BNE), Melbourne (MEL) e Sydney (SYD). Nell’ambito della partnership American-Qantas, i clienti potranno connettersi a più di 200 destinazioni negli Stati Uniti e quasi 70 destinazioni in Australia, Nuova Zelanda e Pacifico meridionale, più di qualsiasi altra partnership”, afferma American Airlines.

“A partire dal 27 ottobre, American lancerà il servizio tra DFW e GIG. Unendo il servizio da Miami (MIA) e il servizio ampliato da New York (JFK), American offrirà fino a quattro voli giornalieri, per consentire ai clienti di visitare monumenti e spiagge di fama mondiale in Brasile. Il prossimo inverno American offrirà più voli giornalieri per GIG dagli Stati Uniti rispetto a tutte le altre compagnie aeree messe insieme.

American riprenderà anche il servizio tra DFW e KOA il 27 ottobre. Operando insieme al servizio per Honolulu (HNL) e al servizio ampliato per Kahului (OGG), i clienti avranno fino a cinque voli giornalieri per le Hawaii da DFW tra cui scegliere.

American inoltre aggiungerà più voli per i Caraibi e il Messico quest’estate. A giugno, American inaugurerà i voli per VER, arrivando a oltre 55 partenze nei giorni di punta da DFW al Messico. Da tutti gli Stati Uniti, American offrirà più di 105 voli nei giorni di punta per il Messico nel 2024, la maggior parte di qualsiasi compagnia aerea statunitense”, prosegue American Airlines.

“Il 1° febbraio 1999, American si è unita a British Airways, Cathay Pacific e Qantas per fondare l’alleanza oneworld®. Oggi American è orgogliosa di unirsi ad altre 12 compagnie aeree membri per celebrare 25 anni di esperienza di viaggio eccezionale attraverso una rete globale che ora include 4,5 milioni di voli verso più di 900 destinazioni in oltre 170 territori. Con questo traguardo fondamentale, oneworld si impegna a continuare a crescere fino a diventare l’alleanza di compagnie aeree leader a livello mondiale.

American è in grado di connettere i clienti con il resto del mondo attraverso una forte rete nazionale e a corto raggio combinata con partnership chiave come oneworld, che serve importanti mercati in Europa, Asia, Medio Oriente e America Latina.

Attraverso i partner American e oneworld, i membri AAdvantage® possono espandere i propri orizzonti di viaggio guadagnando e riscattando miglia AAdvantage® sulle compagnie aeree partner oneworld, proprio come quando volano con American“, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)