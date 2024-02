News Brevi – 01.02.2024

CENTRO STUDI AEROSPAZIALI: CONFERENZA SUI SISTEMI UAS E SUL LORO IMPIEGO OPERATIVO – Si è tenuta giovedì 25 gennaio, presso la Casa dell’Aviatore, a Roma, la conferenza con tavola rotonda dal titolo “I sistemi C-UAS e le opportunità di interoperabilità UAS – Analisi degli scenari e le soluzioni per le Forze Armate italiane”, organizzata dal Centro Studi Militari Aerospaziali “Giulio Douhet” (CESMA). La conferenza si è svolta alla presenza del Presidente Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, Generale di Squadra Aerea (c) Giulio Mainini, rappresentanti della Forza Armata, di diverse altre Istituzioni, aziende del settore e studenti. Obiettivo dell’evento è stato esaminare e proporre futuri concetti operativi riguardanti l’impiego dei sistemi UAS (Unmanned Aerial Systems) e C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems) in contesti operativi complessi nazionali ed internazionali, attuali e futuri. Le soluzioni UAS hanno consentito per anni di acquisire informazioni garantendo, al contempo, la massima riduzione del rischio per gli operatori. Dal punto di vista della difesa aerea infatti, il rapido sviluppo tecnologico dei sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto rende necessario il corrispondente sviluppo dei sistemi C-UAS, acquisendo tecnologie che consentano di avvistare e, se necessario, neutralizzare, anche droni di piccolissime dimensioni che possono costituire potenziali minacce. I lavori sono stati aperti dal Direttore del Centro Studi Militari Aerospaziali, Generale di Squadra Aerea (r) Giovanni Fantuzzi, ed hanno visto gli interventi, tra gli altri, del Gen. B.A. Luciano Ippoliti, Capo del 3° Reparto “Pianificazione dello Strumento Aerospaziale” dello Stato Maggiore dell’Aeronautica e del Gen. Brig. Luca Baione, Capo Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia dello Stato Maggiore Aeronautica, che hanno fornito un approfondimento sulla grande evoluzione nel tempo dei sistemi UAS impiegati dall’Aeronautica Militare e sul loro impiego operativo, il tutto alla luce della complessità della difesa dello spazio aereo e della necessità che tali sistemi siano riconfigurabili, scalabili e interoperabili a seconda dei contesti e delle necessità. L’evento è proseguito con una tavola rotonda di esperti della difesa, di altre importanti Istituzioni dello Stato e aziende del settore, che nel riprendere gli interventi precedenti si sono confrontati sul tema dell’impiego di UAS e C-UAS in ambito Difesa e per “law enforcement” e sulla gestione del traffico aereo integrato con i droni. L’incontro si è concluso con l’intervento del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, che ha sottolineato come quello degli UAS e C-UAS sia un settore altamente innovativo nel quale, così come impongono tutte le sfide connesse all’innovazione tecnologica, l’impegno congiunto e il lavoro di squadra possono condurre molto più rapidamente al raggiungimento di obiettivi sfidanti. Nel grande salone adiacente alla prestigiosa “Sala Baracca” che ha ospitato la conferenza, è stata inoltre allestita l’esposizione di alcuni sistemi UAS / C-UAS, curata dalle aziende che hanno partecipato all’evento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BRUSSELS AIRLINES: AL VIA LA SESTA EDIZIONE DI “BIKE IN AFRICA” – Brussels Airlines ha dato il via alla sesta edizione di “Bike in Africa”. Per questa edizione, Bike in Africa è sbarcato nella Volta region in Ghana. Oltre a intensi tour in bicicletta ed escursioni per 120 dipendenti di Lufthansa Group, Brussels Airlines supporterà anche due aziende locali che desiderano sviluppare un turismo più sostenibile nella regione. Brussels Airlines è l’esperto dell’Africa all’interno di Lufthansa Group, con 18 destinazioni nell’Africa sub-sahariana attualmente in vendita. La compagnia aerea mira ad essere un vero partner per le comunità locali nei mercati serviti. Per questo la compagnia aerea belga organizza “Bike in Africa” dal 2011. Con questa iniziativa, Brussels Airlines e Lufthansa Group vogliono creare tra i loro dipendenti una maggiore consapevolezza e vicinanza al continente africano, che è una parte fondamentale della sua attività. Dopo le edizioni in Ruanda, Burundi, Uganda, Senegal, Gambia e Camerun, l’edizione 2024 di “Bike in Africa” andrà in Ghana, più specificamente nella Volta region. Partecipano 120 dipendenti di Brussels Airlines e di diverse business unit di Lufthansa Group, tra cui Eurowings, Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines. Partiranno per un viaggio di 5 giorni attraverso la Volta region e il loro volo per Accra è partito da Bruxelles questa mattina. La novità di quest’anno è che i partecipanti possono anche scegliere di fare escursioni invece di andare in bicicletta. “Bike in Africa è un’iniziativa lanciata dai dipendenti di Brussels Airlines, con l’obiettivo di riunire le persone e scoprire l’Africa in modi che normalmente non si farebbero. Oltre a ciò, contribuiamo anche all’economia locale e cerchiamo di promuovere la destinazione in ogni modo possibile. Brussels Airlines ha molte competenze e conoscenze che siamo felici di condividere anche con giovani imprenditori locali”, afferma Ilse Verhelst, Project Manager Bike in Africa, Brussels Airlines. Durante questa edizione di Bike in Africa, Brussels Airlines supporterà due aziende nella regione del Volta: Bravehearts Expedition LTD e Wasteman Ghana. Bravehearts Expedition LTD si concentra sullo sviluppo del turismo nella regione del Volta, ad esempio costruendo infrastrutture. Wasteman Ghana raccoglie principalmente rifiuti di plastica a fini di riciclaggio. In entrambe le società, Brussels Airlines ospiterà workshop sul “design thinking” per supportare lo sviluppo della loro strategia aziendale. Questi workshop si svolgono in stretta collaborazione con gli studenti della Heritage University di Accra e con Help Alliance, charity organization of Lufthansa Group. “L’aviazione è molto più che connettere le persone da A a B. Noi di Brussels Airlines abbiamo una lunga esperienza come vero partner per i paesi africani verso cui voliamo. Insieme a Help Alliance, charity organization of Lufthansa Group, miriamo a creare ogni giorno un mondo migliore. Con Bike in Africa possiamo unire la nostra passione per la scoperta del mondo con il nostro impegno per il continente africano”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO di Brussels Airlines.

WIZZ AIR: VOLI SPECIALI DALL’ITALIA PER GLI EUROPEI DI CALCIO 2024 – Wizz Air informa: “Wizz Air annuncia dei voli speciali andata e ritorno per i tifosi italiani che desiderano assistere alle partite della fase a gironi della nazionale agli Europei di calcio in Germania. I voli da Roma e Milano partiranno il 15, il 20 e il 24 giugno. I tifosi che vorranno sostenere da vicino gli azzurri possono acquistare i loro biglietti a tariffa fissa a partire da oggi, tramite il sito web di Wizz Air e l’applicazione mobile della compagnia aerea”. Tamara Nikiforova, Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire agli italiani la possibilità di seguire la nazionale durante le partite della fase a gironi dell’Europeo. Gli orari dei voli sono stati appositamente calibrati sulla base delle date e degli orari degli incontri, in modo da agevolare anche il ritorno a casa dei tifosi”.

EMIRATES: PRE-APPROVED VISA PER I CLIENTI I NARRIVO DALL’INDIA A DUBAI – Emirates ha collaborato esclusivamente con VFS Global per introdurre una pre-approved visa on arrival facility per i titolari di passaporto indiano che hanno prenotato il viaggio con la compagnia aerea. Realizzata dal Dubai Visa Processing Centre (DVPC) e rilasciata come visto a ingresso singolo di 14 giorni, la nuova iniziativa consentirà ai clienti Emirates di saltare le code all’arrivo a Dubai, semplificando le formalità di arrivo superando velocemente la dogana prima di uscire per visitare il città. I clienti Emirates possono prenotare i loro voli tramite emirates.com o tramite il loro agente di viaggio preferito. Dopo aver recuperato la prenotazione tramite ‘Manage an existing booking’ su emirates.com, i clienti devono fare clic sull’ ‘apply for a UAE visa’ link. Verranno reindirizzati al sito online per la richiesta del visto per gli Emirati Arabi Uniti gestito da VFS Global Services, che stabilisce i requisiti, i termini e le condizioni per facilitare il processo di richiesta del visto. Per ulteriori informazioni visitare https://www.emirates.com/ae/english/before-you-fly/visa-passport-information/uae-visa-information/. Il servizio è disponibile esclusivamente per i titolari di passaporto indiano che dispongono di un visto valido di sei mesi per gli Stati Uniti, di una carta verde statunitense, di residenza nell’UE o di residenza nel Regno Unito. Il rilascio dei visti resta ad assoluta discrezione del General Directorate of Residency and Foreign Affairs. Secondo le statistiche del turismo di Dubai, Dubai ha accolto 2 milioni di visitatori dall’India tra gennaio e ottobre 2023. Emirates attualmente serve nove destinazioni in India con 167 voli settimanali, collegando i viaggiatori a Dubai e oltre verso una rete globale di oltre 140 destinazioni. La rete della compagnia aerea in India comprende Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Calcutta, Mumbai e Thiruvananthapuram.

EMIRATES AMPLIA IL SUO CHAFFEUR-DRIVE SERVICE A HONG KONG AI BUSINESS CLASS PASSENGERS – Emirates ha annunciato l’espansione del suo world-class Chauffer-drive service in Hong Kong, per includere ora i passeggeri di Business Class della compagnia aerea in arrivo e in partenza dall’Hong Kong International Airport (HKIA), a partire dal 1 febbraio 2024. Attraverso questo servizio gratuito per i clienti Emirates di First Class e ora di Business Class, la compagnia aerea eleva ulteriormente la sua offerta per i suoi viaggiatori premium a Hong Kong, con un comodo viaggio porta a porta on the road che completa l’esperienza di volo e i prodotti unici della compagnia aerea. I viaggiatori premium di Emirates possono scegliere tra una gamma di veicoli per il loro viaggio da e per l’Hong Kong International Airport (HKIA), garantendo un’esperienza di trasporto lussuosa e confortevole, inclusi i modelli Mercedes Benz Classe S o BMW Full Electric i7. Il complimentary CDS service prevede anche una copertura a raggio illimitato, ad eccezione delle aree riservate come l’isola di Lantau, Ma Wan, Discovery Bay, Park Island, Huang Guang Control Point e il porto della baia di Shenzhen, non incluse nella CDS coverage. All’arrivo a Hong Kong International Airport (HKIA), i passeggeri saranno guidati dal personale CDS nella sala arrivi ai veicoli designati. I passeggeri in partenza devono soddisfare il minimum pick-up time requirement di 3 ore prima della partenza del volo. Il CDS di Emirates può essere prenotato almeno 12 ore prima della partenza su www.emirates.com, i call center di Emirates o tramite agenti di viaggio. Emirates è il fornitore numero uno per il complimentary Chauffeur Drive service, poiché la compagnia aerea opera in più di 70 città in tutto il mondo, più di qualsiasi altra compagnia aerea. Con l’espansione del servizio, Emirates amplierà ulteriormente le sue offerte esclusive per i viaggiatori premium a Hong Kong con un’esperienza personalizzata, che offre un senso di comfort e un viaggio senza problemi da e per HKIA.

IL PRESIDENTE ENAC COMMENTA L’AUMENTO DEI PASSEGGERI DEL 2023 – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma commenta il forte incremento dei dati di traffico aereo registrati nel 2023 sugli aeroporti italiani: con oltre 197 milioni di passeggeri, +20% del 2022, è stato superato il periodo pre-Covid con +2% del 2023 rispetto al 2019 ed è stato recuperato il divario registrato nei tre anni precedenti. “Dati positivi che evidenziano come il settore rappresenti sempre di più un asset importante per l’economia del Paese. La completa ripresa del traffico aereo rispetto al periodo pre-Covid va correlata alla policy Enac che, facendo un parallelo tra la crisi delle Torri Gemelle e quella del Covid, ha ipotizzato una repentina ripresa del traffico, garantendo, con interventi governativi di carattere keynesiano, i lavoratori per la continuità del presidio aeroportuale e sostenendo, con importanti indennizzi, la capacità degli operatori di superare il periodo dell’azzeramento del traffico”.

AEROPORTO DI FORLÌ: IL 2023 NEL SEGNO DELLA CRESCITA A DOPPIA CIFRA – Assaeroporti ha pubblicato il consuntivo 2023 relativo al numero dei passeggeri registrati negli scali del Paese. Nel report figurano altresì le note di commento dei singoli attori aeroportuali. Quella pubblicata più sotto è la sintesi elaborata da F.A. – Forlì Airport per l’anno che si è da poco concluso. “‘Fidati di chi ti è vicino’ è il claim scelto dall’aeroporto di Forlì per accompagnare l’avvio del 2024 e presentare il consuntivo del traffico passeggeri 2023. La crescita, sia nel segmento dei voli domestici, sia in quelli dedicati al mercato internazionale è stata, rispetto al 2022, tutta in doppia cifra. I passeggeri totali nell’anno da poco concluso hanno raggiunto quota 134.978: l’incremento è del 42,67% sul 2022 (quando si attestarono a 94.610, dopo due anni di forte rallentamento del mercato aereo a causa del Covid-19). Di questi, 133.367 risultano correlati alle destinazioni commerciali e circa 1.600 provenienti dall’aviazione generale. Più in dettaglio: i passeggeri nazionali assommano a 80.473 (+52,32% sull’anno precedente), mentre gli internazionali hanno superato i 52mila (52.894) registrando un aumento pari al 29,53% (+12.060 sul 2022). Crescita sostenuta, quasi del 58%, anche nei movimenti aerei registrati complessivamente dal “Luigi Ridolfi”: 3.029 nel 2023 contro i 1.922 del 2022 (+1.107). Tra le destinazioni più gettonate del 2023, le isole della Sicilia – sulla spinta dei collegamenti operati da Forlì verso Catania, Palermo, Lampedusa, Pantelleria, Trapani/Marsala e Comiso – e della Sardegna – vedi Olbia, Alghero, Cagliari – nonché le principali destinazioni turistiche della Grecia: a iniziare da Zante e Cefalonia. Quindi la Polonia – tramite i voli diretti Ryanair da e per Katowice e da considerare più in un’ottica incoming visto il grande interesse del mercato polacco per l’Emilia-Romagna – e l’Albania: con l’hub di Tirana a catalizzare soprattutto le richieste del traffico etnico”, afferma Forlì Airport. “Nel 2024 puntiamo a consolidare e accrescere ancora le buone performance conseguite nel 2023 per quel che concerne la Sicilia, la Sardegna, la Grecia (qui aggiungiamo le destinazioni di Corfù, Lefkada e Karpathos), a confermare il traffico da e per la Polonia e, altro bacino di particolare appetibilità, l’Albania”, dice Andrea Stefano Gilardi, Direttore generale e Accountable manager di F.A. – Forlì Airport.

ANA AVVIA LA VENDITA DI BIGLIETTI TRAMITE NDC CON TRIP.COM – All Nippon Airways (ANA) e Trip.com hanno iniziato la vendita di ANA international tickets utilizzando la New Distribution Capability (NDC) via Travelfusion, uno dei principali aggregatori di contenuti. Questa è la prima volta che ANA effettuerà vendite utilizzando NDC con un’agenzia di viaggi online. Oltre a prenotare ed emettere biglietti aerei di ANA, i clienti saranno in grado di gestire modifiche di base alle loro prenotazioni e rimborsi. ANA continuerà a migliorare la piattaforma NDC per rendere le prenotazioni e gli acquisti di biglietti aerei internazionali più facili e convenienti per una gamma più ampia di clienti. Le informazioni relative all’NDC sono disponibili anche sul sito Web ANA NDC: https://www.ana.co.jp/businesspartners/en/ndc/.

BRITISH AIRWAYS LANCIA IL MENU DEL CAPODANNO LUNARE – British Airways informa: “Per dare il benvenuto all’Anno del Dragone, British Airways introduce tocchi speciali a terra e in volo durante le festività. Durante il festival, tutti i passeggeri che volano tra Londra e Pechino, Shanghai, Hong Kong e Singapore potranno gustare piatti tradizionali festivi che simboleggiano fortuna e prosperità. I clienti in First possono gustare filetto di manzo speziato al pepe nero con broccolini cinesi alle sette spezie, mentre chi viaggia in Club World (Business Class) può ordinare gamberi piccanti Kung Pao, un piatto precedentemente servito nel Palazzo Imperiale cinese. First and Club World customers potranno gustare una mousse al cioccolato bianco e mandarino, frutto che simboleggia l’oro nella cultura cinese. I clienti che volano in World Traveller Plus (Premium Economy) e World Traveller (Economy) possono gustare il tradizionale piatto Huaiyang”. Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “Molti dei nostri clienti festeggeranno il capodanno lunare questo mese e si riuniranno con la famiglia e gli amici, quindi volevamo rendere il loro viaggio ancora più speciale. Per coloro che festeggiano, vorremmo augurare loro un felice Anno del Dragone da parte di tutta British Airways”. “Durante la settimana del festival, i clienti che viaggiano attraverso il Terminal 5 di London Heathrow riceveranno buste rosse con monete di cioccolato, con lion dancers performing che si esibiranno nel concourse. Per i viaggiatori diretti a Londra, i customer service teams della compagnia aera sorprenderanno i clienti con upgrade a Club World (Business Class) e accesso alle lounge per rendere i loro viaggi ancora più speciali. Il team selezionerà clienti nati nello Year of Dragon”, conclude British Airways.

RTX COLLABORA CON AMD PER SVILUPPARE UN NEXT-GEN MULTI CHIP PACKAGE – Raytheon, un’azienda di RTX, si è aggiudicata un contratto da 20 milioni di dollari attraverso lo Strategic and Spectrum Missions Advanced Resilient Trusted Systems (S2MARTS) consortium, per sviluppare un next-generation multi-chip package per l’utilizzo in ground, maritime and airborne sensors. In base al contratto, Raytheon effettuerà il package di state-of-the-art commercial devices di industry partners come AMD per creare un compact microelectronics package che convertirà radio frequency energy in digital information con maggiore larghezza di banda e velocità di trasmissione dati più elevate. L’integrazione si tradurrà in nuove system capabilities, con performance più elevate, consumo energetico inferiore e peso ridotto. “Collaborando con l’industria commerciale, possiamo incorporare tecnologia all’avanguardia nelle Department of Defense applications in tempi molto più rapidi”, ha affermato Colin Whelan, president of Advanced Technology at Raytheon. “Insieme forniremo il primo multi-chip package dotato delle più recenti capacità di interconnessione, che fornirà nuove funzionalità”. È progettato per essere compatibile con gli scalable sensor processing requirements di Raytheon.

PETER GERBER DIVENTA CEO DI CONDOR CON EFFETTO IMMEDIATO – Come annunciato in precedenza, dal 1° febbraio Peter Gerber ha assunto la carica di Chief Executive Officer (CEO) di Condor. L’esperto manager dell’aviazione guiderà da subito la seconda compagnia aerea tedesca insieme a Christian Schmitt, COO and Accountable Manager e Björn Walther, CFO. Dal 4 marzo Heiko Holm completerà il management team in qualità di CTO. Peter Gerber succede a Ralf Teckentrup, che si è dimesso come previsto alla fine di dicembre dopo quasi 20 anni come CEO di Condor. Peter Gerber ha affermato: “Sono molto lieto di assumere la direzione di Condor. Sotto la guida di Ralf Teckentrup la compagnia ha superato le crisi degli ultimi anni e allo stesso tempo ha tracciato un percorso importante per il futuro. E’ iniziato il cambio della flotta, verso una delle più moderne flotte d’Europa, sono stati assunti molti nuovi dipendenti e sono stati avviati ingenti investimenti, ad esempio nell’IT e nella digitalizzazione. Continueremo insieme questa trasformazione per gettare le basi per una crescita di successo a lungo termine”. Peter Gerber ha ricoperto in precedenza posizioni dirigenziali in Lufthansa Group per oltre 30 anni. Oltre alla sua pluriennale esperienza manageriale, porta con sé una vasta rete nel mondo degli affari e della politica. Negli ultimi anni ha ulteriormente ampliato questo network in qualità di Chief Representative for European Affairs of the Lufthansa Group e President of the Federal Association of the German Air Transport Industry (BDL).

DELTA AGGIORNA LA SUA OFFERTA DI CIBI E BEVANDE A BORDO – Il menu di bordo di Delta viene regolarmente aggiornato e ispirato alla stagione. Nel 2024 i passeggeri vedranno i piatti internazionali dell’acclamato chef Peter Cho e nuovi classici del partner Delta e chef stellato Mashama Bailey, nonché il ritorno di Tip Top Margaritas. “Vogliamo che il nostro onboard food and beverage service sia entusiasmante quanto le destinazioni verso le quali voliamo”, ha affermato Kristen Manion Taylor, S.V.P of In-Flight Service at Delta. “Oltre a garantire che i nostri prodotti siano deliziosi e serviti con cura, vogliamo sorprendere e deliziare continuamente i nostri frequent flyer con nuove offerte di cibi e bevande”. Gli chef Cho e Bailey, insieme agli chef di Los Angeles Jon Shook e Vinny Dotolo, all’Union Square Events di Danny Meyer e ad altri celebri chef e specialisti del servizio di ristorazione, portano anche i loro rinomati talenti al Delta’s Culinary Council, un gruppo dedicato di esperti culinari che contribuisce a guidare la onboard food and beverage strategy di Delta.