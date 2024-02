IATA: la global Air Travel Demand ha continuato a riprendersi nel 2023

IATA ha annunciato che la ripresa dei viaggi aerei è continuata a dicembre 2023 e che il traffico totale del 2023 si è avvicinato ancora di più alla domanda pre-pandemia.

Il traffico totale nel 2023 (misurato in revenue passenger kilometers o RPK) è aumentato del 36,9% rispetto al 2022. A livello globale, il traffico dell’intero anno 2023 è stato pari al 94,1% dei livelli pre-pandemia (2019).

Il traffico totale a dicembre 2023 è aumentato del 25,3% rispetto a dicembre 2022 e ha raggiunto il 97,5% del livello di dicembre 2019. Il traffico nel quarto trimestre è stato pari al 98,2% del 2019, riflettendo la forte ripresa verso la fine dell’anno.

Il traffico internazionale nel 2023 è aumentato del 41,6% rispetto al 2022 e ha raggiunto l’88,6% dei livelli del 2019. Il traffico internazionale a dicembre 2023 è aumentato del 24,2% rispetto a dicembre 2022, raggiungendo il 94,7% del livello di dicembre 2019. Il traffico nel quarto trimestre è stato pari al 94,5% del 2019.

Il traffico domestico per il 2023 è aumentato del 30,4% rispetto all’anno precedente. Il traffico domestico nel 2023 è stato del 3,9% superiore al livello dell’intero anno 2019. Il traffico domestico a dicembre 2023 è aumentato del 27,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed è stato superiore del 2,3% rispetto al traffico di dicembre 2019. Il traffico nel quarto trimestre è stato superiore del 4,4% rispetto allo stesso trimestre del 2019.

“La forte ripresa post-pandemia è continuata nel 2023. Il traffico a dicembre è rimasto solo del 2,5% inferiore ai livelli del 2019, con una forte performance nel quarto trimestre, preparando le compagnie aeree per un ritorno ai normali modelli di crescita nel 2024. La ripresa dei viaggi è una buona notizia. Il ripristino della connettività sta alimentando l’economia globale, poiché le persone viaggiano per fare affari, approfondire la propria istruzione, prendersi vacanze duramente guadagnate e molto altro ancora. Ma per massimizzare i benefici dei viaggi aerei nel mondo post-pandemia i governi devono adottare un approccio strategico. Ciò significa fornire infrastrutture economicamente efficienti per soddisfare la domanda, incentivare la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF) per raggiungere il nostro obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 e adottare normative che offrano un chiaro rapporto costi-benefici. Il completamento della ripresa non deve essere una scusa per i governi per dimenticare il ruolo fondamentale dell’aviazione nell’aumentare la prosperità e il benessere delle persone e delle imprese in tutto il mondo”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 126,1% del traffico internazionale per l’intero anno 2023 rispetto al 2022, mantenendo il tasso anno su anno più elevato tra le regioni. La capacità è aumentata del 101,8% e il load factor è salito di 9,0 punti percentuali, all’83,1%. Il traffico a dicembre 2023 è aumentato del 56,9% rispetto a dicembre 2022.

Il traffico annuale dei vettori europei è aumentato del 22,0% rispetto al 2022. La capacità è aumentata del 17,5% e il load factor è aumentato di 3,1 punti percentuali, all’83,8%. Per dicembre la domanda è aumentata del 13,6% rispetto allo stesso mese del 2022. Il traffico a dicembre è stato superiore a quello del mese corrispondente del 2019 per la prima volta dall’inizio della pandemia.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del traffico del 33,3% nel 2023 rispetto al 2022. La capacità è aumentata del 26,0% e il load factor è salito di 4,4 punti percentuali, all’80,1%. La domanda a dicembre è aumentata del 16,6% rispetto allo stesso mese del 2022.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico annuo del 28,3% nel 2023 rispetto al 2022. La capacità è aumentata del 22,4% e il load factor è salito di 3,9 punti percentuali, all’84,6%. Il traffico a dicembre 2023 è aumentato del 13,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno registrato un aumento del traffico del 28,6% nel 2023 rispetto all’intero anno 2022. La capacità annuale è aumentata del 25,4% e il load factor è aumentato di 2,1 punti percentuali, all’84,7%, il più alto tra le regioni. La domanda a dicembre è aumentata del 26,5% rispetto a dicembre 2022.

Il traffico annuale delle compagnie aeree africane è aumentato del 38,7% nel 2023 rispetto all’anno precedente. La capacità per l’intero anno 2023 è aumentata del 38,3% e il load factor è salito di 0,2 punti percentuali, al 71,9%, il più basso tra le regioni. Il traffico a dicembre 2023 per le compagnie aeree africane è aumentato del 9,5% rispetto a dicembre 2022.

“La nostra spinta a connettere il mondo in modo ancora più forte rispetto a prima della pandemia non deve andare a scapito del nostro ambiente. L’obiettivo del settore di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050 rimane fermo. Per accelerare la transizione, abbiamo bisogno che i governi e i fornitori di carburante si facciano avanti e facciano di più. Abbiamo assistito a un forte aumento nell’uso dei SAF nel 2023, ma il SAF rappresenta ancora solo il 3% di tutta la produzione globale di combustibili rinnovabili. Ciò è inaccettabile. Gli aerei non hanno altra scelta che fare affidamento sui liquid fuels, mentre altre modalità di trasporto hanno alternative. È necessario un massiccio sforzo collettivo per aumentare la produzione di SAF come percentuale della renewable fuel production complessiva il più rapidamente possibile”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)