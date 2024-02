Rolls-Royce: primo active test del motor demonstrator per Urban Air Mobility

Rolls-Royce informa: “I nostri Electrical teams hanno chiuso il 2023 con un ulteriore successo nel percorso verso la Advanced Air Mobility con il primo active test del nostro esclusivo motor demonstrator for Urban Air Mobility.

Il 150-kilowatt electric motor è stato testato presso le nostre test facilities appositamente modificate a Monaco, in Germania, riunendo gli sforzi di tutti i nostri Electrical global teams, per guidare la Advanced Air Mobility.

Il suo sviluppo è in parte finanziato dal German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action e svolgerà un ruolo importante nel consentire voli più sostenibili in tutto il mondo.

Il direct drive, air-cooled electric motor design utilizza diversi elementi tecnologici innovativi per ridurre la complessità, i costi e il peso complessivi del sistema, con la transversal flux topology che offre la massima torque density possibile.

Attraverso i nostri active tests, il team è stato in grado di dimostrare active operation con full torque, confermando e convalidando le nostre ipotesi di progettazione”.

“Sono così felice di vedere che siamo riusciti a raggiungere i torque values e gli speed values che ci aspettavamo”, ha affermato Markus Christmann, Chief Engineer of Urban Air Mobility at Rolls-Royce Electrical. “L’updated test infrastructure e l’air-cooled transversal flux motor hanno funzionato insieme in modo impeccabile”.

“I nostri Electrical teams stanno già lavorando su future iterazioni dei motori utilizzando dati e approfondimenti provenienti da questi recenti test. Ciò fornirà preziosi insegnamenti che saranno incorporati nei nostri progetti di prossima generazione e, infine, aiuteranno a fornire prodotti certificabili per alimentare commercial electric vertical take-off and landing (eVTOL) vehicles”, prosegue Rolls-Royce.

Il Dr. Martin Boll, Programme-Manager Urban Air Mobility at Rolls-Royce Electrical, ha commentato: “Che regalo fantastico prima di Natale. Poche settimane dopo l’inizio della fase di test, abbiamo raggiunto una pietra miliare cruciale nello sviluppo della nostra electric machine, dimostrando active operation con full torque della nostra 150-kilowatt transversal flux machine. Il nostro team internazionale ha lavorato diligentemente per raggiungere questo obiettivo e andare avanti per ampliare i confini del settore aerospaziale”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)