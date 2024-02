Emirates celebra il successo dell’inverno più intenso per la gestione dei bagagli

Emirates ha recentemente sperimentato l’inverno più trafficato di sempre per la gestione dei bagagli negli ultimi 3 anni. “Le statistiche relative al periodo invernale da settembre 2023 a gennaio 2024 mostrano che, pur gestendo una media di 2,7 milioni di bagagli ogni mese da Dubai verso 140 destinazioni globali, Emirates mantiene un tasso di successo del 99,9%.

Emirates ha un eccellente record statistico per quanto riguarda la gestione dei bagagli, dove il 99,9% di tutti i bagagli provenienti da Dubai o in transito raggiungono il loro proprietario in tempo, alla destinazione corretta. In un viaggio medio con Emirates, il bagaglio di un cliente compie un viaggio a sé stante e interagisce con molti membri del team di Emirates: dal porter’s trolley all’agente del check-in e al nastro bagagli, fino alla “Boss Room” dove il bagaglio viene scansionato con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia, quindi caricato nei dnata baggage containerse sui carrelli mobili destinati agli aerei di Emirates, prima di viaggiare attraverso il mondo, per incontrare gli addetti ai bagagli in una nuova destinazione”, afferma Emirates.

“Nelle rare occasioni in cui i bagagli subiscono un ritardo, possono verificarsi diversi scenari. A volte le etichette del bagaglio contenenti informazioni essenziali vengono strappate accidentalmente, oppure, a volte, un bagaglio può cadere dal nastro bagagli mentre percorre un angolo a velocità sostenuta, il che viene ripreso dalla telecamera e può essere corretto immediatamente. Un volo di trasferimento può subire un inevitabile ritardo a causa delle condizioni meteorologiche o di un passeggero che si sente male, rendendo impossibile rimuovere e ricaricare il bagaglio sul volo di trasferimento del passeggero in tempo. In questo caso, il bagaglio del cliente viene immediatamente caricato sul volo successivo. Questo avviene automaticamente grazie alla combinazione di più sistemi complessi: Baggage Handling System by Dubai Airport, Baggage Reconciliation System by dnata e Emirates Bag Connect, un prodotto di Emirates che offre una visione completa del viaggio del bagaglio con un monitoraggio tempestivo dello stato della valigia, disponibile sull’app e sul sito web di Emirates.

Complessivamente, l’Emirates rate of baggage mishandling, definito come bagaglio in ritardo, perso o smarrito, è minimo, pari a 1,3 su 1000 presso l’hub di Dubai, quasi 30 volte inferiore a quello di altri fornitori. Dei bagagli inevitabilmente in ritardo, anche a livello globale, il 91% viene riconsegnato ai proprietari entro 72 ore. Questo tasso è significativo a livello globale anche perché Emirates gestisce principalmente i bagagli internazionali e i bagagli in transito internazionale, quindi i bagagli affrontano spesso viaggi lunghi e complessi che richiedono un livello di attenzione maggiore rispetto ai viaggi domestici”, prosegue Emirates.

“Emirates attribuisce la sua migliore gestione dei bagagli a procedure robuste e tecnologicamente avanzate, tra cui un investimento multimilionario in un software che la compagnia aerea ha adattato alle sue esigenze specifiche, fornendo una visibilità completa dell’intero viaggio. L’impegno di Emirates per l’innovazione e l’eccellenza garantisce che tutti i sistemi e le operazioni siano stati costantemente migliorati negli ultimi due decenni da un team di livello mondiale. Il team di Emirates viene inoltre regolarmente formato secondo i più alti standard sia a Dubai che in tutto il mondo, con gli operatori di terra e altro personale operativo che partecipano a corsi di formazione virtuali e manuali su sistemi, processi, standard e best practice, nonché ai vari training quando vengono introdotti di nuovi prodotti e servizi. In qualità di compagnia aerea internazionale più grande del mondo, che vola verso 140 destinazioni da uno degli aeroporti più trafficati del mondo, la collaborazione tra Emirates, dnata, Siemens technology e Dubai Airports assicura che i clienti di Emirates e i loro bagagli ‘fly better’“, conclude Emirates.

