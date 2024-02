Boeing: statement sul preliminary report di NTSB relativo all’Alaska Airlines flight 1282

NTSB ha rilasciato il preliminary report relativo all’Alaska Airlines flight 1282.

“Boeing apprezza il lavoro del National Transportation Safety Board degli Stati Uniti e esaminerà rapidamente i risultati. Continueremo a collaborare in modo completo e trasparente con le indagini dell’NTSB e della FAA“, afferma Boeing.

Il Boeing President and CEO Dave Calhoun, ha dichiarato: “Qualunque sia la conclusione finale raggiunta, Boeing è responsabile di ciò che è accaduto. Un evento del genere non deve accadere su un aereo che esce dalla nostra fabbrica. Dobbiamo semplicemente fare meglio per i nostri clienti e i loro passeggeri. Stiamo implementando un piano globale per rafforzare la qualità e la fiducia dei nostri stakeholder. Serviranno azioni significative, dimostrate e trasparenza in ogni momento, ed è su questo che siamo concentrati”.

“Boeing sta adottando misure immediate per rafforzare la qualità. Innanzitutto, l’azienda ha implementato un piano di controllo per garantire che tutti i 737-9 mid-exit door plugs siano installati secondo le specifiche:

– Istituito nuove ispezioni per door plug assembly e assemblaggi simili presso la factory del nostro fornitore e sulla Boeing production line.

– Aggiunta segnaletica e protocollo per documentare in modo completo quando il door plug viene aperto o rimosso nella nostra factory, garantendo che venga reinstallato e ispezionato prima della consegna.

Inoltre, Boeing sta implementando piani per migliorare la qualità e la stabilità complessive del 737 production system, tra cui:

– Stratificare ulteriormente le ispezioni nella supply chain e collaborare con i fornitori sui miglioramenti della produzione.

– Esecuzione di più lavori sugli aeroplani nelle posizioni assegnate.

– Dedicare più giorni ai nostri 737 team per concentrarsi e implementare miglioramenti della qualità.

– Avvio di una valutazione indipendente per rafforzare il sistema di gestione della qualità presso Boeing Commercial Airplanes da parte di un esperto di sicurezza di grande esperienza.

Oltre a queste azioni da parte di Boeing, stiamo aprendo la nostra factory ai 737 customers per condurre le proprie ulteriori revisioni e sosterremo in modo completo e trasparente le azioni di indagine, audit e supervisione della FAA“, prosegue Boeing.

“Questo ulteriore controllo, da parte nostra, del nostro regolatore e dei nostri clienti, ci renderà migliori. È così semplice”, ha detto Calhoun.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)