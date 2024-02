Boeing presenterà sustainable aviation, advanced air mobility, defense and services al Singapore Airshow 2024

Boeing metterà in evidenza i suoi prodotti commerciali, le capacità di difesa e i servizi al Singapore Airshow 2024. I leader dell’azienda discuteranno anche di come stanno supportando l’obiettivo dell’aviazione commerciale di emissioni nette pari a zero entro il 2050.

“Siamo orgogliosi di partecipare ancora una volta al Singapore Airshow, che evidenzia come le economie in rapida crescita del Sud-Est asiatico continuino a investire in nuovi prodotti e servizi aerospaziali per il futuro”, ha affermato il Dr. Brendan Nelson AO, presidente di Boeing Global. “Boeing fornisce ai nostri clienti commerciali e governativi in tutta la regione le capacità di cui hanno bisogno mentre noi continuiamo ad espandere la nostra presenza regionale e ad aprire nuove opportunità per partner e fornitori”.

Sarà disponibile una visualizzazione immersiva dell’esperienza della cabina del 777X che metterà in risalto la sua architettura spaziosa e flessibile.

Il simulatore dell’F-15EX consentirà ai visitatori di sperimentare il design e il cockpit all’avanguardia del caccia multiruolo di prossima generazione. I clienti della difesa esporranno diversi aerei Boeing tra cui l’F-15, il P-8A Poseidon, l’AH-64E Apache, il CH-47F Chinook e il C-17 Globemaster III. Un B-52 parteciperà all’esibizione in volo.

Boeing presenterà servizi per clienti governativi e commerciali, tra cui digital, sustainment, modifications, parts and training solutions.

La filiale di Boeing Wisk parlerà della loro soluzione eVTOL, il primo all-electric, autonomous, four-seat air taxi.

Boeing dimostrerà il suo Cascade Climate Impact Model, uno strumento di modellazione dei dati che fornisce informazioni attuabili su come diverse strategie possono ridurre le emissioni e consentire all’industria aeronautica di decarbonizzarsi entro il 2050. L’azienda discuterà inoltre del proprio lavoro per catalizzare la produzione sostenibile di SAF a livello globale attraverso la collaborazione locale e il sostegno politico.

Boeing partecipa all’AeroCampus del Singapore Airshow per coinvolgere e ispirare la prossima generazione di ingegneri e leader aerospaziali. L’azienda presenterà quattro società in cui ha investito come parte del suo continuo impegno verso l’innovazione aerospaziale.

Boeing collabora con le parti interessate nel sud-est asiatico da oltre 75 anni, supportando lo sviluppo delle capacità aerospaziali e di difesa nella regione. Singapore è la sede centrale di Boeing nel Sud-Est asiatico.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)