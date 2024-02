I risultati di Bombardier 2023 stabiliscono nuovi massimi in termini di utili e ricavi

Bombardier Inc. ha presentato oggi ottimi risultati finanziari per il quarto trimestre 2023 e l’intero anno, che hanno soddisfatto o superato la guidance della società per il 2023. Bombardier ha anche svelato la sua guidance per il 2024, che riflette i costanti progressi dell’azienda verso i suoi obiettivi a lungo termine.

“I nostri Global aircraft hanno battuto molti speed records nel 2023, ma quelli non sono stati gli unici record che abbiamo stabilito l’anno scorso. Il nostro team si è riunito per garantire ricavi e utili più elevati, ricavi record dall’aftermarket e le consegne più elevate da quando abbiamo rifocalizzato la nostra attività nel 2021. Le nostre prestazioni stellari in termini di profitti includevano il leverage ratio più basso degli ultimi anni”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Non potrei essere più orgoglioso dei nostri team appassionati e impegnati in tutto il mondo. Tutti noi siamo uniti per andare oltre e garantire di mantenere – e spesso superare – le nostre promesse. Oggi procediamo con fiducia: la nostra guidance per il 2024 riflette il percorso di crescita continua che abbiamo intrapreso negli ultimi tre anni e il nostro costante impegno nel raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine”.

Bombardier ha registrato total revenues pari a 8 miliardi di dollari per il 2023, un aumento del 16% rispetto al 2022 e il più alto da quando la società ha rifocalizzato la propria attività nel 2021. Un elemento chiave sono stati i ricavi aftermarket, che hanno raggiunto il massimo storico di 1,75 miliardi di dollari. Dopo la significativa espansione nel 2022 della rete di assistenza mondiale di Bombardier, il 2023 è stato caratterizzato dalla messa in linea di strutture di assistenza nuove o recentemente ampliate, alimentando la vivace attività aftermarket dell’azienda, che ora si è saldamente affermata come una fonte di entrate prevedibile e coerente.

Bombardier ha anche registrato un aumento significativo degli utili nel 2023: l’adjusted EBITDA è aumentato del 32% rispetto allo scorso anno a 1,23 miliardi di dollari, grazie all’aumento delle consegne, al maggiore contributo del Global 7500 e a un maggiore contributo del mercato post-vendita. Il full-year reported EBIT ha raggiunto i 793 milioni di dollari, mentre l’adjusted EBIT è stato di 799 milioni di dollari.

Grazie in particolare all’impressionante performance di Bombardier nel quarto trimestre, soprattutto in termini di crescita degli utili e forte acquisizione di ordini, la generazione di free cash flow per l’intero anno ha raggiunto i 257 milioni di dollari, battendo le previsioni della società per il 2023.

Bombardier ha continuato a dare priorità alla riduzione del debito nel 2023, pagando 0,4 miliardi di dollari durante l’anno.

Bombardier ha continuato a gestire la propria produzione in modo disciplinato e proattivo e ha sfruttato al massimo la domanda costante e forte. La società ha riportato un solido full-year book-to-bill per l’intero anno pari a 1, mentre il portafoglio ordini pluriennale si è attestato a 14,2 miliardi di dollari. Bombardier ha raggiunto l’obiettivo di 138 aerei consegnati nel 2023, con un quarto trimestre particolarmente attivo.

Bombardier ha inoltre annunciato oggi i suoi obiettivi per il 2024 con una nuova guidance, che prevede la continuazione dello slancio dell’azienda verso i suoi obiettivi a lungo termine.

Bombardier prevede di consegnare da 150 a 155 aerei. Questo aumento delle consegne, insieme a prezzi migliori e all’espansione del business aftermarket, contribuirà all’aumento previsto dei ricavi che dovrebbe raggiungere un valore compreso tra 8,4 e 8,6 miliardi di dollari nel 2024. L’azienda mira inoltre a migliorare ulteriormente la redditività, con adjusted EBITDA in un valore compreso tra 1,30 e 1,35 miliardi di dollari, e un adjusted EBIT in aumento tra 850 e 900 milioni di dollari.

(Ufficio Stampa Bombardier)