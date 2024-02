Lufthansa Aviation Training riceve tre DA42-VI training aircraft

Il 5 febbraio 2024 una delegazione di Lufthansa Aviation Training ha accettato tre jet-fuel powered DA42-VI multi-engine training aircraft presso la sede di Diamond Aircraft a Wiener Neustadt, Austria. Questi sono i primi tre dei sette velivoli DA42-VI ordinati nel dicembre 2023.

“La European Flight Academy addestra i suoi studenti piloti al massimo livello, che comprende una moderna flotta di training aircraft presso le nostre flight school locations. Con il nuovo velivolo da addestramento prepariamo i futuri piloti per la loro carriera in cockpit in modo efficiente in termini di risorse, all’avanguardia e sicuro”, afferma Raymund Obst, Head of Pilot Schools European Flight Academy.

“Il DA42-VI è un’eccellente multi-engine training platform, popolare in molte delle principali scuole di volo di tutto il mondo, che consuma fino al 50% in meno di carburante rispetto ai tradizionali AvGas-powered aircraft ed è eccezionalmente silenzioso”, afferma Jane Wang, Sales Director at Diamond Aircraft Austria. “Siamo molto orgogliosi e felici di festeggiare un’altra consegna al nostro rinomato cliente Lufthansa Aviation Training”.

“I nuovi DA42-VI multi-engine trainers saranno collocati a Grenchen, Svizzera.

Il 4-seat DA42-VI è la versione più recente del light piston twin di Diamond, il primo certified general aviation piston aircraft a combinare modern technology airframe, avionics and power plants. Gli all-composite DA42-VI sono dotati di 168 hp jet fuel AUSTRO engines AE300, Garmin G1000 NXi con 3-axis Automatic Flight Control System e optional electrically driven air conditioning”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)