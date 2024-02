Ryanair annuncia l’operativo estivo su Pescara

Ryanair ha annunciato oggi il suo nuovo operativo record per Pescara per l’estate, con oltre 120 voli settimanali su 16 rotte verso destinazioni per city break come Barcellona, Londra e Praga o mete soleggiate come Alghero, Catania e Malta. “Ryanair baserà 1 aeromobile B737 presso l’aeroporto di Pescara – un investimento di 100 milioni di dollari – supportando oltre 500 posti di lavoro.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2024 su Pescara includerà 16 rotte, comprese città dell’UE come Bruxelles e Francoforte e le destinazioni nazionali come Milano, Bergamo e Torino; 1 aeromobile basato ($100 milioni di investimento); oltre 120 voli settimanali; traffico in crescita +7% vs S23 (+45% vs pre-Covid).

Da quando Ryanair ha iniziato la sua attività, oltre 8 milioni di passeggeri sono stati trasportati da/per Pescara. Quest’estate, Ryanair offrirà ancora più scelta e tariffe più basse ai cittadini/visitatori al momento della prenotazione delle loro vacanze con 16 destinazioni, una in più rispetto all’operativo della scorsa estate, tra cui scegliere”, afferma Ryanair.

Mauro Bolla di Ryanair ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n. 1 per l’Italia e Pescara, Ryanair è lieta di annunciare il suo operativo record per l’estate, con 16 rotte, offrendo ai cittadini/visitatori di Pescara ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa. Con un aeromobile basato a Pescara del valore di oltre 100 milioni di dollari e il supporto di 500 posti di lavoro, tra cui 30 posti di lavoro ben retribuiti nel settore dell’aviazione per piloti, personale di cabina e ingegneri, Ryanair continua a fornire più traffico, più posti di lavoro e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea a Pescara e in Italia.

Per celebrare l’operativo estivo record a Pescara, Ryanair ha lanciato una promozione speciale di 3 giorni con tariffe a partire da €21.99 solo su ryanair.com”.

Vittorio Catone, Presidente Saga ha dichiarato: “La summer 2024 operata da Ryanair sarà caratterizzata da un’attenzione particolare per la Germania, che potrà essere raggiunga con ben tre destinazioni, Francoforte Hann, Memmingen e Düsseldorf. Questo è sicuramente un dato positivo per il territorio regionale, soprattutto in chiave turistica, considerando che il turismo tedesco ha sempre mostrato un grande interesse per la scoperta delle nostre bellezze. La presenza di una destinazione in più rispetto alle 15 dell’anno scorso ci fa anche ben sperare per il raggiungimento di numeri significativi di traffico, alla luce dell’obiettivo ambizioso che Abruzzo Airport si è prefissato”.

