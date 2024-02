SATA Azores Airlines sceglie AVIAREPS come GSA e rappresentante commerciale per il mercato italiano

AVIAREPS è stata nominata GSA e rappresentante commerciale per l’Italia da Azores Airlines, compagnia aerea internazionale che abbraccia la missione di costruire ponti atlantici tra le Azzorre e il mondo.

Da gennaio 2024, AVIAREPS Italia fornisce una gamma completa di servizi di vendita, prenotazione, biglietteria e rappresentanza commerciale ad Azores Airlines, supportandone la crescita e il posizionamento sul mercato italiano. Oltre all’assegnazione dell’incarico per lo sviluppo nel nostro paese, Azores Airlines ha deciso di espandere ulteriormente la collaborazione con AVIAREPS Group nominandolo suo rappresentante anche in Spagna e in Germania.

A proposito della collaborazione con AVIAREPS per lo sviluppo del mercato italiano, Graça Silva, Sales & Brand, Marketing and Communication Director di SATA Group, afferma: “Milano è per noi un mercato molto significativo, con un grande potenziale di crescita. Riteniamo che questa rotta offrirà non solo opzioni aggiuntive per i nostri passeggeri residenti alle Azzorre, ma anche nuove possibilità di collegamento del traffico aereo, che utilizza maggiormente e più costantemente i voli Azores Airlines per raggiungere il Nord America e l’Europa. Siamo fiduciosi che AVIAREPS, il rappresentante del nostro brand in questo mercato, ci aiuterà a massimizzare il potenziale che stiamo immaginando”.

Giulio Santoro, GM di AVIAREPS Italy & Vice President South Europe di AVIAREPS, commenta così la nomina: “Siamo onorati di essere stati scelti da Azores Airlines come General Sales Agent e rappresentante commerciale in Italia. Siamo certi che l’esperienza, la conoscenza del mercato e la competenza del nostro team di professionisti offriranno un servizio senza precedenti a Azores Airlines, consentendole di incrementare le vendite di biglietti e il posizionamento del brand, anche in virtù del lancio del doppio volo settimanale che collegherà Milano Malpensa e Ponta Delgada durante l’estate 2024”.

Azores Airlines opera voli regolari verso gli arcipelaghi di Madeira e Capo Verde, il Portogallo continentale (Porto, Faro e Lisbona), Bermuda e altre destinazioni in Europa e in America del Nord. I collegamenti tra le isole dell’arcipelago delle Azzorre sono operati da SATA Air Açores.

Dal 5 giugno 2024 al 27 settembre 2024, Azores Airlines volerà due volte a settimana, il mercoledì e il venerdì, da Milano Malpensa a Ponta Delgada, sull’isola di São Miguel. I collegamenti saranno operati con l’aeromobile Airbus A321neo. La compagnia aerea ha ampliato la propria offerta introducendo più destinazioni, sia a livello nazionale sia internazionale, ed è cresciuta costantemente in termini di rotte, domanda, connettività e servizi offerti ai propri passeggeri.

Azores Airlines ha effettuato importanti investimenti per rinnovare la propria flotta, che comprende aeromobili Airbus A320ceo, Airbus A321neo e Airbus A321LR. Le recenti acquisizioni mirano a fornire ai passeggeri la migliore esperienza di volo, posizionando Azores Airlines come una compagnia efficiente dal punto di vista ambientale, in grado di adattarsi sia alle esigenze delle operazioni aeree tra le isole delle Azzorre sia all’espansione nell’Atlantico.

(Ufficio Stampa Aviareps)