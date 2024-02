Embraer e Mahindra annunciano una collaborazione sul C-390 Millennium in India

Embraer Defense & Security e Mahindra hanno annunciato oggi di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’obiettivo di realizzare congiuntamente l’acquisizione del C-390 Millennium multi-mission aircraft da parte della Indian Air Force nel suo prossimo Medium Transport Aircraft (MTA) procurement project. Il protocollo d’intesa è stato firmato presso l’Ambasciata del Brasile a Nuova Delhi.

“Siamo onorati di annunciare questo protocollo d’intesa con Mahindra. L’India ha un’industria aerospaziale e della difesa diversificata e forte e abbiamo scelto Mahindra come nostro partner per perseguire congiuntamente il programma MTA”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “L’India è un mercato chiave per Embraer e sosteniamo pienamente le ambizioni dell’India per ‘Atmanirbhar Bharat’. Consideriamo questa partnership come un simbolo del rafforzamento delle relazioni tra Brasile e India e un modo per promuovere la cooperazione nel Sud del mondo”.

Embraer e Mahindra collaboreranno con l’aeronautica indiana per identificare i prossimi passi del programma MTA, nonché contatteranno l’industria aerospaziale locale in India per iniziare a sviluppare il piano di industrializzazione del progetto.

Vinod Sahay, President Aerospace & Defence Sector and Member of Group Executive Board, Mahindra, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di avviare questa partnership con Embraer, una società nota per la sua eccellenza ingegneristica e un portafoglio unico di velivoli e sistemi. Il C-390 Millennium è l’aereo da trasporto militare più avanzato sul mercato e riteniamo che questa partnership non solo rafforzerà l’abilità operativa dell’aeronautica indiana, ma fornirà anche un’efficiente soluzione di industrializzazione che si allinea perfettamente con gli obiettivi di Make in India”.

“Il protocollo d’intesa è stato firmato da Embraer Defense & Security e Mahindra Defense Systems, una consociata controllata al 100% da Mahindra.

Embraer ha una presenza consolidata in India nei settori defense, commercial aviation and executive aviation. Nell’agosto 2023 Embraer ha tenuto un C-390 Millennium Day a Nuova Delhi, in India, per approfondire il coinvolgimento con l’industria aerospaziale locale, a cui ha partecipato molto bene l’ecosistema indiano.

Il C-390 Millennium multi-mission tactical transport aircraft offre una mobilità senza pari, combinando elevata produttività e flessibilità operativa con bassi costi operativi.

Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019 e più recentemente con la Portuguese Air Force nel 2023, il C-390 ha dimostrato capacità, affidabilità e performance. L’attuale flotta di velivoli in esercizio ha accumulato più di 11.500 ore di volo, con una disponibilità operativa di circa l’80% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria. Il C-390 Millennium ha ottenuto il Full Operational Capability status dalla Brazilian Air Force nel 2023, confermando la capacità della piattaforma di svolgere tutte le missioni per le quali è stata progettata”, afferma Embraer.

“Ad oggi il C-390 Millennium è stato scelto da Brasile, Portogallo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e, più recentemente, Corea del Sud.

La collaborazione attorno al C-390 Millennium porterà in India la tecnologia più recente in termini di aerospace & military transport aircraft. Sia Embraer che Mahindra esploreranno il potenziale per trasformare l’India in un futuro hub per C-390 aircraft nella regione”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)