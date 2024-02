Il C-390 Millennium ungherese effettua il suo primo volo

Il primo C-390 Millennium dell’Hungarian Air Force ha completato con successo ieri il suo volo inaugurale a Gavião Peixoto. Il team Embraer Defense & Security ha volato sull’aereo per circa 4 ore, effettuando una valutazione completa dell’aereomobile, che sarà ora sottoposto ad una campagna di test prima dell’entrata in servizio con l’Hungarian Air Force.

“Questo volo inaugurale rappresenta una pietra miliare importante per l’Hungarian C-390 program. Il C-390 Millennium sta ricevendo riconoscimenti internazionali grazie alle sue notevoli performance e capacità operative, ed Embraer sta intensificando la produzione per soddisfare la crescente domanda del mercato. È un onore lavorare con le forze di difesa ungheresi per rafforzare le loro capacità con la migliore military airlift solution disponibile. Siamo ansiosi di approfondire ulteriormente questa partnership con le forze di difesa ungheresi e di supportarle anche in futuro”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Nel novembre 2020 il governo ungherese ha firmato un contratto con Embraer per l’acquisizione di due C-390. Gli aerei delle Hungarian Defence Forces saranno i primi al mondo ad avere nella loro configurazione una Intensive Care Unit, una risorsa essenziale per lo svolgimento di missioni umanitarie.

L’Ungheria è il terzo paese ad aver scelto il C-390, dopo Brasile e Portogallo. Anche i Paesi Bassi, l’Austria, la Repubblica Ceca e la Corea del Sud hanno scelto l’aereo multimissione. Il C-390 sta ridefinendo il trasporto aereo militare e sfidando la logica alla base delle piattaforme di generazione attuale e futura, offrendo capacità multi-missione, affidabilità e interoperabilità.

Il C-390 può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, come il trasporto e il lancio di merci e truppe, aeromedical evacuation, search and rescue, firefighting and humanitarian missions, operando anche su piste non asfaltate, su superfici come terra compattata e ghiaia. L’aereo configurato per aerial refueling, con la designazione KC-390, ha già dimostrato le sue capacità sia come tanker che come riceiver, in questo caso ricevendo fuel da un altro KC-390 utilizzando pod installati sotto le ali”, afferma Embraer.

“Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, e più recentemente con la Portuguese Air Force nel 2023, il C-390 ha dimostrato capacità, affidabilità e performance. L’attuale flotta di velivoli in esercizio ha accumulato più di 11.500 ore di volo, con una disponibilità operativa di circa l’80% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)