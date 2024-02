Etihad Airways celebra lo Zayed International Airport

Etihad Airways celebra oggi la ridenominazione del suo home airport in Zayed International Airport. La denominazione dell’aeroporto segue l’apertura del Terminal A nel novembre 2023, che è il nuovo terminal all’avanguardia della compagnia aerea.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo immensamente orgogliosi della nostra casa, Abu Dhabi, che è l’hub perfetto da cui esplorare il mondo. Saremo per sempre grati alla visione del padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan e ci uniamo con orgoglio a queste celebrazioni mentre il nostro aeroporto di origine viene ribattezzato in suo onore”.

“Per celebrare l’occasione storica, Etihad Airways ha lanciato un’offerta speciale per gli ospiti in partenza da Abu Dhabi verso destinazioni selezionate. L’offerta per un periodo limitato è disponibile dal 9 al 14 febbraio 2024 per gli ospiti che viaggiano tra il 19 febbraio e il 15 giugno 2024.

Etihad lancerà i voli verso la sua nuova destinazione, Boston, dal 31 marzo, il che significa che gli ospiti potranno essere tra i primi a volare verso la famosa città degli Stati Uniti e godersi la sua ricca atmosfera culturale.

Durante il fine settimana celebrativo, gli ospiti saranno accolti calorosamente allo Zayed International Airport, con regali, attività speciali e intrattenimento dal vivo.

Il Terminal offre banchi check-in dedicati per gli ospiti Economy di Etihad, comprese aree speciali per le famiglie, nonché aree esclusive per gli ospiti che viaggiano in Business e First per godersi un’esperienza premium e rapida. Ulteriori strutture biometriche all’avanguardia per il deposito automatico dei bagagli sono disponibili per tutti gli ospiti che desiderano usufruire di un check-in più rapido”, afferma Etihad Airways.

“Le lounge premium Business e First class di Etihad sono accessibili agli ospiti che volano nelle classi The Residence, First e Business di Etihad e ai membri Etihad Guest con status di livello idoneo. Gli ospiti che volano in Economy e desiderano usufruire dell’esclusivo spazio lounge possono acquistare l’accesso, soggetto a disponibilità”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)