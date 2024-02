Il Gulfstream G700 farà il suo debutto al Singapore Airshow

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi che il nuovo ultralarge-cabin Gulfstream G700 farà il suo debutto al Singapore Airshow. Il G700, insieme al pluripremiato Gulfstream G600, sarà in mostra dal 20 al 25 febbraio al Changi Exhibition Centre.

“Il long-range advantage dei Gulfstream G700 e G600 è incredibilmente importante per i clienti nella regione Asia-Pacifico”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “Non vediamo l’ora di presentare questi velivoli da record al Singapore Airshow, in modo che i clienti possano sperimentare in prima persona le loro performance ineguagliabili, il design innovativo e il comfort eccezionale”.

“Dotato della cabina più spaziosa della business aviation, il G700 può essere configurato con un massimo di cinque living areas, può ospitare fino a 19 passeggeri e offre opzioni innovative tra cui l’unico ultragalley del settore, con oltre 10 piedi / 3 metri di spazio. L’interno offre un comfort eccezionale con il pluripremiato design dei sedili e la Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, livelli sonori molto bassi, abbondante luce naturale e la cabin altitude più bassa del settore: 2.840 piedi/866 m quando si vola a 41.000 piedi/12.497 m. Con una maximum operating speed di Mach 0,935, il G700 è il più veloce della flotta Gulfstream e può collegare Singapore a Londra a Mach 0,87.

Conosciuto per la sua efficienza nei consumi e le performance eccezionali, il G600 ha recentemente completato il primo trans-Atlantic flight al mondo utilizzando 100% sustainable aviation fuel (SAF), un riflesso dell’impegno costante di Gulfstream nei principali sforzi di sostenibilità del settore. Il G600 offre anche la Gulfstream Cabin Experience e può volare per 6.600 nm/12.223 Km a Mach 0,85 o 5.600 nm/10.371 km a Mach 0,90 e può collegare Singapore a Istanbul a Mach 0,90. Oggi ce ne sono più di 130 in servizio”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Il G700 e il G600, insieme agli altri velivoli della flotta di prossima generazione di Gulfstream, condividono punti comuni progettati per fornire maggiore efficienza operativa ai clienti e migliorare la sicurezza. Entrambi i jet sono dotati di avionica avanzata, incluso il Gulfstream Symmetry Flight Deck con i primi active control sidesticks del settore, dual head-up displays, un Data Concentration Network e l’uso più ampio della tecnologia touch-screen nella business aviation. Il G700 e il G600 sono inoltre dotati di Enhanced Flight Vision System (EFVS), che fornisce immagini per aiutare i piloti a navigare in low-visibility situations e ridurre al minimo ritardi e deviazioni”, conclude Gulfstream Aerospace.

