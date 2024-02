BAE Systems fornirà ulteriori sistemi di missione per la guerra elettronica alla flotta EA-37B dell’aeronautica statunitense

BAE Systems fornirà sistemi di missione avanzati per la guerra elettronica (electromagnetic warfare, EW) per i velivoli 7-10 della crescente flotta di aeromobili EA-37B dell’U.S. Air Force, ovvero l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. “I sistemi di missione Baseline 4 di nuova generazione forniranno potenti capacità di attacco elettromagnetico a lungo raggio per neutralizzare e mettere fuori uso lo spettro elettromagnetico per le comunicazioni, la navigazione e la difesa aerea avversarie”, afferma BAE Systems.

“Grazie alle sue capacità EW uniche e all’avanguardia, l’EA-37B è una potente risorsa per l’aeronautica statunitense e degli alleati”, ha dichiarato Duane Beaulieu, direttore tecnico di Compass Call presso BAE Systems. “Con l’entrata in servizio della flotta EA-37B, l’Air Force sarà dotata delle tecnologie necessarie per dominare lo spettro elettromagnetico”.

“Compass Call è l’unica piattaforma di jamming per la guerra elettronica a lungo raggio e a spettro completo del Dipartimento della Difesa. La flotta di 14 velivoli EC-130H Compass Call verrà sostituita con 10 velivoli EA-37B modernizzati. Grazie alle moderne cellule EA-37B i comandanti potranno mantenere la prontezza di missione e migliorare la velocità, l’altitudine, la resistenza, nonché la capacità di sopravvivenza.

BAE Systems fornisce da decenni sistemi di missione Compass Call, evolvendo continuamente la tecnologia per affrontare le minacce moderne e riprogettando l’hardware per il ponte trasversale sulla cellula più piccola dell’EA-37B. Lo scorso settembre è stato consegnato all’aeronautica militare degli Stati Uniti il primo aereo EA-37B; la piattaforma è attualmente in fase di sviluppo e test operativo”, prosegue BAE Systems.

“La missione di Compass Call consiste nel contrastare le capacità di comando e controllo, la struttura informatica, le comunicazioni, i sistemi di combattimento e l’intelligence, sorveglianza, ricognizione e puntamento (C5ISRT) del nemico. Future iniziative di modernizzazione del sistema di missione miglioreranno le operazioni per contrastare la C5ISRT, utilizzando radio definite dal software e un’architettura aperta che permetterà di integrare rapidamente nuove funzionalità per fronteggiare le nuove minacce emergenti.

BAE Systems produce il sistema di missione EA-37B ad Hudson, nel New Hampshire”, conclude BAE Systems.

(Ufficio Stampa BAE Systems – Photo Credits: BAE Systems)