News Brevi – 14.02.2024

LATAM AIRLINES GROUP TRASPORTA QUASI 25.000 TONNELLATE DI FIORI PER SAN VALENTINO – Il gruppo LATAM Airlines, attraverso le sue filiali cargo, ha concluso con successo il periodo che precede il giorno di San Valentino guidando il trasporto di fiori nella regione con quasi 25.000 tonnellate esportate in soli 21 giorni dalla Colombia e dall’Ecuador (+ 36% rispetto allo scorso anno). Per soddisfare l’elevata domanda in occasione della festa di San Valentino, la divisione cargo di LATAM Airlines ha aumentato significativamente le frequenze offerte da questi Paesi. Di conseguenza, le tonnellate di fiori regolarmente trasportate in Nord America ed Europa hanno registrato un aumento del 36%. In totale, sono stati esportati 575 milioni di steli di fiori, equivalenti a un fiore per ogni abitante di tutti gli Stati Uniti, Colombia, Ecuador e Francia. Dal 18 gennaio al 7 febbraio, le filiali cargo della compagnia aerea hanno effettuato circa 418 decolli da Quito, Bogotá e Medellín, raddoppiando le regolari frequenze dalla Colombia e dall’Ecuador per riuscire a consegnare questo prodotto locale negli Stati Uniti e in Europa. “Per far fronte all’elevata domanda, sono stati aggiunti altri due aerei cargo per permetterci di soddisfare le numerose richieste dei clienti, registrando un aumento del 36% nel trasporto di fiori rispetto all’anno precedente. Questo risultato è stato possibile grazie alla stretta collaborazione con clienti, fornitori e personale dell’aeroporto, nonché all’assistenza e alle infrastrutture necessarie per le merci deperibili. Insieme abbiamo concluso con successo questo periodo”, commenta Claudio Torres Faini, International Commercial Director of South America presso LATAM Airlines Cargo Chile. In preparazione a questo periodo di significativa domanda, il gruppo LATAM Airlines ha messo a disposizione 21 aerei cargo grazie alla recente aggiunta temporanea alla sua flotta di due aerei. Ciò ha dato ai suoi clienti cargo provenienti dalla Colombia e dall’Ecuador maggiore capacità e flessibilità. Inoltre, sono stati effettuati investimenti significativi nell’hub di Miami, principale punto di arrivo di questo prodotto, per rendere moderni i magazzini refrigerati, che attualmente rappresentano circa 9.000 m2 di spazio disponibile.

AERONAUTICA MILITARE: CONSEGNATO DOPO IL RESTAURO IL VELIVOLO STORICO A. VII ETHIOPIA DA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO ALL’ETIOPIA – L’11 febbraio scorso, ad Addis Abeba, alla presenza del Presidente Sahle-Work Zewde, del Primo Ministro della Repubblica Federale e Democratica dell’Etiopia Abiy Ahmed Ali e del sindaco Adanech Abiebie, nell’ambito della cerimonia di inaugurazione del Memoriale della Vittoria di Adwa, è stato posizionato, all’interno della stessa area monumentale, il velivolo storico A VII “Ethiopia I” Tsehai. Esemplare unico utilizzato dall’aeronautica imperiale etiope agli inizi degli anni ’30 per voli di collegamento e addestramento, il velivolo è stato consegnato dopo un’accurata opera di restauro da parte dei tecnici del Museo Storico dell’Aeronautica Militare (MUSAM), situato a Vigna di Valle, sulle sponde del lago di Bracciano. La cessione è l’atto finale e concreto di una cerimonia, avvenuta lo scorso 30 gennaio, presso il MUSAM, nell’ambito della quale era stato ufficialmente consegnato il velivolo meticolosamente restaurato, alla presenza del Primo Ministro Abiy Ahmed Ali e del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, nel più ampio quadro del rafforzamento delle relazioni bilaterali di cooperazione tra i due Paesi. Esposto fino al 1941 nelle sale del nascente Museo dell’Aeronautica, all’epoca temporaneamente ubicato a Caserta, il velivolo è stato poi trasferito presso il MUSAM di Vigna di Valle, dove è rimasto custodito fino allo scorso 11 febbraio e dove, in considerazione del suo alto valore storico, e su richiesta del Primo Ministro Abiy Ahmed al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il velivolo è stato completamente ristrutturato prima della consegna alle autorità etiopi. Il prezioso contributo dell’Aeronautica Militare, che si è concretizzata nell’opera di recupero e restauro del velivolo, nel supporto tecnico-logistico dell’Aeronautica Militare, nel trasporto e nel successivo riassemblaggio per l’esposizione museale, ha consentito – in sinergia e coordinamento con l’Addetto per la Difesa italiano in Etiopia – di portare a termine questa importante iniziativa, che costituisce un elemento di grande rilevanza per il rafforzamento della cooperazione tra le rispettive reti museali nazionali. La consegna dello storico velivolo rientra infatti nel più ampio ambito dei progetti di cooperazione e sviluppo che hanno ricadute non solo in campo economico e dello sviluppo sostenibile ma – come anche sancito dal Cultural Collaboration Agreement siglato da Italia ed Etiopia nel 1997 – anche nel campo culturale, per un continuo impegno a favore della mutua conoscenza e condivisione dei rispettivi patrimoni storici nazionali. Temi, questi, oggetto anche delle recente conferenza Italia – Africa, tenuta a Roma e promossa e organizzata dal Governo italiano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO – Ryanair informa: “Ryanair accoglie oggi (14 febbraio) le sentenze della Corte d’Appello di Milano che respingono definitivamente le affermazioni secondo cui il modello di distribuzione online esclusiva di Ryanair costituisce un abuso di posizione dominante. La Corte ha confermato che il modello di distribuzione in esclusiva online di Ryanair era giustificato “in termini di contenimento dei costi operativi ed eliminazione dei costi legati all’intermediazione nella vendita dei biglietti. Ciò ha contribuito all’applicazione di tariffe competitive – che indubbiamente vanno a vantaggio anche dei consumatori – e alla possibilità di avere con essi un canale di comunicazione diretto per ogni eventuale necessità di informazioni e aggiornamenti sui voli. Non è stato accertato alcun danno per gli utenti…”. Ryanair ha recentemente concluso accordi a favore dei consumatori con le OTA Love Holidays e Kiwi, in modo che possano commercializzare i nostri voli senza ricarichi nascosti e con piena trasparenza per i passeggeri, proteggendoli da sovrapprezzi”. Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Accogliamo con favore queste sentenze del Tribunale di Milano che stabiliscono che il modello di distribuzione online esclusiva di Ryanair è a favore del consumatore”.

EASA PUBBLICA LE FAQ SU INFORMATION SECURITY – L’EASA ha pubblicato la sua prima serie di domande frequenti (FAQ) sull’Information Security regulatory material (Part-IS): Implementing Regulation (EU) 2023/203, Delegated Regulation (EU) 2022/1645 e relativi cceptable Means of Compliance and Guidance Material (AMC & GM). Le domande frequenti includono una serie di 22 domande e risposte (Q&A) che chiariscono vari concetti chiave relativi all’implementazione della parte IS.

I PRIMI F-35 ARRIVANO IN MONTGOMERY – “Questa mattina si è tenuta una cerimonia speciale al Dannelly Field per accogliere l’arrivo dei nuovi aerei F-35A. Dannelly Field è la sede del 187th Fighter Wing, considerata una delle unità più affidabili dell’U.S. Air Force. Questo è il motivo per cui l’unità è stata incaricata di pilotare lo stealth fighter jet più avanzato del mondo e di addestrare la prossima generazione di piloti. L’F-35A sostituisce gli F-16 che lasciarono Dannelly Field l’anno scorso. Si prevede inoltre che il nuovo aereo porterà più persone nella forza lavoro di Montgomery. Secondo le autorità, circa 2.000 posti di lavoro sono direttamente o indirettamente legati all’F-35A, con un impatto economico pari a 2 miliardi di dollari. Nel corso dei prossimi cinque anni, il 187th Fighter Winger riceverà un totale di 20 nuovi jet”, afferma Lockheed Martin.

EUROWINGS: LA VACANZA IDEALE CON L’AI – Eurowings diventa ChatGPT: Eurowings Holidays, il tour operator brand della più grande compagnia aerea leisure tedesca, ha lanciato un consulente di viaggio basato sull’intelligenza artificiale (AI) chiamato “Holly”. “È il primo consulente di viaggio online che non solo fornisce idee di viaggio adattate alle preferenze individuali in brevissimo tempo, ma consente anche la prenotazione immediata di pacchetti vacanze completi tramite il sito web di Eurowings Holidays nello stesso passaggio, una novità nel turismo tedesco. Lo strumento AI tiene conto delle preferenze personali e le confronta con miliardi di combinazioni di volo e hotel. Sul sito web di Eurowings Holidays (solo in tedesco) gli interessati possono ora trovare vacanze su misura che tengono conto fin dall’inizio di richieste speciali come preferenze alimentari, attività sportive, idee per escursioni o limitazioni fisiche. La tecnologia trova esattamente il pacchetto di viaggio che meglio si adatta alle preferenze inserite. Il consulente di viaggio AI di Eurowings Holidays tiene conto, ad esempio, anche delle recensioni degli hotel e verifica immediatamente se sono disponibili escursioni avventurose o offerte di noleggio auto adatte”, afferma Eurowings. Jens Bischof, CEO di Eurowings: “Sappiamo che molti viaggiatori trovano la ricerca della destinazione giusta per le vacanze lunga e noiosa. Con il consulente di viaggio digitale di Eurowings Holidays il percorso, spesso complesso, verso la vacanza perfetta prende una scorciatoia e viene radicalmente semplificato. Il software Learning AI riconosce modelli e preferenze personali a vantaggio dei nostri clienti. Eurowings Holidays aumenta così la qualità dell’offerta turistica e la rende molto più personalizzata. Siamo lieti di assumere un ruolo pionieristico con queste offerte di viaggio di nuova generazione”. Il consulente di viaggio AI “Holly” è stato sviluppato dalla start-up Honeepot con sede ad Amburgo. “La tecnologia utilizzata garantisce che i dati dei clienti siano completamente protetti e non vengano mai trasmessi”, sottolinea Torsten Ostmeier, CEO di Honeepot.

IBERIA PARTECIPA ALLA MBMFW A MADRID – Iberia sarà presente alla Mercedes Benz Madrid Fashion Week che si celebra dal 15 al 19 all’IFEMA, Madrid. Come le ultime edizioni, l’aerolinea disporrà di una Premium Lounge, una sala che si trasformerà nella zona di incontro per designer, clienti di alto valore di Iberia, distributori e altri attori della moda spagnola. Quest’anno Iberia fa un ulteriore passo avanti e mette in volo il talento accompagnando la vincitrice del National Fashion Design Award 2023, Teresa Helbig, nella sua prima sfilata nella città. La designer catalana è la creatrice delle uniformi che impiegano attualmente 6.500 dipendenti di Iberia. Inoltre i clienti Business e Premium Economy potranno godere dei nuovi prodotti creati da Helbig ispirati alle uniformi Iberia, che includeranno prodotti di cosmesi naturale e vegan elaborati con le eccedenze dell’uva della raccolta per i vini a bordo.

DELTA PROSEGUE IL SUO PROFIT SHARING PROGRAM – Delta informa: “San Valentino è un giorno davvero speciale per Delta, in quanto i dipendenti ricevono la loro quota degli utili Delta 2023. I dipendenti Delta ricevono un assegno pari al 10,4% dei loro guadagni ammissibili, che rappresenta più di un mese di paga. Il pagamento segna un’importante pietra miliare per il Delta profit-sharing program, portando il totale pagato ai dipendenti sin dal suo inizio nel 2007 a 11 miliardi di dollari. Delta continua a guidare il settore nella condivisione degli utili, con il totale di quest’anno superiore a quello di tutte le compagnie aeree statunitensi messe insieme. La condivisione del successo è una componente fondamentale del modello di business basato sui valori di Delta e un aspetto fondamentale della cultura aziendale”. “Premiare il nostro personale è fondamentale per ciò che siamo in Delta. È sempre stata la mia priorità numero uno prendermi cura del team Delta e oggi è un’ottima opportunità per riconoscere la loro dedizione e i loro sforzi nel 2023”, ha affermato il CEO di Delta Ed Bastian. “Il pagamento di 1,4 miliardi di dollari di quest’anno, insieme alle nostre celebrazioni annuali globali, rappresentano solo uno dei modi in cui siamo in grado di dimostrare la nostra gratitudine e il nostro amore per una squadra ben meritevole”.