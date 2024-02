Aeroporto Milano Bergamo: primi due mesi di apertura di Eataly Bergamo Orio al Serio

Eataly Bergamo Orio al Serio, aperto il 15 dicembre 2023 nel terzo aeroporto d’Italia per traffico passeggeri, compie due mesi e restituisce la fotografia di una performance che registra un costante cambiamento dei consumi dei viaggiatori in aeroporto.

“Lo Spaghetto al Pomodoro è al vertice dei piatti più venduti dal ristorante mentre al secondo posto si trova l’offerta aperitivo che supera le aspettative. Entrambe le scelte determinano una tipologia di pausa gastronomica che privilegia qualità, comodità e tempi più dilatati”, afferma il comunicato.

“A due mesi dall’apertura siamo felici di aver constatato l’immediato apprezzamento da parte dei tanti viaggiatori italiani e stranieri che ci hanno scelto”, commenta Simone Tosato, global head of franchising di Eataly. “L’offerta di Eataly Bergamo Orio al Serio è pensata proprio per rendere speciale il piacere dell’attesa e trasformarla in un unicum attraverso cui si completa la qualità dell’esperienza di viaggio considerata nell’insieme dei servizi di cui si può usufruire”.

“La partnership con Eataly si inserisce nel percorso di valorizzazione dei prodotti e della enogastronomia di eccellenza, che ha caratterizzato il progressivo ampliamento dell’aerostazione”, dichiara Giovanni Sanga, presidente di SACBO. “La presenza di un brand di chiara fama, che all’alta qualità della ristorazione associa una vendita al dettaglio molto apprezzata dai passeggeri, contribuisce a qualificare ulteriormente il nostro aeroporto, che è stato giudicato, dall’indagine di ACI World, il migliore a livello europeo per quanto concerne l’offerta retail & food”.

“Il ristorante, posizionato tra i gate A14 e A15, dispone di una cucina attrezzata per servire al tavolo oltre 180 coperti e si sviluppa in 750 metri quadri all’interno dell’area imbarchi dell’aeroporto di Milano Bergamo, che occupa la terza posizione nella classifica degli scali italiani con quasi 16 milioni di passeggeri transitati nel 2023.

L’offerta è caratterizzata dalla pizza alla pala sfornata fresca tutto il giorno, dai panini, dal corner dedicato al dolce e dalla caffetteria. Il menu del ristorante include i piatti iconici di Eataly, come l’amato spaghetto al pomodoro, ma anche piatti ispirati alla stagione in corso.

Tra i secondi di carne o pesce cucinati alla griglia ci sono l’hamburger, la tagliata di Fassona, il petto di pollo o il tonno scottato. Grande spazio hanno i taglieri di salumi e formaggi tipici della tradizione italiana, serviti in accompagnamento con focaccia bianca, mostarde di frutta o mieli. Il menu dei vini e dei cocktail è pensato per aperitivi e momenti relax.

Presente anche un’area mercato in cui acquistare alcuni dei prodotti più tipici del nostro Made in Italy da portare nel mondo per replicare le autentiche esperienze di gusto italiane”, prosegue il comunicato.

“La sfida di offrire ai viaggiatori un servizio di ristorazione curato e di qualità, pur nel poco tempo di cui si dispone normalmente quando si viaggia, prosegue con Autogrill dopo l’area di servizio di Secchia Ovest, e gli Eataly al Terminal 1 e 3 dello scalo romano di Fiumicino“, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa SACBO – Eataly)