Emirates trasporta tre milioni di passeggeri in 14 anni sulla rotta Praga-Dubai

Emirates ha raggiunto un traguardo notevole nelle sue operazioni in Repubblica Ceca, trasportando tre milioni di passeggeri tra Praga e Dubai dal 2010 ad oggi. “Il tremilionesimo passeggero della compagnia aerea è un cliente fedele che ha volato regolarmente con Emirates nel corso degli anni.

Il viaggiatore aveva prenotato per San Valentino biglietti di classe Economy per il suo viaggio con la sua compagna da Praga a Sydney tramite l’hub Emirates di Dubai e il giorno della partenza al Václav Havel Airport Prague (PRG) entrambi sono rimasti sorpresi da un upgrade gratuito alla classe Business per l’intero viaggio, oltre a regali iconici dallo store ufficiale di Emirates e voucher esclusivi per vari prodotti e servizi”, afferma Emirates.

“Essendo una compagnia aerea di fama internazionale con una rete globale di oltre 140 destinazioni, Emirates ha svolto un ruolo cruciale nel facilitare la connettività aerea per i viaggiatori cechi con una flotta giovane e moderna e offrendo prodotti pluripremiati e servizi leader del settore. Siamo molto orgogliosi di raggiungere una nuova pietra miliare nelle nostre operazioni nella Repubblica Ceca trasportando tre milioni di passeggeri nei 14 anni in cui operiamo a Praga, dimostrando la popolarità del brand Emirates e la fedeltà dei nostri clienti. Nell’ambito della vera ospitalità Emirates e mantenendo la nostra migliore promessa di volo, volevamo rendere l’esperienza di volo per il nostro tremilionesimo passeggero ancora più speciale”, spiega Borivoj Trejbal, Czech Republic Country Manager at Emirates.

“Congratulazioni a Emirates per il traguardo di tre milioni di passeggeri sulla rotta Praga-Dubai. Per quasi 14 anni i viaggiatori cechi hanno goduto dell’eccellente servizio di Emirates, non solo sui viaggi verso Dubai, ma anche sui voli di collegamento verso altre destinazioni in tutta la sua vasta rete globale. Auguriamo a Emirates molti clienti soddisfatti sui suoi voli per Dubai e oltre negli anni a venire.” ha affermato Jaroslav Filip, Director of Air Commerce at Prague Airport.

“Emirates ha lanciato i servizi per Praga nel 2010 e attualmente opera un volo giornaliero tra Praga e Dubai con un Boeing 777-300ER. Il volo Emirates EK139 parte da Praga alle 9:05 e arriva a Dubai alle 12:55. Il volo di ritorno EK140 parte da Praga alle 15:45 e arriva a Dubai alle 23:30. Tutti gli orari sono locali.

Nel corso dei decenni, Emirates ha supportato la crescente domanda di viaggi dei clienti cechi verso destinazioni globali oltre Dubai, comprese destinazioni popolari nell’Oceano Indiano come Mauritius, Maldive, Seychelles e Sri Lanka. La compagnia aerea facilita inoltre una comoda connettività con il Vietnam, una destinazione popolare tra la comunità ceco-vietnamita, fornendo collegamenti con Hanoi e la città di Ho Chi Minh. Altre mete turistiche per i passeggeri Emirates che volano da Praga includono Bali, Bangkok e Phuket in Thailandia, Tokyo in Giappone, Singapore e Kuala Lumpur in Malesia”, conclude Emirates.

