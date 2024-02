News Brevi – 15.02.2024

ANA ESPANDE LE PARTENZE INTERNAZIONALI AL TERMINAL 2 DI TOKYO HANEDA AIRPORT – All Nippon Airways (ANA) aumenterà il numero di voli internazionali in partenza dal Terminal 2 di Haneda Airport a partire dal 31 marzo. I 26 voli in partenza dal Terminal 2 includeranno rotte internazionali attualmente servite dal Terminal 2, come destinazioni in Europa (Londra, Parigi, Francoforte e Monaco), Honolulu, Singapore, Sydney, Shanghai (Hongqiao) e nuove destinazioni come New York, Seul e Bangkok. Dei 43 voli internazionali ANA in partenza da Haneda Airport, 26 partiranno dal Terminal 2. Per i voli in arrivo ad Haneda Airport, il terminal di arrivo previsto verrà visualizzato sul “Flight Status Information” website di ANA 24 ore prima dell’orario di partenza. Il terminal confermato verrà visualizzato due ore prima dell’arrivo. Poiché il sito web ANA e la funzione “My Booking” sull’applicazione mobile ANA visualizzeranno “T2/T3”, fare riferimento a “Flight Status Information” per informazioni sul terminal di arrivo. Il tempo di trasferimento dai voli domestici ai voli internazionali al Terminal 2 è di 55 minuti, inferiore al tempo richiesto per i trasferimenti tra i terminal, consentendo trasferimenti convenienti dalle città del Giappone a destinazioni internazionali. A partire dal 31 marzo, l’ANA SUITE LOUNGE e l’ANA LOUNGE apriranno nuove seating areas per offrire uno spazio rilassante, con un totale di 1.300 posti (circa 360 posti nell’ANA SUITE LOUNGE e 900 posti nell’ANA LOUNGE). Inoltre, gli orari di apertura del bancone bar e della LIVE kitchen verranno ampliati per far fronte all’aumento delle partenze.

RYANAIR LANCIA UN NUOVO ACCORDO CON TUI – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato la sua nuova partnership con TUI, che sarà ora autorizzata a offrire voli e servizi aggiuntivi Ryanair come scelta del posto e opzione bagagli ai propri clienti come parte dei loro pacchetti vacanza, a condizione che non addebitino un sovrapprezzo per gli stessi. L’accordo garantirà inoltre ai clienti TUI che le informazioni di contatto e di pagamento vengano fornite a Ryanair, assicurando ai clienti di avere accesso diretto al proprio account myRyanair e di ricevere importanti informazioni sui voli direttamente via e-mail. I clienti TUI ora non solo beneficeranno del fatto che TUI mostrerà i prezzi bassi reali di Ryanair, senza ricarichi nascosti e fornendo a Ryanair i dati di contatto e di pagamento corretti del cliente, ma continueranno a beneficiare di piani di pagamento flessibili, della protezione ATOL e non avranno più bisogno di completare il processo di verifica del cliente di Ryanair. TUI è il terzo partner OTA approvato di Ryanair, dopo loveholidays e Kiwi”. Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa partnership con TUI, che consentirà ai clienti TUI di prenotare voli, posti e bagagli Ryanair come parte del loro pacchetto vacanza con la garanzia di avere la piena trasparenza dei prezzi dei prodotti Ryanair e di ricevere tutte le informazioni relative al loro volo direttamente da Ryanair, oltre ad avere accesso diretto alla prenotazione attraverso il loro account myRyanair”.

EMIRATES SERVE PIU’ DI 77 MILIONI DI PASTI ESCLUSIVI ALL’ANNO – Emirates infrorma: “Emirates condivide alcuni fatti gastronomici sulle quantità di prodotti gourmet, chef dedicati e attenzione ai dettagli necessari per offrire una cucina raffinata in volo per oltre 77 milioni di clienti all’anno. Emirates opera 490 voli al giorno, con 149 pasti serviti ogni minuto, per un totale di 215.000 pasti giornalieri serviti in tutto il mondo. Ci vogliono 1.400 chef dedicati per preparare questi pasti, presso la vasta Emirates Flight Catering Facility a Dubai e attraverso i ristoratori partner in tutto il mondo. Nel corso di un anno a bordo di Emirates, i clienti hanno consumato ogni mese un’ampia varietà di pasti nutrienti e deliziosi da una libreria di 2.200 ricette diverse. Bilanciamento di carboidrati essenziali, proteine e verdure: Emirates ha servito 6 milioni di chilogrammi di pollo fresco, 350.000 chilogrammi di manzo, 266.000 chilogrammi di filetti di salmone atlantico, 2,2 milioni di chilogrammi di patate intere, 1,7 milioni di chilogrammi di uova pastorizzate e 3,1 milioni di chilogrammi di pane e dolci appena sfornati, oltre a migliaia di pasti vegani e vegetariani. Elevando la cucina degli Emirati con sapore ed eleganza, gli chef utilizzano una vasta gamma di ingredienti per creare piatti deliziosi in tutte le classi. In un anno gli chef di Emirates utilizzano più di 938.000 chilogrammi di panna fresca, 32.000 chilogrammi di anacardi Masala, 98.000 chilogrammi di fragole fresche e 42.000 chilogrammi di insalate di Bustanica, di proprietà di Emirates, la più grande vertical farm del mondo. I clienti in First e Business Class hanno apprezzato l’ottima qualità dei prodotti a bordo, hanno consumato 3,5 milioni di bottiglie monodose di olio d’oliva e aceto balsamico del rinomato artigiano italiano Monte Vibiano, 14.000 chilogrammi di formaggio feta australiano della Yarra Valley e hanno cenato con 1,2 milioni di bistecche di filetto di manzo in un anno. Nel frattempo in First Class i clienti che hanno gustato caviale illimitato l’anno scorso hanno consumato ben 10.350 chilogrammi di prelibatezza. Su molte rotte europee Emirates offre ora ai clienti di Economy Class vasetti individuali di gelato Marshfield, un cremoso gelato biologico con il 60% di contenuto di latticini proveniente da un’azienda agricola a conduzione familiare nelle Cotswolds, Regno Unito. Sulle rotte dall’Irlanda, Emirates serve ricco yogurt della Killowen Farm, un produttore di yogurt monorigine. Anche gli snack a bordo di Emirates sono raffinati e selezionati con cura. L’anno scorso i clienti hanno gustato 2 milioni di confezioni di frutta secca mista di varie dimensioni. Oltre ad una selezione di vini di prim’ordine e champagne esclusivi, i clienti Emirates hanno bevuto anche 1,2 milioni di litri di succo d’arancia, utilizzato 2,3 milioni di bustine di tè e 70.300 chilogrammi di caffè macinato. Per completare l’esperienza culinaria, i cabin crew di Emirates offrono un servizio e un’ospitalità impeccabili. L’equipaggio di cabina segue una formazione approfondita sulle migliori pratiche di servizio, sull’impiattamento del cibo, sull’abbinamento dei vini, sul servizio di tè e caffè, compreso il servizio di caffè arabo, e molto altro ancora. Ciò fa parte della Emirates Hospitality strategy, che si concentra sulla fornitura di quattro pilastri: excellence, attentiveness, innovation and passion”.

IBERIA HA TRASPORTATO 500 TONNELLATE DI FIORI PER SAN VALENTINO – In questi giorni Iberia, attraverso la divisione cargo del gruppo, IAG Cargo, ha trasportato 500 tonnellate di fiori a Madrid nell’ambito della campagna di San Valentino. Questi fiori provengono dall’America Latina, in particolare dall’Ecuador e dalla Colombia, oltre che da Miami, e sono per lo più rose e garofani. Il trasferimento di queste delicate merci richiede una filiera complessa che il trasporto aereo copre perfettamente, in modo efficiente e agile. Per garantire che i fiori arrivino ai clienti freschi come appena tagliati, IAG Cargo utilizza il suo prodotto “constant fresh”, particolarmente adatto ai prodotti deperibili. L’aeroporto di Madrid è un hub globale chiave per IAG Cargo e Iberia, con una posizione strategica che collega l’Asia e l’Europa con l’America. IAG Cargo è nata nel 2011, risultato della fusione di Iberia Cargo e British Airways World Cargo, con l’obiettivo di sfruttare il potenziale e le sinergie di entrambe le compagnie aeree quando si tratta di fornire un servizio di qualità, grazie alla loro solida rete globale di destinazioni. Da allora, IAG Cargo è diventata un punto di riferimento globale e uno dei maggiori operatori cargo che servono settori chiave dell’economia, come quello farmaceutico, tecnologico, industriale, automobilistico, aerospaziale e dei trasporti alimentari.

AMERICAN AIRLINES SIGLA PARTNERSHIP CON I TEXAS RANGERS – American Airlines sta collaborando con i campioni del mondo in carica, i Texas Rangers. “L’accordo pluriennale considera American Official and Exclusive Airline and Airline Rewards Program of the Texas Rangers e include ulteriori vantaggi di marketing e sponsorizzazione che coinvolgeranno i fan nella comunità e oltre”, afferma American. “Questa partnership è un successo sia per American che per gli appassionati di baseball”, ha affermato Ron DeFeo, Chief Marketing and Communications Officer at American. “Proprio come la nostra compagnia aerea mette in contatto persone e luoghi, non vediamo l’ora di far vivere ai fan momenti indimenticabili, soprattutto per i nostri membri AAdvantage. È una celebrazione del lavoro di squadra, della passione e dell’emozione del gioco”.

QANTAS SCONTA OLTRE MEZZO MILIONE DI TARIFFE SCONTATE IN TUTTA L’AUSTRALIA PER 72 ORE – A seguito del feedback estremamente positivo dei clienti sulla recente international sale, Qantas ha scontato più di 500.000 tariffe sulla maggior parte delle rotte della sua rete domestica per 72 ore. La vendita include destinazioni da e verso la maggior parte delle capitali e delle città regionali, aiutando i clienti a scoprire luoghi in tutta l’Australia e fornendo una spinta al turismo locale”. “Abbiamo riscontrato un’enorme risposta alla nostra international sale la scorsa settimana e ci aspettiamo che questa domestic sale sia altrettanto popolare. Questa è la quinta offerta di Qantas quest’anno, che offre a centinaia di migliaia di australiani la possibilità di bloccare tariffe scontate per la destinazione delle loro vacanze”, afferma Catriona Larritt, Chief Customer Officer di Qantas.

LOCKHEED MARTIN SIGLA UNA LETTER OF ENERGY COLLABORATION CON LA ROMANIA – L’8 febbraio, il Lockheed Martin Energy team ha ospitato il ministro rumeno dell’Energia, Sebastian Burduja, per discutere su come la GridStar Flow® battery può aiutare la Romania con i suoi net zero goals e per firmare una letter of energy collaboration. La strategia energetica della Romania mira a migliorare l’approvvigionamento energetico, modernizzare le infrastrutture e rafforzare l’efficienza energetica. “Questa cooperazione espande ulteriormente il sostegno di Lockheed Martin alla difesa nazionale, all’industria e all’economia della Romania. Potrebbe portare a una maggiore sicurezza energetica per la Romania e i suoi alleati in Europa”, ha affermato Ray Piselli, vice president of International Business. “Operare con una fornitura energetica autosufficiente è fondamentale per la sicurezza del 21° secolo. Ciò manterrà la connettività ai sistemi critici e fornirà la libertà e l’innovazione per adattarsi all’evoluzione delle esigenze energetiche, in tempo reale”.

ANA OFFRE UNA SELEZIONE DI SAKE E SHOCHU GIAPPONESI A BORDO E NELLE LOUNGE – All Nippon Airways (ANA) introdurrà una nuova selezione di sake e shochu giapponesi per il servizio a bordo e nelle ANA lounges a partire dal 1 marzo. Sotto la guida di Yasuyuki Kitahara, consulente di fiducia di ANA per il sakè, membro di THE CONNOISSEURS e Assistant Food & Beverage Manager of Conrad Tokyo, sono stati selezionati un totale di 62 marchi. L’assortimento comprende classici apprezzati insieme a una serie di nuove selezioni. Avranno accesso alla nuova selezione i First and business class passengers sugli ANA international flights, premium class passengers sui domestic flights e i visitatori delle “ANA SUITE LOUNGE” e “ANA LOUNGE” sia per i voli internazionali che domestici.

ICAO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTIENE UNA SUSTAINABLE AVIATION POLICY AL WORLD GOVERNMENTS SUMMIT – Contribuendo a un panel discussion su “Aviation and Emissions: Can Governments Find A Balance?” al World Governments Summit in corso a Dubai, l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha sottolineato l’importanza cruciale del sostegno dei governi alle politiche e agli investimenti necessari per realizzare le loro net zero ambitions. Convocato dal World Governments Summit Organization, il Summit ha lo scopo di “esplorare l’agenda della prossima generazione di governi, concentrandosi sullo sfruttamento dell’innovazione e della tecnologia per risolvere le sfide universali che l’umanità si trova ad affrontare”. Il Segretario Generale è stato affiancato nel panel dal CEO di Airbus Guillaume Faury, moderato dal corrispondente della CNN e dal conduttore Richard Quest. Salazar ha sottolineato che, mentre le tecnologie aeronautiche innovative e i miglioramenti operativi porteranno alla riduzione delle emissioni, si prevede che i carburanti e altre fonti energetiche forniranno oltre la metà delle riduzioni delle emissioni necessarie. Ha esaminato i passi molto significativi compiuti dagli Stati sotto la guida dell’ICAO verso questo obiettivo, sottolineando la loro adozione dell'”ICAO Global Framework for Sustainable Aviation Fuels (SAF), Lower Carbon Aviation Fuels (LCAF) and other Aviation Cleaner Energies” in una recente conferenza che ha avuto luogo a Dubai. Il Segretario generale ha illustrato la varietà di sforzi che l’ICAO sta intraprendendo per sostenere i governi nei loro sforzi, con particolare attenzione all’ICAO “Finvest Hub” initiative, che è attualmente in fase di sviluppo. Questo hub faciliterà un migliore accesso alle capacità di investimento pubbliche e private e ai finanziamenti da parte delle istituzioni finanziarie, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e agli Stati con esigenze particolari. Salazar ha inoltre sottolineato l’importanza di accelerare l’innovazione nel settore dell’aviazione in termini di realizzazione delle tecnologie e dei miglioramenti operativi che consentiranno di ottenere il resto della riduzione delle emissioni. A questo proposito, ha sottolineato che la stessa ICAO sta innovando per garantire che la sua definizione di standard e il suo lavoro strategico siano al passo con le esigenze e le aspettative dell’aviation innovation ecosystem, che comprende le principali parti interessate dell’aviazione e nuovi operatori esterni al settore. Concludendo le sue osservazioni, il Segretario Generale ha esortato i governi, i partner industriali e le altre parti interessate presenti a “riflettere su come sostenere questi sforzi”.

BOMBARDIER LANCIA UN U.S. TECHNICIAN APPRENTICESHIP PROGRAM CON WSU TECH – Bombardier ha annunciato di aver collaborato con il Wichita State University Campus of Applied Sciences and Technology (WSU Tech) per creare un programma di apprendistato volto alla formazione dei futuri airframe and powerplant (A&P) mechanics. Durante il programma di apprendistato retribuito di due anni, gli studenti completeranno l’istruzione pratica presso il Bombardier Group Wichita site e la formazione in classe presso WSU Tech. Avranno l’opportunità di imparare da istruttori esperti e leader della manutenzione aeronautica, nonché di acquisire preziose conoscenze sul world-class portfolio di business jet Bombardier. Una volta completato con successo questo programma di apprendistato, il primo del suo genere nello stato del Kansas, gli studenti avranno ottenuto la Federal Aviation Administration (FAA) A&P certification, nonché l’on-the-job training. La loro classificazione lavorativa passerà da apprendista a full-time A&P technician presso Bombardier, ampliando l’elenco dei tecnici dell’azienda e consentendo la crescente fornitura di OEM maintenance services tempestivi. “Siamo lieti di approfondire le nostre radici a Wichita e negli Stati Uniti attraverso il lancio di questo programma fondamentale in collaborazione con WSU Tech, leader in aviation mechanic training in Wichita”, afferma Paul Sislian, Executive Vice-President, Aftermarket Services & Bombardier Strategy, Bombardier. Negli ultimi anni, Bombardier ha ampliato il proprio service centre network in tutto il mondo. Formando e assumendo tecnici altamente qualificati, Bombardier dimostra ulteriormente il suo impegno nello sviluppo della sua pipeline aerospaziale. Oltre al suo service centre, ampiamente riconosciuto e in crescita, Bombardier ha anche una forte impronta nella città con la presenza di Bombardier Defense e del suo Bombardier Flight Test Centre, che attualmente sta mettendo a punto il Global 8000, come parte della campagna di certificazione in corso prima della sua prevista entrata in servizio nel 2025.