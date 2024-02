Airbus riporta i risultati finanziari del 2023

Airbus SE ha riportato i risultati finanziari consolidati per l’intero anno (FY) 2023 e ha fornito la guidance per il 2024.

“Nel 2023 abbiamo registrato una forte acquisizione di ordini in tutte le nostre attività e abbiamo mantenuto i nostri impegni. Si è trattato di un risultato significativo data la complessità dell’ambiente operativo”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Continueremo a investire nel nostro sistema industriale globale, proseguendo nel contempo il nostro percorso di trasformazione e decarbonizzazione. Le nostre proposte di dividendi riflettono i forti dati finanziari del 2023, le nostre prospettive di crescita nel 2024 e la forza del bilancio”.

Gross commercial aircraft orders pari a 2.319 aeromobili (2022: 1.078 aeromobili) con net orders pari a 2.094 aeromobili dopo le cancellazioni (2022: 820 aeromobili). Alla fine del 2023 l’order backlog ammontava a 8.598 aerei commerciali. Airbus Helicopters ha registrato 393 ordini netti (2022: 362 unità), ben distribuiti tra i programmi e corrispondenti a un book-to-bill ratio superiore a 1 sia in unità che in valore. Gli ordini acquisiti da Airbus Defence and Space in valore sono aumentati del 15%, raggiungendo 15,7 miliardi di euro (2022: 13,7 miliardi di euro), corrispondente a un book-to-bill di circa 1,4 in valore. Gli ordini del quarto trimestre includevano 16 aerei C295 per la Spagna.

Consolidated order intake in termini di valore aumentato a 186,5 miliardi di euro (2022: 82,5 miliardi di euro), con un consolidated order book valutato a 554 miliardi di euro alla fine del 2023 (fine anno 2022: 449 miliardi di euro). L’aumento del valore del consolidated backlog riflette principalmente il book-to-bill a livello aziendale ben superiore a 1, in parte compensato dall’indebolimento del dollaro USA.

Consolidated revenues in aumento dell’11% su base annua, raggiungendo i 65,4 miliardi di euro (2022: 58,8 miliardi di euro). Sono stati consegnati un totale di 735 aeromobili commerciali (2022: 661 aeromobili), di cui 68 A220, 571 A320 Family, 32 A330 e 64 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati del 15%, riflettendo principalmente il maggior numero di consegne. Le consegne di Airbus Helicopters sono rimaste stabili a 346 unità (2022: 344 unità) con ricavi in aumento del 4%, riflettendo la performance complessiva di programmi e servizi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati del 2%, trainati principalmente da Military Air Systems e Connected Intelligence, controbilanciati da alcune stime aggiornate al completamento di alcuni Space programmes. Sono stati consegnati un totale di 8 A400M military airlifters (2022: 10 aerei).

Consolidated EBIT Adjusted pari a 5,838 miliardi di euro (2022: 5,627 miliardi di euro).

L’EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities è aumentato a 4,818 miliardi di euro (2022: 4,600 miliardi di euro), riflettendo l’aumento delle consegne e un tasso di copertura più favorevole, parzialmente compensato dagli investimenti per preparare il futuro.

Il ramp-up dell’A220 continua verso un tasso di produzione mensile di 14 aeromobili nel 2026, con particolare attenzione alla maturità industriale e alla performance finanziaria del programma. Per quanto l’A320 Family programme, la produzione sta procedendo bene verso il ritmo precedentemente annunciato di 75 aeromobili al mese nel 2026. Nel 2023 è iniziata la costruzione delle second A320 Final Assembly capacities a Tianjin (Cina) e Mobile (Stati Uniti) e la nuova A320 Family Final Assembly Line a Tolosa ha consegnato il suo primo aereo a dicembre. Il primo customer A321XLR è entrato nella Final Assembly Line a dicembre, con l’ entry-into-service per l’aircraft type prevista nel terzo trimestre 2024.

Sugli aeromobili widebody la società prosegue verso un rateo mensile di 4 aeromobili per l’A330 nel 2024 e di 10 aeromobili nel 2026 per l’A350.

L’EBIT Adjusted di Airbus Helicopters è aumentato a 735 milioni di euro (2022: 639 milioni di euro), riflettendo la forte performance di programmi e servizi.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è sceso a 229 milioni di euro (2022: 384 milioni di euro). Il decremento riflette oneri per 0,6 miliardi di euro derivanti dall’aggiornamento delle stime al completamento di alcuni Space programmes, parzialmente mitigati dall’andamento del resto del business.

Sul programma A400M, le attività di sviluppo continuano verso il raggiungimento della roadmap rivista delle capacità. Le attività di retrofit stanno procedendo in stretto allineamento con il cliente.

Consolidated self-financed R&D expenses pari a 3,257 miliardi di euro (2022: 3,079 miliardi di euro).

Il consolidated EBIT (reported) ammonta a 4,603 miliardi di euro (2022: 5,325 miliardi di euro), incluse rettifiche nette di -1,235 miliardi di euro.

Il risultato finanziario è stato di 166 milioni di euro (2022: -250 milioni di euro). Riflette principalmente l’impatto positivo derivante dalla rivalutazione di alcune partecipazioni. Consolidated net income pari a 3,789 miliardi di euro (2022: 4,247 miliardi di euro) con consolidated reported earnings per share di 4,80 euro (2022: 5,40 euro).

Il consolidated free cash flow before M&A and customer financing è stato di 4,386 miliardi di euro (2022: 4,680 miliardi di euro), riflettendo principalmente il livello delle consegne di aerei commerciali e la forte performance in tutte le attività. Il consolidated free cash flow si attesta a 3,885 miliardi di euro (2022: 4,324 miliardi di euro).

La gross cash position ammontava a fine 2023 a 25,3 miliardi di euro (fine anno 2022: 23,6 miliardi di euro), con una consolidated net cash position di 10,7 miliardi di euro (fine anno 2022: 9,4 miliardi di euro).

Il Board of Directors proporrà al 2024 Annual General Meeting, che si terrà il 10 aprile 2024, il pagamento di un dividendo 2023 di €1,80 per azione (2022: €1,80 per azione) e di un dividendo straordinario di €1,00 per azione.

Come base per la sua 2024 guidance, la società non presuppone ulteriori interruzioni per l’economia mondiale, il traffico aereo, la supply chain, le operazioni interne della società e la sua capacità di fornire prodotti e servizi.

Le 2024 guidance della società è before M&A. Su tale base, la società punta a raggiungere nel 2024: circa 800 consegne di aerei commerciali; EBIT Adjusted compreso tra 6,5 miliardi di euro e 7,0 miliardi di euro; Free Cash Flow before Customer Financing pari a circa 4,0 miliardi di euro.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)