Air Canada comunica i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero 2023

Air Canada ha riportato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2023.

“Air Canada ha prodotto risultati ottimi per il quarto trimestre e per l’intero anno 2023, rispettando i suoi obiettivi finanziari chiave e le priorità strategiche. Per l’intero anno, abbiamo registrato operating revenues record di 21,8 miliardi di dollari, in aumento del 32% rispetto al 2022 come domanda di voli aerei. Il nostro adjusted EBITDA è stato di quasi 4 miliardi di dollari, più del doppio di quello dell’intero anno 2022. Questi risultati derivano da una gestione efficace, dal duro lavoro e dal customer centric approach di tutti in Air Canada. Ringrazio l’intero team per la dedizione dimostrata, mentre abbiamo trasportato in sicurezza più di 46 milioni di passeggeri nel 2023. L’attenzione ai miglioramenti operativi era evidente poiché, anche con la crescita del traffico e le continue sfide della supply chain, i parametri operativi e la soddisfazione dei clienti sono migliorati anno dopo anno”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“Abbiamo anche compiuto passi importanti durante l’anno per consentirci di continuare a operare in modo coerente mentre rimaniamo fermamente impegnati nel nostro piano e nel migliorare il nostro livello di servizio al cliente, migliorando la nostra affidabilità operativa, ampliando strategicamente i nostri hub e la nostra rete chiave e crescendo in modo redditizio. Abbiamo rafforzato il nostro bilancio, ridotto il nostro debito e, nonostante le continue pressioni macroeconomiche e sui costi strutturali sul nostro settore, i nostri costi unitari sono stati contenuti entro la nostra adjusted CASM guidance. Inoltre, continueremo ad espandere Aeroplan, un fattore chiave di fidelizzazione dei clienti che ha raddoppiato il suo numero di membri, raggiungendo gli otto milioni di membri negli ultimi cinque anni.

La nostra compagnia aerea rimane adattabile alle mutevoli condizioni del business ed è pronta a sfruttare le opportunità, dandoci piena fiducia per l’anno a venire. Mentre guardiamo al futuro, miriamo a crescere, raggiungere i nostri obiettivi finanziari e creare valore per tutti gli stakeholders”.

Risultati finanziari del quarto trimestre 2023

Gli operating revenues di 5,175 miliardi di dollari sono aumentati di 495 milioni di dollari, pari all’11%, su una crescita della capacità operata di oltre il 9% anno su anno, vicino alle indicazioni fornite.

Le spese operative di 5,096 miliardi di dollari sono aumentate di 388 milioni di dollari, ovvero dell’8%. L’aumento è dovuto a costi più elevati in quasi tutte le voci. L’aumento è stato parzialmente compensato dalla minore spesa per il carburante, dovuta al calo del prezzo del jet fuel.

L’operating income di 79 milioni di dollari, con un margine operativo dell’1,5%, è aumentato di 107 milioni di dollari.

L’adjusted EBITDA di 521 milioni di dollari, con un adjusted EBITDA margin del 10,1%, è migliorato di 132 milioni di dollari.

Net income di 184 milioni di dollari e diluted earnings per share di 0,41 dollari, rispetto a un net income di 168 milioni di dollari e diluted earnings per share di 0,41 dollari nel quarto trimestre 2022.

Adjusted net loss di 44 milioni di dollari e adjusted loss per diluted share di 0,12 dollari, rispetto a una adjusted net loss di 217 milioni di dollari e adjusted loss per diluted share di 0,61 dollari nel quarto trimestre 2022.

Net cash flows from operating pari a 985 milioni di dollari, in aumento di 338 milioni di dollari. Free cash flow di 669 milioni di dollari, in aumento di 349 milioni di dollari.

Risultati finanziari per l’intero anno 2023

Gli operating revenues di 21,833 miliardi di dollari sono aumentati di 5,277 miliardi di dollari o del 32%, con una crescita di circa il 20% della capacità gestita. L’aumento della capacità era in linea con le indicazioni fornite.

Le spese operative di 19,554 miliardi di dollari sono aumentate di 2,811 miliardi di dollari o del 17%. L’aumento è dovuto principalmente agli aumenti di tutte le voci.

L’operating income di 2,279 miliardi di dollari, con un operating margin del 10,4%, è aumentato di 2,466 miliardi di dollari.

L’adjusted EBITDA di 3,982 miliardi di dollari, con adjusted EBITDA margin del 18,2%, è migliorato di 2,525 miliardi di dollari, nella fascia alta delle indicazioni fornite.

Net income di 2,276 miliardi di dollari e diluted earnings per share di 5,96 dollari, rispetto a una net loss di 1,7 miliardi di dollari e diluted loss per share di 4,75 dollari nel 2022.

Adjusted net income di 1,713 miliardi di dollari e adjusted earnings per diluted share di 4,56 dollari, rispetto a una adjusted net loss di 988 milioni di dollari e adjusted loss per diluted share di 2,76 dollari nel 2022.

Net cash flows from operating activities pari a 4,320 miliardi di dollari, in aumento di 1,952 miliardi di dollari. Free cash flow di 2,756 miliardi di dollari, in aumento di 1,960 miliardi di dollari.

Per il primo trimestre 2024 Air Canada prevede di aumentare la propria ASM capacity di circa il 10% rispetto allo stesso trimestre 2023.

Air Canada fornisce le seguenti indicazioni per l’intero anno 2024, in sostituzione degli obiettivi precedenti per il 2024: ASM Capacity con un incremento dal 6% all’8% rispetto al 2023; adjusted EBITDA da $3,7 a $4,2 miliardi.

